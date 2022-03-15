Отправлено: - 11:26

Уже не ваш земляк:

у тебя про это лучше выходит.

Цитата:Спасибо, за комплимент!Ежи, окопы и многое что другое там в Украине из арсенала партизанской войны. Все известные люди в Украине с оружием в руках встали на защиту своей родины, в то время как из России селебрити бегут в земли обетованные что бы не запачкатся, кроме народного артиста Украины Баскова. К сожалению, надо признать: - Россия ПРОИГРАЛА ею же начатую бессмысленную войну против братского народа. Смиритесь с этим. Раз у ней не получилось с агрессивным блиц-кригом, теперь она действует по принцыпу: - "..раз не съем, то понадкусываю..".И с каких это пор мы на ты: - я вам повода для этого не давал.