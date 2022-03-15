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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
Страница 10 из 11«1...891011»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43794
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1058
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:33
#135
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"С использованием служебного положения" уже уголовка по этой статье.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
142
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 12:36
#136
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Смелый поступок, жалко девушку, она же скзала, у неё мама русская, а отец украинец, понятное дело, ей эта война ножом по сердцу. Теперь следователи не слезут, репрессивная машина так работает, чтобы быстро подавить самых активных, тех кто на виду.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
401
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 13:10
#137
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в МГИМО изучили антироссийские настроения
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2870
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 20:36
#138
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Цитата:
Victor Yang:
Хулиганка - максимум


Всё относительно: - если бы она проделала это в будний день, не во время войны; если бы российская армия семимильными шагами победоносно двигалась по Украине и уже бы закончила войнушку в двухдневный срок; если бы угнетённый, Зеленским,"Правым сектором", Порошенковым и прочими нациками, народ Украины выбегал к танкам с цветами и хлебом-солью, то да: - ей бы от силы дали бы 15 суток подметать улицы и некоторую сумму штрафа.
Но когда блиц-крига не получилось; народ Украины отчаянно сопротивляется и копает окопы, устанавливает бронетанковые "ёжи"; их вдруг ставший "любимым" президент-клоун Зеленский вооружил население оружием; наступление продвигается довольно медленно; санкции буквально осыпали Россию; весь мир и даже немногие оставшие союзники возненавидели Россию; всё и вся из-за этого подорожало; проклятые империалисты забрали всё зарубежное бабло и многое что нехорошее - то в данной ситуации её наверное светит чуть ли не пожизненное.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
215
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 20:39
#139
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Цитата:
ACROS:
светит чуть ли не пожизненное

Штраф 30000 рублей ей светит.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15084
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 20:51
#140
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Цитата:
ACROS:
то в данной ситуации её наверное светит чуть ли не пожизненное.

В плакате ничего не было даже на 15 суток. Нет войне - этот призыв отовсюду. Вам врут - не уточнено кто врет и о чем. Сам по себе плакат не несет никакой опасности - там даже призыва никакого не было. Появление во время эфира - хулиганство и дискредитация канала. Штраф и иск от канала - это максимум. Тем более, Запад следит за этой ситуацией под увеличительным стеклом и раздует мордор из любого срока. Не дадут ей срок вообще.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2870
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 21:16
#141
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Цитата:
lavprof:
сумма, позволяющая не работать после


За одно выступление ?? Навряд ли. Даже если это и так: - наверное подготовилась бы: - заранее отправила родных за границу; сняла бы со счетов все деньги; продала всё имущество в России;
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16274
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 21:17
#142
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Цитата:
Victor Yang:
Тем более, Запад следит за этой ситуацией под увеличительным стеклом и раздует мордор из любого срока. Не дадут ей срок вообще.


только из за этого дадут.
тут уже не до нежностей.
Навальному вон еще 13 лет светит, и ему тоже дадут.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
401
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 21:20
#143
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Цитата:
ACROS:
подготовилась бы

и была бы опасность "спалиться", а так нчиего ей не будет реально, "пожурят", оштрафуют и будет жить припеваючи на полученную денежку)
Цитата:
alex_60:
светит

у Лехи другой случай)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16274
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 21:20
#144
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Цитата:
ACROS:
наверное подготовилась бы: - заранее


все пошло не так.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2870
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 21:24
#145
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Цитата:
Victor Yang:
Не дадут ей срок вообще.


Кроме внезапного появление в эфире, у ней ещё и ОСМЫСЛЕННАЯ и ЗАРАНЕЕ спланированная видеозапись с осуждением войны и не просто войны, а АГРЕССИИ со стороны России, и назван конкретный виновник этой войны, этой АГРЕССИИ - Президент России - Путин В.В.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8919
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 22:53
#146
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Цитата:
Артем Марусич:
Фантастически интересно наблюдать за тем, как мозг людей, подвергавшийся пропаганде долгие годы, сопротивляется реальности…

Ну я даже не удивлюсь, что вы сопротивляетесь реальности больше всего. Вот изображение майдана 2013-2014-го годов.

А вот изображения Майдана сегодня
Если сомневаетесь, поищите другие непропагандистские источники :lol:
О майдан отключили :-x Ну вот Киев ;-)

[Исправлено: elektron, 16.03.2022 - 18:26]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
310
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 00:24
#147
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Цитата:
Артем Марусич:
dvb: А этот клоун действительно в НГ работал? Переход на личности, говорит о том, что аргументы у вас кончились или есть другая причина?


Как говаривал один мой хороший знакомый - дураков опровергают не аргументами, а фактами. Для таких как вы, аргументы - пустой звук. Я просто поинтересовался про ваши работы в НГ и где их можно увидеть. Архив газеты на этом сайте большой, и если они есть, то было бы интересно взглянуть. Но что-то мне подсказывает, что уровень у них как у Говорова, то есть никакой. Но вдруг я ошибаюсь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8919
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 00:54
#148
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1820
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 17.03.22 - 00:58
#149
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Страница 10 из 11«1...891011»
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