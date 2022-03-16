Россия объявила о выходе из Совета Европы

Отправлено: - 11:37

и еще

///Как отмечает Wall Street Journal, изначальные предложения по санкциям,

сделанные председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе,

были смягчены в процессе подготовки финальных решений,

и одним из компромиссов, на которых настаивали тяжеловесы Германия и Италия,

стали более длительные сроки для сворачивания существующих контрактов

(так, энергетическое оборудование в Россию

можно будет поставлять до 17 сентября 2022 года)

и гарантии нераспространения санкций на российские металлы, такие как алюминий или палладий.//