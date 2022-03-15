"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут". Читать новость
Артем Марусич: у нас как у части СССР была ядерная программа, все же знают о нашем ядерном полигоне, Байконуре?
Ага, казахстанские учёные разрабатывали свою "ядрёную бонбу", с блэкджеком и женщинами с низкой социальной ответственностью.После прочитанного развеялись последние сомнения об адекватности... ПыСы.Модератор, если ты это удалишь, то у меня и на твой счёт развеются последние сомнения...
Ежи, окопы и многое что другое там в Украине из арсенала партизанской войны. Все известные люди в Украине с оружием в руках встали на защиту своей родины, в то время как из России селебрити бегут в земли обетованные что бы не запачкатся, кроме народного артиста Украины Баскова. К сожалению, надо признать: - Россия ПРОИГРАЛА ею же начатую бессмысленную войну против братского народа. Смиритесь с этим. Раз у ней не получилось с агрессивным блиц-кригом, теперь она действует по принцыпу: - "..раз не съем, то понадкусываю..".
И с каких это пор мы на ты: - я вам повода для этого не давал.
Мне прям интересно, что за источники информации Вы используете? Уж не те ли, что Ильяс предлагал?) Следует расширить этот список, дабы представлять что там и как, и послушать/почитать разных аналитиков, не только "аналитиков") Мариуполь, кстати, скоро зачистят. С Донбасса ВСУ вряд ли куда-то смогут уйти. Т.е. демилитаризация таки будет выполнена, как и частично денацификация. А там и переговоры пойдут успешнее, когда ВЗ поймет, что помощи особой от запада не придет, с присланного оружия нужно кому-то стрелять, кому-то обученному. А значит и остальные цели спецоперации по результатам переговоров будут достигнуты.
ACROS: Раз у ней не получилось с агрессивным блиц-кригом,
Откуда вот это " агрессивный блиц-криг" пошло? Где декларировалось, что Россия осуществит его, т.е стремительно всё взорвёт, все разрушит, всех уничтожит, вихрем пронесётся по Украине? Разве ЭТО входило в планы РФ? Кто-то домыслил, вбросил и началось пережёвывание вместо осмысления
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать