Отправлено: - 11:04

maxsaf:

Вместо того чтобы помочь устранить нарушения, государство в лице МОН добивает остатки системы образования. В чем тут логика?

Цитата:Какая система? Частные вузы - это лавочки по продаже дипломов. В Кустанае и в государственных-то не увидишь списков на отчисление по причине академической неуспеваемости, а уж в частных - и подавно.