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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43800
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1821
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 17.03.22 - 01:07
#150
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Цитата:
Артем Марусич:
у нас как у части СССР была ядерная программа, все же знают о нашем ядерном полигоне, Байконуре?

Ага, казахстанские учёные разрабатывали свою "ядрёную бонбу", с блэкджеком и женщинами с низкой социальной ответственностью.После прочитанного развеялись последние сомнения об адекватности...
ПыСы.Модератор, если ты это удалишь, то у меня и на твой счёт развеются последние сомнения...
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1821
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 17.03.22 - 01:13
#151
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Цитата:
ACROS:
устанавливает бронетанковые "ёжи";

Жги дальше! Это твоё изобретение?! Обязательно запатентуй! Лично я знаю про противотанковые ежи.
ПыСы. Лучше про сельское хозяйство рассуждай, у тебя про это лучше выходит.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1060
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 10:30
#152
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Интересно, а какой срок светит вот этой мадам за выходку в эфире:

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15872
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 10:37
#153
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Цитата:
serg kost:
Интересно, а какой срок светит вот этой мадам за выходку в эфире:

Один - один. Пока ничья :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15092
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 10:45
#154
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Цитата:
serg kost:
Интересно, а какой срок светит вот этой мадам за выходку в эфире:

Слабенько. 3 просмотра всего.
Кстати, Володин в своём Телеграм-канале написал что это не просто хулиганство - будут всё серьезно рассматривать.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1060
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 10:57
#155
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Цитата:
maxsaf:
Один - один. Пока ничья

А вот ещё: "Зеленский предлагает сложить оружие" (бегущая строка, предположительно взлом)



Цитата:
Victor Yang:
Слабенько. 3 просмотра всего.

443 в ютубе.
А сколько в эфире, в Телеграмме и прочем?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2871
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 11:26
#156
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
у тебя про это лучше выходит.


Спасибо, за комплимент!

Ежи, окопы и многое что другое там в Украине из арсенала партизанской войны. Все известные люди в Украине с оружием в руках встали на защиту своей родины, в то время как из России селебрити бегут в земли обетованные что бы не запачкатся, кроме народного артиста Украины Баскова. К сожалению, надо признать: - Россия ПРОИГРАЛА ею же начатую бессмысленную войну против братского народа. Смиритесь с этим. Раз у ней не получилось с агрессивным блиц-кригом, теперь она действует по принцыпу: - "..раз не съем, то понадкусываю..".

И с каких это пор мы на ты: - я вам повода для этого не давал.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
404
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 17.03.22 - 11:38
#157
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Цитата:
ACROS:
К сожалению, надо признать

Мне прям интересно, что за источники информации Вы используете? Уж не те ли, что Ильяс предлагал?) Следует расширить этот список, дабы представлять что там и как, и послушать/почитать разных аналитиков, не только "аналитиков")
Мариуполь, кстати, скоро зачистят. С Донбасса ВСУ вряд ли куда-то смогут уйти. Т.е. демилитаризация таки будет выполнена, как и частично денацификация. А там и переговоры пойдут успешнее, когда ВЗ поймет, что помощи особой от запада не придет, с присланного оружия нужно кому-то стрелять, кому-то обученному. А значит и остальные цели спецоперации по результатам переговоров будут достигнуты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15872
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 11:40
#158
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Цитата:
ACROS:
Раз у ней не получилось с агрессивным блиц-кригом

Это да, эпик фэйл. По-русски - облажались.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2872
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 17.03.22 - 11:56
#159
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Цитата:
ACROS:
Раз у ней не получилось с агрессивным блиц-кригом,


Откуда вот это " агрессивный блиц-криг" пошло?
Где декларировалось, что Россия осуществит его, т.е стремительно всё взорвёт, все разрушит, всех уничтожит, вихрем пронесётся по Украине?
Разве ЭТО входило в планы РФ?
Кто-то домыслил, вбросил и началось пережёвывание вместо осмысления
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