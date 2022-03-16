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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 681 из 681«1...679680681
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1802
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 11:01
#10201
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1802
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 11:05
#10202
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1802
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 12:16
#10203
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1802
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 12:21
#10204
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Предлагаю всем, в знак протеста против политики редакции, неделю не заходить на сайт.Жду ответов в личку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1802
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 12:35
#10205
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие же, всё-таки, мелкие людишки!Те, которые...
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2131
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 14:30
#10206
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Цитата: "Предлагаю всем, в знак протеста против политики редакции"
Думаю, пока в интернете кто-то не прав, многие люди не смогут просто смириться с этой мыслью и проигнорировать (даже на время) оппонента и саму площадку для спора. Как-то так.
Раньше тоже злоупотреблял этим) А со временем это прошло. Кому-то что-то доказывать, на кого-то злиться и т.п. Просто стал реже заходить на ресурсы, или в режиме read only
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:20
#10207
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:22
#10208
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
"Предлагаю всем, в знак протеста против политики редакции"

А редакции по всей видимости недолго осталось
Токаев седня жёстко прошёлся по журналистам
Намекал что-то про закручивание гаек иноагентам как в России...

Редакция если что я полностью на вашей стороне! Если вас объявят црушнками или фсбшниками я за вас всеровно буду))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:23
#10209
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
неделю не заходить на сайт.Жду ответов в личку.

Поддерживаю
Не заходи на сайт месяц
Мы примем твою жертву
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:51
#10210
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3 неделя война идёт

Россия явно не сверхдержава
И не держава вообще
Уже понятно всем
Теперь Россия это просто северная Туркмения
Огромная по площади пустая Северная Туркмения напала на европейскую страну Украину
Пытается как и всю свою историю закидать фронт шапками и толпами срочников
Но джавелинов по всей видимости на всех хватит
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:56
#10211
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И самое смешное что Бжезинский сейчас наверно радуется Больше всех
Он то в итоге победил

Он же хотел рассорить два братских народа
Вот и получилось русские убивают других русских только живущих в Украине
Гражданская война))))
Все русофобы а их в мире целых 3 человека сейчас пьют вино и поздравляют друг друга с победой
Кто же эти русофобы?
Бжезинский,Путин и Дженнифер Лоуренс)
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
348
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 16:41
#10212
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Если Мерседес уйдёт из России, то его потери составят 2 млрд.евро. Счастливого пути!

Выяснилось что большинство компаний ушли для галочки. То есть продолжают работать через 2-3 дня. Никто не хочет терять огромный рынок.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24487
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 16:53
#10213
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Цитата:
abaika95:
Бжезинский,

Он ещё - жив?... :lol: ;-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
400
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 16:54
#10214
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Цитата:
viktorian85:
ушли для галочки

громко заявили об уходе, и тихо продолжили работу) опять же - джаст бизнес, ничего личного)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4570
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 16:57
#10215
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Цитата:
drakon:
Бжезинский

Дата и место смерти: 26 мая 2017 г., Больница Инова Фэрфакс, Аннандэйл, Вирджиния, США
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