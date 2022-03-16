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≡ Токаев заявил об отходе от суперпрезидентской формы правления
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43794
Токаев заявил об отходе от суперпрезидентской формы правления
Отправлено: 16.03.22 - 15:33
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Речь идёт о президентской республике с сильным парламентом, отметил глава государства. Также Президент предложил создать в Казахстане Конституционный суд. Граждане смогут обращаться туда для разъяснения различных норм Конституции.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5145
Re: Токаев заявил об отходе от суперпрезидентской формы...
Отправлено: 16.03.22 - 15:33
#1
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Двк вообще предлагали отменить должность президента и все полномочия отдать сильному парламенту, что-то этот вариант никому из небожителей не нравится, портфели боятся потерять что ли,,,
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
32
Re: Токаев заявил об отходе от суперпрезидентской формы...
Отправлено: 16.03.22 - 22:51
#2
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Сайлау, привет. Думаете что отара, 30 лет охраняемая и направляемая в нужное русло счас прям как станет вершителем судеб? Посмотрите на местный там Мажилис, или как там, народные решалы...тьфу. Лизоблюды хуже бабая местного. Этот то почти ушел с января, те ещё нас перечислят. Флюгеры.
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