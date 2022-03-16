Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-24°C
  • 781 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • СВ, 1.79 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Россия объявила о выходе из Совета Европы
 
 
Страница 6 из 7«1...4567»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43794
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12128
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:32
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Нет, там немного нацистов, но они все во властных структурах, куда влезли правдами и неправдами. И внедряют свои идеи в законодательные акты страны.

Ой

Еврей Зеленский наверно нацик? Или его помощник татарин Умеров?
А нет наверно аким города Николаева кореец Виталий Ким нацист?
Ещё странно что в Раду нацики не прошли по итогу выборов

Цитата:
Артем Марусич:
Так нацистов то там нет, а если есть, то скажите сколько?

Все 40 млн украинцев нацики!!
Иначе как объяснить что Россия бомбит не президентский дворец не здание рады а обычные дома жителей
Больницы и роддомы
Россия и ее солдаты точно знают что все украинцы видимо нацисты
Особенно ярые нацики русские из Харькова,волновахи,и Мариуполя))

[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.03.2022 - 19:47]
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
341
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:35
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: Денацификация и означает свержение правительства нацистской направленности, а не вылавливание отдельных нацистов в народе

Вот только украинцы считают, что они свою власть выбрали, а не она влезла. То есть, для того, что бы они ее опять не избрали, вам придется убить лишний процент. А вторжение российских войск, подняло рейтинг Зеленского, весь народ сплотился и рейтинг поднялся с 35, до 93. То есть вам придется вырезать 87% населения.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
864
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:35
#77
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лавров – на вопрос «Почему ситуацию с Украиной нельзя было решить мирным путем?»: Потому что миром Запад не хотел решать эту ситуацию. Это совсем не про Украину. Верней не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок. США подмяли под себя всю Европу. США при Байдене поставили себе задачу подчинить себе Европу и добились беспрекословного ее следования в русле американского курса. Нынешний кризис – это судьбоносный момент. Это эпохальный момент в современной истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок. Ложнопонятное чувство собственного бесконечного превосходства довлеет и в ситуации, которую мы с вами рассматриваем. Построение мира, в котором Запад будет безнаказанно и беспрекословно всем руководить. Есть много рассуждений, что на Россию сейчас навалились, потому что она последнее препятствие, которое нужно преодолеть, прежде, чем заняться Китаем. Это по-простому сказано, но в этом есть серьезная правда. Почему нельзя было миром решить? Мы предлагали это решать миром долгие годы.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
864
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:39
#78
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ведущий украинского телеканала призвал к геноциду русских. Фахрудин Шарафмал в эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и подчеркнул, что придерживается его доктрины. Кроме оскорблений, журналист также высказал прямые угрозы убивать россиян и их семьи: «Нам нужна победа. И если для этого нам придётся вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает. Слава нации! И надеемся, что такой нации, как Россия и русские, никогда больше не останется на этой земле».
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
341
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:40
#79
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Зазеркалье

От уж вы правы! Прям просто в точку. Думаю, нам нужен форум для наших дискуссий с таким названием.

Извините друзья, я тут много часов от вас отстреливался как мог, но надо и работу чуть поработать. Займусь машиной.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
864
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:41
#80
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Группировка украинских силовиков на западе ЛНР рассечена и уничтожается. Отдельно окружена группировка в Северодонецке/Лисичанске, отдельно в Рубежном. Подразделения Народной Милиции уже вошли в Рубежное и ведут освободительный бой. Одновременно спасают гражданских. У неонацистов значительные потери и те, кто не сложит оружие, очевидно будет финализирован.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16274
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 16:38
#81
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересна сама хронология.
1. Россия заявила о выходе из Совета Европы.
2. через день в Совете Европы голосуют за исключение России из совета европы.

как можно голосовать за исключение , если России там уже нет?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16274
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 16:40
#82
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да,в угол загнали нацистов,
главного идеолога азова сегодня того в Мариуполе..
все идет своим чередом.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4572
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 16:51
#83
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Так нацистов то там нет, а если есть, то скажите сколько?

----А это кто тогда ?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
401
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 16:53
#84
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как можно голосовать за исключение , если России там уже нет?

пишут, что фактически они там все равно до конца года будут, процедура выхода долгая)
А голосовали, чтоб самолюбие потешить)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8918
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 21:40
#85
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Так нацистов то там нет, а если есть, то скажите сколько? Ведь мир то не знает есть ли они там.

Мир знает, кому интересно, что они там есть, а сколько их там, никто не считал наверное. По немецкому каналу показывали кстати. А вы Артём случайно не RTVi смотрите? ;-)
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1810
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 23:00
#86
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я - гражданин России. Мне может не нравится власть, которая руководит страной, но я никогда не буду против своей страны.Я могу быть против этой Власти.И я буду против тех, кто гадит моей стране и её гражданам.Права она или нет, мы будем разбираться потом. Но не во времена, когда моей стране делают плохо.
Я уже говорил, Что все эти коллективные Запады совсем не знают ни русских, ни России.Ибо надо было остановится на персональных санкциях.Но эти не совсем ум ные решили распространить все свои санкции на страну, а не ограничиться Властью.И вот в этом очень ошиблись.Ибо самим россиянам может быть по барабану на Власть, но не на Россию.И этот коллективный Запад такую поддержку организовал Путину, какая и не снилась Кремлю.
Путин не вечен. Как говорят - умер тот, умрёт и этот. Но Россия останется! И Россия будет решать, с кем ей иметь дела, с кем дружить, с кем дела делать.И только очень тупые думают, что Россию можно нагнуть.
ПыСы. Я не сторонник Путина, от слова "совсем".И не смотрю телевизор.Так что все обвинения в моей продажности - мимо.Как и слова про "промытые пропагандой мозги".
И ещё - я предпочитаю получать информацию из разных источников.Для сравнения. Чего и вам советую.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1810
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 23:01
#87
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Попы дерутся, у холопов чубы трещат.

Для начала выучи поговорки, а уж потом выгладывай своё содержимое на всеобщее обозрение.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1810
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 23:06
#88
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Он меня спрашивает, почему володю еще в 2014 году не свергли? А я не знаю, что ему ответить.

Действительно, что ему может ответить человек, который не жил и не живёт в России! Браво!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1810
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 23:09
#89
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
вы хотите заставить меня усомниться в моем здравомыслии?

А вот сейчас смешно было!
Профайл
Страница 6 из 7«1...4567»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: dvb, Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS