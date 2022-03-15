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"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43794
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1058
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:33
"С использованием служебного положения" уже уголовка по этой статье.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 24.04.19
- Сообщений:
- 142
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 12:36
Смелый поступок, жалко девушку, она же скзала, у неё мама русская, а отец украинец, понятное дело, ей эта война ножом по сердцу. Теперь следователи не слезут, репрессивная машина так работает, чтобы быстро подавить самых активных, тех кто на виду.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 13:10
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 20:36
Цитата:
Всё относительно: - если бы она проделала это в будний день, не во время войны; если бы российская армия семимильными шагами победоносно двигалась по Украине и уже бы закончила войнушку в двухдневный срок; если бы угнетённый, Зеленским,"Правым сектором", Порошенковым и прочими нациками, народ Украины выбегал к танкам с цветами и хлебом-солью, то да: - ей бы от силы дали бы 15 суток подметать улицы и некоторую сумму штрафа.
Но когда блиц-крига не получилось; народ Украины отчаянно сопротивляется и копает окопы, устанавливает бронетанковые "ёжи"; их вдруг ставший "любимым" президент-клоун Зеленский вооружил население оружием; наступление продвигается довольно медленно; санкции буквально осыпали Россию; весь мир и даже немногие оставшие союзники возненавидели Россию; всё и вся из-за этого подорожало; проклятые империалисты забрали всё зарубежное бабло и многое что нехорошее - то в данной ситуации её наверное светит чуть ли не пожизненное.
Victor Yang:
Хулиганка - максимум
Хулиганка - максимум
Всё относительно: - если бы она проделала это в будний день, не во время войны; если бы российская армия семимильными шагами победоносно двигалась по Украине и уже бы закончила войнушку в двухдневный срок; если бы угнетённый, Зеленским,"Правым сектором", Порошенковым и прочими нациками, народ Украины выбегал к танкам с цветами и хлебом-солью, то да: - ей бы от силы дали бы 15 суток подметать улицы и некоторую сумму штрафа.
Но когда блиц-крига не получилось; народ Украины отчаянно сопротивляется и копает окопы, устанавливает бронетанковые "ёжи"; их вдруг ставший "любимым" президент-клоун Зеленский вооружил население оружием; наступление продвигается довольно медленно; санкции буквально осыпали Россию; весь мир и даже немногие оставшие союзники возненавидели Россию; всё и вся из-за этого подорожало; проклятые империалисты забрали всё зарубежное бабло и многое что нехорошее - то в данной ситуации её наверное светит чуть ли не пожизненное.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 215
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 20:39
Цитата:
Штраф 30000 рублей ей светит.
ACROS:
светит чуть ли не пожизненное
светит чуть ли не пожизненное
Штраф 30000 рублей ей светит.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15084
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 20:51
Цитата:
В плакате ничего не было даже на 15 суток. Нет войне - этот призыв отовсюду. Вам врут - не уточнено кто врет и о чем. Сам по себе плакат не несет никакой опасности - там даже призыва никакого не было. Появление во время эфира - хулиганство и дискредитация канала. Штраф и иск от канала - это максимум. Тем более, Запад следит за этой ситуацией под увеличительным стеклом и раздует мордор из любого срока. Не дадут ей срок вообще.
ACROS:
то в данной ситуации её наверное светит чуть ли не пожизненное.
то в данной ситуации её наверное светит чуть ли не пожизненное.
В плакате ничего не было даже на 15 суток. Нет войне - этот призыв отовсюду. Вам врут - не уточнено кто врет и о чем. Сам по себе плакат не несет никакой опасности - там даже призыва никакого не было. Появление во время эфира - хулиганство и дискредитация канала. Штраф и иск от канала - это максимум. Тем более, Запад следит за этой ситуацией под увеличительным стеклом и раздует мордор из любого срока. Не дадут ей срок вообще.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 21:16
Цитата:
За одно выступление ?? Навряд ли. Даже если это и так: - наверное подготовилась бы: - заранее отправила родных за границу; сняла бы со счетов все деньги; продала всё имущество в России;
lavprof:
сумма, позволяющая не работать после
сумма, позволяющая не работать после
За одно выступление ?? Навряд ли. Даже если это и так: - наверное подготовилась бы: - заранее отправила родных за границу; сняла бы со счетов все деньги; продала всё имущество в России;
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16274
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 21:17
Цитата:
только из за этого дадут.
тут уже не до нежностей.
Навальному вон еще 13 лет светит, и ему тоже дадут.
Victor Yang:
Тем более, Запад следит за этой ситуацией под увеличительным стеклом и раздует мордор из любого срока. Не дадут ей срок вообще.
Тем более, Запад следит за этой ситуацией под увеличительным стеклом и раздует мордор из любого срока. Не дадут ей срок вообще.
только из за этого дадут.
тут уже не до нежностей.
Навальному вон еще 13 лет светит, и ему тоже дадут.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 21:20
Цитата:
и была бы опасность "спалиться", а так нчиего ей не будет реально, "пожурят", оштрафуют и будет жить припеваючи на полученную денежку)
Цитата:
у Лехи другой случай)
ACROS:
подготовилась бы
подготовилась бы
и была бы опасность "спалиться", а так нчиего ей не будет реально, "пожурят", оштрафуют и будет жить припеваючи на полученную денежку)
Цитата:
alex_60:
светит
светит
у Лехи другой случай)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16274
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 21:20
Цитата:
все пошло не так.
ACROS:
наверное подготовилась бы: - заранее
наверное подготовилась бы: - заранее
все пошло не так.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 21:24
Цитата:
Кроме внезапного появление в эфире, у ней ещё и ОСМЫСЛЕННАЯ и ЗАРАНЕЕ спланированная видеозапись с осуждением войны и не просто войны, а АГРЕССИИ со стороны России, и назван конкретный виновник этой войны, этой АГРЕССИИ - Президент России - Путин В.В.
Victor Yang:
Не дадут ей срок вообще.
Не дадут ей срок вообще.
Кроме внезапного появление в эфире, у ней ещё и ОСМЫСЛЕННАЯ и ЗАРАНЕЕ спланированная видеозапись с осуждением войны и не просто войны, а АГРЕССИИ со стороны России, и назван конкретный виновник этой войны, этой АГРЕССИИ - Президент России - Путин В.В.
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