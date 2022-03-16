Отправлено: - 15:32

таноми52:

Нет, там немного нацистов, но они все во властных структурах, куда влезли правдами и неправдами. И внедряют свои идеи в законодательные акты страны.

Артем Марусич:

Так нацистов то там нет, а если есть, то скажите сколько?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.03.2022 - 19:47]

Цитата:ОйЕврей Зеленский наверно нацик? Или его помощник татарин Умеров?А нет наверно аким города Николаева кореец Виталий Ким нацист?Ещё странно что в Раду нацики не прошли по итогу выборовЦитата:Все 40 млн украинцев нацики!!Иначе как объяснить что Россия бомбит не президентский дворец не здание рады а обычные дома жителейБольницы и роддомыРоссия и ее солдаты точно знают что все украинцы видимо нацистыОсобенно ярые нацики русские из Харькова,волновахи,и Мариуполя))