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≡ Россия объявила о выходе из Совета Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43800
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
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В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16283
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 11:37
#105
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и еще
///Как отмечает Wall Street Journal, изначальные предложения по санкциям,
сделанные председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе,
были смягчены в процессе подготовки финальных решений,
и одним из компромиссов, на которых настаивали тяжеловесы Германия и Италия,
стали более длительные сроки для сворачивания существующих контрактов
(так, энергетическое оборудование в Россию
можно будет поставлять до 17 сентября 2022 года)
и гарантии нераспространения санкций на российские металлы, такие как алюминий или палладий.//
Профайл
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