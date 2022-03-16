Отправлено: - 16:41

Уже не ваш земляк:

Если Мерседес уйдёт из России, то его потери составят 2 млрд.евро. Счастливого пути!

Цитата:Выяснилось что большинство компаний ушли для галочки. То есть продолжают работать через 2-3 дня. Никто не хочет терять огромный рынок.