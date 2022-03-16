Отправлено: - 23:16

Артем Марусич:

По словам ФСБшника Гиркина / Стрелкова, министра обороны ДНР в последующем, именно он при поддержке российских олигархов собрал костяк армии, пересек границу и поддержал сепаратистов. По его же словам, если бы не его опыт политических спец. операций, восстание бы захлебнулось за несколько дней.

Цитата:А теперь объясни мне, светоч знаний, кто и как помогал свергать законно избранную Власть на Украине?!И организовывал "поезда дружбы" в Крым?!Почему Нулланд ходила и разносила пирожки с печеньками? И как воспринимать слова Госдепа США о вложенных 5 миллиардах долларов в свержение власти на Украине и ведении там русофобской пропаганды?! Или этого тоже не было?! Ответа не жду, потому что знаю, что его не будет. Но зато будут эмоции и обзывания.