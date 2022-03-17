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Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
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Я робот(Пользователи)
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Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 10:57
11 марта на сайте Министерства образования и науки РК появилось сообщение о том, что Костанайский социально-технический университет им. З. Алдамжара будет закрыт. В тот же день на страничке университета в соцсетях ректор университета Кадыргали ДЖАМАНБАЛИН сообщил, что информация министерства недостоверна.
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Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 10:57
Давно пора. И заняться историей происхождения средств на приобретение вот этого всего. И второй вуз так же проверить.
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 11:02
Вместо того чтобы помочь устранить нарушения, государство в лице МОН добивает остатки системы образования. В чем тут логика?
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:04
Цитата:
Какая система? Частные вузы - это лавочки по продаже дипломов. В Кустанае и в государственных-то не увидишь списков на отчисление по причине академической неуспеваемости, а уж в частных - и подавно.
maxsaf:
Вместо того чтобы помочь устранить нарушения, государство в лице МОН добивает остатки системы образования. В чем тут логика?
Вместо того чтобы помочь устранить нарушения, государство в лице МОН добивает остатки системы образования. В чем тут логика?
Какая система? Частные вузы - это лавочки по продаже дипломов. В Кустанае и в государственных-то не увидишь списков на отчисление по причине академической неуспеваемости, а уж в частных - и подавно.
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:07
Цитата:
Типа государственные вузы это что-то другое. Я бы еще понял стремление дотянуть частные лавочки до уровня гос. Универов. Но где тот уровень?
[Исправлено: maxsaf, 17.03.2022 - 11:08]
Victor Yang:
Частные вузы - это лавочки по продаже дипломов.
Частные вузы - это лавочки по продаже дипломов.
Типа государственные вузы это что-то другое. Я бы еще понял стремление дотянуть частные лавочки до уровня гос. Универов. Но где тот уровень?
[Исправлено: maxsaf, 17.03.2022 - 11:08]
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:10
Цитата:
Это не критерий. Гарвард и Оксфорд не этими списками славится
Victor Yang:
то не увидишь списков на отчисление по причине академической неуспеваемости, а уж в частных - и подавно.
то не увидишь списков на отчисление по причине академической неуспеваемости, а уж в частных - и подавно.
Это не критерий. Гарвард и Оксфорд не этими списками славится
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:22
Цитата:
Это не критерий - это одно из следствий. По рассказам тех кто успел учиться в СССР из двух групп первокурсников доходили до диплома 12 человек. То есть, в процессе учебы оставались только те кто действительно тянул учебу, а не те кого нужно было тянуть. Но вузы в Казахстане такой отсев себе позволить не могут, потому что каждый студент - это деньги, это "часы" и зарплаты преподавателей соответственно. Нам на 5 курсе декан прямым текстом сказал - вы на последнем курсе и сейчас вас тянуть никто не будет - вы никому не интересны, чтобы оставлять вас студентом. Потянете - молодцы. Нет - никто тянуть вас не будет.
maxsaf:
Это не критерий. Гарвард и Оксфорд не этими списками славится
Это не критерий. Гарвард и Оксфорд не этими списками славится
Это не критерий - это одно из следствий. По рассказам тех кто успел учиться в СССР из двух групп первокурсников доходили до диплома 12 человек. То есть, в процессе учебы оставались только те кто действительно тянул учебу, а не те кого нужно было тянуть. Но вузы в Казахстане такой отсев себе позволить не могут, потому что каждый студент - это деньги, это "часы" и зарплаты преподавателей соответственно. Нам на 5 курсе декан прямым текстом сказал - вы на последнем курсе и сейчас вас тянуть никто не будет - вы никому не интересны, чтобы оставлять вас студентом. Потянете - молодцы. Нет - никто тянуть вас не будет.
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:26
Цитата:
Ну так это общая проблема всех вузов, а не конкретно этого ксту. Вся система так выстроена.
