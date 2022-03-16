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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 11:01
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 11:05
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 12:16
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 12:21
Предлагаю всем, в знак протеста против политики редакции, неделю не заходить на сайт.Жду ответов в личку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 12:35
Какие же, всё-таки, мелкие людишки!Те, которые...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2131
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 14:30
Цитата: "Предлагаю всем, в знак протеста против политики редакции"
Думаю, пока в интернете кто-то не прав, многие люди не смогут просто смириться с этой мыслью и проигнорировать (даже на время) оппонента и саму площадку для спора. Как-то так.
Раньше тоже злоупотреблял этим) А со временем это прошло. Кому-то что-то доказывать, на кого-то злиться и т.п. Просто стал реже заходить на ресурсы, или в режиме read only
Думаю, пока в интернете кто-то не прав, многие люди не смогут просто смириться с этой мыслью и проигнорировать (даже на время) оппонента и саму площадку для спора. Как-то так.
Раньше тоже злоупотреблял этим) А со временем это прошло. Кому-то что-то доказывать, на кого-то злиться и т.п. Просто стал реже заходить на ресурсы, или в режиме read only
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:20
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:22
Цитата:
А редакции по всей видимости недолго осталось
Токаев седня жёстко прошёлся по журналистам
Намекал что-то про закручивание гаек иноагентам как в России...
Редакция если что я полностью на вашей стороне! Если вас объявят црушнками или фсбшниками я за вас всеровно буду))
3DO:
"Предлагаю всем, в знак протеста против политики редакции"
"Предлагаю всем, в знак протеста против политики редакции"
А редакции по всей видимости недолго осталось
Токаев седня жёстко прошёлся по журналистам
Намекал что-то про закручивание гаек иноагентам как в России...
Редакция если что я полностью на вашей стороне! Если вас объявят црушнками или фсбшниками я за вас всеровно буду))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:23
Цитата:
Поддерживаю
Не заходи на сайт месяц
Мы примем твою жертву
Уже не ваш земляк:
неделю не заходить на сайт.Жду ответов в личку.
неделю не заходить на сайт.Жду ответов в личку.
Поддерживаю
Не заходи на сайт месяц
Мы примем твою жертву
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:51
3 неделя война идёт
Россия явно не сверхдержава
И не держава вообще
Уже понятно всем
Теперь Россия это просто северная Туркмения
Огромная по площади пустая Северная Туркмения напала на европейскую страну Украину
Пытается как и всю свою историю закидать фронт шапками и толпами срочников
Но джавелинов по всей видимости на всех хватит
Россия явно не сверхдержава
И не держава вообще
Уже понятно всем
Теперь Россия это просто северная Туркмения
Огромная по площади пустая Северная Туркмения напала на европейскую страну Украину
Пытается как и всю свою историю закидать фронт шапками и толпами срочников
Но джавелинов по всей видимости на всех хватит
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 15:56
И самое смешное что Бжезинский сейчас наверно радуется Больше всех
Он то в итоге победил
Он же хотел рассорить два братских народа
Вот и получилось русские убивают других русских только живущих в Украине
Гражданская война))))
Все русофобы а их в мире целых 3 человека сейчас пьют вино и поздравляют друг друга с победой
Кто же эти русофобы?
Бжезинский,Путин и Дженнифер Лоуренс)
Он то в итоге победил
Он же хотел рассорить два братских народа
Вот и получилось русские убивают других русских только живущих в Украине
Гражданская война))))
Все русофобы а их в мире целых 3 человека сейчас пьют вино и поздравляют друг друга с победой
Кто же эти русофобы?
Бжезинский,Путин и Дженнифер Лоуренс)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 348
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 16:41
Цитата:
Выяснилось что большинство компаний ушли для галочки. То есть продолжают работать через 2-3 дня. Никто не хочет терять огромный рынок.
Уже не ваш земляк:
Если Мерседес уйдёт из России, то его потери составят 2 млрд.евро. Счастливого пути!
Если Мерседес уйдёт из России, то его потери составят 2 млрд.евро. Счастливого пути!
Выяснилось что большинство компаний ушли для галочки. То есть продолжают работать через 2-3 дня. Никто не хочет терять огромный рынок.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24487
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 16:53
Цитата:
Он ещё - жив?...
abaika95:
Бжезинский,
Бжезинский,
Он ещё - жив?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 400
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 16:54
Цитата:
громко заявили об уходе, и тихо продолжили работу) опять же - джаст бизнес, ничего личного)
viktorian85:
ушли для галочки
ушли для галочки
громко заявили об уходе, и тихо продолжили работу) опять же - джаст бизнес, ничего личного)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4570
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.03.22 - 16:57
Цитата:
Дата и место смерти: 26 мая 2017 г., Больница Инова Фэрфакс, Аннандэйл, Вирджиния, США
drakon:
Бжезинский
Бжезинский
Дата и место смерти: 26 мая 2017 г., Больница Инова Фэрфакс, Аннандэйл, Вирджиния, США
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