"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут". Читать новость
Смелый поступок, жалко девушку, она же скзала, у неё мама русская, а отец украинец, понятное дело, ей эта война ножом по сердцу. Теперь следователи не слезут, репрессивная машина так работает, чтобы быстро подавить самых активных, тех кто на виду.
Всё относительно: - если бы она проделала это в будний день, не во время войны; если бы российская армия семимильными шагами победоносно двигалась по Украине и уже бы закончила войнушку в двухдневный срок; если бы угнетённый, Зеленским,"Правым сектором", Порошенковым и прочими нациками, народ Украины выбегал к танкам с цветами и хлебом-солью, то да: - ей бы от силы дали бы 15 суток подметать улицы и некоторую сумму штрафа. Но когда блиц-крига не получилось; народ Украины отчаянно сопротивляется и копает окопы, устанавливает бронетанковые "ёжи"; их вдруг ставший "любимым" президент-клоун Зеленский вооружил население оружием; наступление продвигается довольно медленно; санкции буквально осыпали Россию; весь мир и даже немногие оставшие союзники возненавидели Россию; всё и вся из-за этого подорожало; проклятые империалисты забрали всё зарубежное бабло и многое что нехорошее - то в данной ситуации её наверное светит чуть ли не пожизненное.
ACROS: то в данной ситуации её наверное светит чуть ли не пожизненное.
В плакате ничего не было даже на 15 суток. Нет войне - этот призыв отовсюду. Вам врут - не уточнено кто врет и о чем. Сам по себе плакат не несет никакой опасности - там даже призыва никакого не было. Появление во время эфира - хулиганство и дискредитация канала. Штраф и иск от канала - это максимум. Тем более, Запад следит за этой ситуацией под увеличительным стеклом и раздует мордор из любого срока. Не дадут ей срок вообще.
Кроме внезапного появление в эфире, у ней ещё и ОСМЫСЛЕННАЯ и ЗАРАНЕЕ спланированная видеозапись с осуждением войны и не просто войны, а АГРЕССИИ со стороны России, и назван конкретный виновник этой войны, этой АГРЕССИИ - Президент России - Путин В.В.
Артем Марусич: Фантастически интересно наблюдать за тем, как мозг людей, подвергавшийся пропаганде долгие годы, сопротивляется реальности…
Ну я даже не удивлюсь, что вы сопротивляетесь реальности больше всего. Вот изображение майдана 2013-2014-го годов. А вот изображения Майдана сегодня Если сомневаетесь, поищите другие непропагандистские источники О майдан отключили Ну вот Киев
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