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Россия объявила о выходе из Совета Европы
Россия объявила о выходе из Совета Европы
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 43800
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 23:16
Цитата:
А теперь объясни мне, светоч знаний, кто и как помогал свергать законно избранную Власть на Украине?!И организовывал "поезда дружбы" в Крым?!Почему Нулланд ходила и разносила пирожки с печеньками? И как воспринимать слова Госдепа США о вложенных 5 миллиардах долларов в свержение власти на Украине и ведении там русофобской пропаганды?! Или этого тоже не было?! Ответа не жду, потому что знаю, что его не будет. Но зато будут эмоции и обзывания.
Артем Марусич:
По словам ФСБшника Гиркина / Стрелкова, министра обороны ДНР в последующем, именно он при поддержке российских олигархов собрал костяк армии, пересек границу и поддержал сепаратистов. По его же словам, если бы не его опыт политических спец. операций, восстание бы захлебнулось за несколько дней.
По словам ФСБшника Гиркина / Стрелкова, министра обороны ДНР в последующем, именно он при поддержке российских олигархов собрал костяк армии, пересек границу и поддержал сепаратистов. По его же словам, если бы не его опыт политических спец. операций, восстание бы захлебнулось за несколько дней.
А теперь объясни мне, светоч знаний, кто и как помогал свергать законно избранную Власть на Украине?!И организовывал "поезда дружбы" в Крым?!Почему Нулланд ходила и разносила пирожки с печеньками? И как воспринимать слова Госдепа США о вложенных 5 миллиардах долларов в свержение власти на Украине и ведении там русофобской пропаганды?! Или этого тоже не было?! Ответа не жду, потому что знаю, что его не будет. Но зато будут эмоции и обзывания.
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 23:18
Цитата:
Так ты должен от счастья в штаны мочиться, что покинул эту клоаку! И перебрался в царство света и колыбель демократии!
Артем Марусич:
Только отрицающий реальность человек, может считать что диктатуры не существует, видя в мире примеры множества диктатур на протяжении всей истории человечества. Посмотрите карту современных диктатур, там чуть ли не пол планеты.
Только отрицающий реальность человек, может считать что диктатуры не существует, видя в мире примеры множества диктатур на протяжении всей истории человечества. Посмотрите карту современных диктатур, там чуть ли не пол планеты.
Так ты должен от счастья в штаны мочиться, что покинул эту клоаку! И перебрался в царство света и колыбель демократии!
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 00:29
Цитата:
Так всё-таки решили или Америка заставила воевать?!
Артем Марусич:
сколько стран решили воевать.
сколько стран решили воевать.
Так всё-таки решили или Америка заставила воевать?!
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 00:32
Цитата:
А сколько воздержалось?Не осудило, а просто не стало лезть туда, где их вообще ничего не касается?!
Артем Марусич:
Против проголосовали пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия.
Против проголосовали пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия.
А сколько воздержалось?Не осудило, а просто не стало лезть туда, где их вообще ничего не касается?!
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 00:37
Цитата:
Правильно! Иногда лучше жевать, чем говорить!И развеять окончательное сомнение!
Артем Марусич:
Извините друзья, я тут много часов от вас отстреливался как мог, но надо и работу чуть поработать. Займусь машиной.
Извините друзья, я тут много часов от вас отстреливался как мог, но надо и работу чуть поработать. Займусь машиной.
Правильно! Иногда лучше жевать, чем говорить!И развеять окончательное сомнение!
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 00:39
Цитата:
Но при этом потребовали заплатить взносы.Это так по европейски!Демократичненько!
alex_60:
как можно голосовать за исключение , если России там уже нет?
как можно голосовать за исключение , если России там уже нет?
Но при этом потребовали заплатить взносы.Это так по европейски!Демократичненько!
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 09:20
Цитата:
От кого освобождать, Вы кажется путаете термины, никто на Россию не нападал, по международному праву государство Россия совершило вторжение войсками на территорию сопредельного государства и т.д. Соответственно освобождать могут только украинские войска от оккупации. точка
viktorian85:
От кого освобождать, Вы кажется путаете термины, никто на Россию не нападал, по международному праву государство Россия совершило вторжение войсками на территорию сопредельного государства и т.д. Соответственно освобождать могут только украинские войска от оккупации. точка
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 09:28
Посему , то о чем так давно просило правительство Украйны и чему не было доказательств, сейчас обрело реальную форму, с точки зрения права Россия государство агрессор, мне нелегко это сказать, У меня друзья по большей части за Россию и я был за Россию, но этот безумный поступок перечеркнул всё
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 09:34
Цитата:
ДНР и ЛНР, провозгласили свою независимость. в 2014 году.
в 2022 году в феврале Россия признала их независимость.
согласно обращения ДНР и ЛНР к России о помощи в защите населения от обстрелов
и уничтожении населения со стороны сами знаете кого,геноцида,
а там проживает около миллиона россиян,
Россия эту помощь оказывает.
дальше продолжать?
почему проводится динац и демил,
и почему не остановились на границах республик?
[Исправлено: alex_60, 17.03.2022 - 09:36]
saba:
Россия совершило вторжение войсками на территорию сопредельного государства и т.д. Соответственно освобождать могут только украинские войска от оккупации
Россия совершило вторжение войсками на территорию сопредельного государства и т.д. Соответственно освобождать могут только украинские войска от оккупации
ДНР и ЛНР, провозгласили свою независимость. в 2014 году.
