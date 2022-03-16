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≡ Россия объявила о выходе из Совета Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43794
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
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В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1810
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 23:16
#90
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Цитата:
Артем Марусич:
По словам ФСБшника Гиркина / Стрелкова, министра обороны ДНР в последующем, именно он при поддержке российских олигархов собрал костяк армии, пересек границу и поддержал сепаратистов. По его же словам, если бы не его опыт политических спец. операций, восстание бы захлебнулось за несколько дней.

А теперь объясни мне, светоч знаний, кто и как помогал свергать законно избранную Власть на Украине?!И организовывал "поезда дружбы" в Крым?!Почему Нулланд ходила и разносила пирожки с печеньками? И как воспринимать слова Госдепа США о вложенных 5 миллиардах долларов в свержение власти на Украине и ведении там русофобской пропаганды?! Или этого тоже не было?! Ответа не жду, потому что знаю, что его не будет. Но зато будут эмоции и обзывания.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1810
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 23:18
#91
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