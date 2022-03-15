Отправлено: - 20:51

ACROS:

то в данной ситуации её наверное светит чуть ли не пожизненное.

Цитата:В плакате ничего не было даже на 15 суток. Нет войне - этот призыв отовсюду. Вам врут - не уточнено кто врет и о чем. Сам по себе плакат не несет никакой опасности - там даже призыва никакого не было. Появление во время эфира - хулиганство и дискредитация канала. Штраф и иск от канала - это максимум. Тем более, Запад следит за этой ситуацией под увеличительным стеклом и раздует мордор из любого срока. Не дадут ей срок вообще.