в 2022 году в феврале Россия признала их независимость.
согласно обращения ДНР и ЛНР к России о помощи в защите населения от обстрелов
и уничтожении населения со стороны сами знаете кого,геноцида,
а там проживает около миллиона россиян,
Россия эту помощь оказывает.
дальше продолжать?
почему проводится динац и демил,
и почему не остановились на границах республик?
[Исправлено: alex_60, 17.03.2022 - 09:36]
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 09:37
Наши приехали, те кто годами жили в Украйне, они бежали от российских бомбежек, Вы улавливаете разницу, кто бы что бы ни говорил в нынешней ситуации я за Украйну.Простите у нас не 23 век, высокоточное оружие не всегда попадет в цель, что то говорит мне и в 25 веке осколки будут разлетаться
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 09:41
Цитата:
Цитата:
посмотрите как пишется название страны.
saba:
Украйны
Украйны
Цитата:
saba:
за Украйну
за Украйну
посмотрите как пишется название страны.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 217
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 09:59
Цитата:
Вы наслушались "сообщений" от украИнских СМИ?
Открою вам страшную тайну.
Вы путаете информацию о ковровых бомбардировках сшанцами мирного населения, жилых кварталов, школ, больниц на территориях Югославии, Вьетнама, Ирака, Ливии, Сирии... с высокоточными ракетными ударами российской армии по военным объектам ВСУ.
saba:
российских бомбежек
российских бомбежек
Вы наслушались "сообщений" от украИнских СМИ?
Открою вам страшную тайну.
Вы путаете информацию о ковровых бомбардировках сшанцами мирного населения, жилых кварталов, школ, больниц на территориях Югославии, Вьетнама, Ирака, Ливии, Сирии... с высокоточными ракетными ударами российской армии по военным объектам ВСУ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 404
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 10:47
Цитата:
не совсем, референдумы были о самоопределении/автономности, и "стремились республики не к отделению от Украины, а к получению автономного статуса"©
В Минских также было именно это.
alex_60:
ДНР и ЛНР, провозгласили свою независимость
ДНР и ЛНР, провозгласили свою независимость
не совсем, референдумы были о самоопределении/автономности, и "стремились республики не к отделению от Украины, а к получению автономного статуса"©
В Минских также было именно это.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 10:57
Цитата:
год 2014
//12 мая в соответствии с результатами состоявшегося 11 мая референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики и на основании декларации о независимости от 7 апреля 2014 года была провозглашена суверенная Донецкая Народная Республика.
В тот же день сопредседатель временного правительства ДНР Денис Пушилин зачитал воззвание, в котором содержалась просьба к Российской Федерации рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России.
16 мая на третьей сессии Верховного совета ДНР был избран руководитель правительства ДНР. Им стал российский политолог Александр Бородай. Также была обнародована принятая «народным парламентом» конституция ДНР. Основной закон ДНР, в частности, гарантирует соблюдение «принципа многообразия культур» в ДНР, а также их «равноправное развитие и взаимообогащение». Государственными языками ДНР названы русский и украинский. В конституции указано, что в дальнейшем республика может присоединиться к «другому федеративному государству». Территорией ДНР заявлена территория в границах «бывшей Донецкой области в составе республики Украина»///
lavprof:
е совсем, референдумы были о самоопределении/автономности,
е совсем, референдумы были о самоопределении/автономности,
год 2014
//12 мая в соответствии с результатами состоявшегося 11 мая референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики и на основании декларации о независимости от 7 апреля 2014 года была провозглашена суверенная Донецкая Народная Республика.
В тот же день сопредседатель временного правительства ДНР Денис Пушилин зачитал воззвание, в котором содержалась просьба к Российской Федерации рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России.
16 мая на третьей сессии Верховного совета ДНР был избран руководитель правительства ДНР. Им стал российский политолог Александр Бородай. Также была обнародована принятая «народным парламентом» конституция ДНР. Основной закон ДНР, в частности, гарантирует соблюдение «принципа многообразия культур» в ДНР, а также их «равноправное развитие и взаимообогащение». Государственными языками ДНР названы русский и украинский. В конституции указано, что в дальнейшем республика может присоединиться к «другому федеративному государству». Территорией ДНР заявлена территория в границах «бывшей Донецкой области в составе республики Украина»///
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 17.03.22 - 11:36
между тем
//Действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах - как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая, сообщил Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США.//
американцы похоже решили сдать назад.
Объявлять дефолт им не хочется и поэтому Россия
сможет использовать свои ЗВР для выплаты долгов.
Доллар на форексе рухнул сразу до 94 рублей.
Завтра можем и на 90 уйти.
Заморозили как говорил Силуанов 300 миллиардов,
госдолг 60 миллиардов.
Так что замороженными остаются 240 миллиардов.
//Действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах - как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая, сообщил Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США.//
американцы похоже решили сдать назад.
Объявлять дефолт им не хочется и поэтому Россия
сможет использовать свои ЗВР для выплаты долгов.
Доллар на форексе рухнул сразу до 94 рублей.
Завтра можем и на 90 уйти.
Заморозили как говорил Силуанов 300 миллиардов,
госдолг 60 миллиардов.
Так что замороженными остаются 240 миллиардов.
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