Re: Токаев заявил об отходе от суперпрезидентской формы...

Отправлено: - 22:51

Сайлау, привет. Думаете что отара, 30 лет охраняемая и направляемая в нужное русло счас прям как станет вершителем судеб? Посмотрите на местный там Мажилис, или как там, народные решалы...тьфу. Лизоблюды хуже бабая местного. Этот то почти ушел с января, те ещё нас перечислят. Флюгеры.