Victor Yang:
Но вузы в Казахстане такой отсев себе позволить не могут, потому что каждый студент - это деньги, это "часы" и зарплаты преподавателей соответственно
Но вузы в Казахстане такой отсев себе позволить не могут, потому что каждый студент - это деньги, это "часы" и зарплаты преподавателей соответственно
Ну так это общая проблема всех вузов, а не конкретно этого ксту. Вся система так выстроена.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 217
Re: Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет...
Отправлено: 17.03.22 - 11:41
Цитата:
Проблема-то общая... Только вот решают её все по разному...
Грубо... Система построена по принципу "деньги идут за студентом". Типа - в каком ВУЗе студент учится, тому ВУЗу и деньги платятся. Из двух источников:
1. Государственные гранты - из бюджета. Для студента - бесплатно.
2. Платный набор - семья студента(или он сам крутится как-то) оплачивает ВУЗу учёбу.
За эти суммы студенту можно давать знания, а можно давать время для просиживания штанов с пустой головой.
На выбор руководства/хозяев ВУЗа.
maxsaf:
общая проблема всех вузов
общая проблема всех вузов
Проблема-то общая... Только вот решают её все по разному...
Грубо... Система построена по принципу "деньги идут за студентом". Типа - в каком ВУЗе студент учится, тому ВУЗу и деньги платятся. Из двух источников:
1. Государственные гранты - из бюджета. Для студента - бесплатно.
2. Платный набор - семья студента(или он сам крутится как-то) оплачивает ВУЗу учёбу.
За эти суммы студенту можно давать знания, а можно давать время для просиживания штанов с пустой головой.
На выбор руководства/хозяев ВУЗа.
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:46
Цитата:
Допустим из 3000 тыщ студентов выпустят 100 толковых и 2900 с пустой головой. Как это повлияет на общую картину, в плюс или в минус?
Skeptic:
За эти суммы студенту можно давать знания, а можно давать время для просиживания штанов с пустой головой.
За эти суммы студенту можно давать знания, а можно давать время для просиживания штанов с пустой головой.
Допустим из 3000 тыщ студентов выпустят 100 толковых и 2900 с пустой головой. Как это повлияет на общую картину, в плюс или в минус?
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:50
Цитата:
В частных вузах это наиболее выражено. Знаю случаи с одним из частных вузов одного из городов Казахстана, когда за студента приходил "сдавать" сессию его брат. Так диплом и получил. В государственных так откровенно не прокатит. Про крупные именитые вузы (КазГАСА, КазНТУ) слышал обратное - договориться невозможно. А если и возможно, то один зачет будет стоить как год обучения в региональном вузе.
maxsaf:
Ну так это общая проблема всех вузов, а не конкретно этого ксту.
Ну так это общая проблема всех вузов, а не конкретно этого ксту.
В частных вузах это наиболее выражено. Знаю случаи с одним из частных вузов одного из городов Казахстана, когда за студента приходил "сдавать" сессию его брат. Так диплом и получил. В государственных так откровенно не прокатит. Про крупные именитые вузы (КазГАСА, КазНТУ) слышал обратное - договориться невозможно. А если и возможно, то один зачет будет стоить как год обучения в региональном вузе.
Закрыть нельзя лицензию оставить - Верховный суд будет решать судьбу университета в Костанае. В чем претензии МОН?
Отправлено: 17.03.22 - 11:53
Цитата:
От вас я такого не ожидал. Крестик снимите или трусы наденьте, а то получается 3 млн студентов .
Цитата:
Это дискредитация диплома как документа. Этим 100 толковым никто не верит что у них НАСТОЯЩИЙ диплом, подкрепленный знаниями.
maxsaf:
из 3000 тыщ
из 3000 тыщ
От вас я такого не ожидал. Крестик снимите или трусы наденьте, а то получается 3 млн студентов .
Цитата:
maxsaf:
выпустят 100 толковых и 2900 с пустой головой. Как это повлияет на общую картину
выпустят 100 толковых и 2900 с пустой головой. Как это повлияет на общую картину
Это дискредитация диплома как документа. Этим 100 толковым никто не верит что у них НАСТОЯЩИЙ диплом, подкрепленный знаниями.
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