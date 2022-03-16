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≡ Россия объявила о выходе из Совета Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43792
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
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В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12125
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:32
#75
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Цитата:
таноми52:
Нет, там немного нацистов, но они все во властных структурах, куда влезли правдами и неправдами. И внедряют свои идеи в законодательные акты страны.

Ой

Еврей Зеленский наверно нацик? Или его помощник татарин Умеров?
А нет наверно аким города Николаева кореец Виталий Ким нацист?
Ещё странно что в Раду нацики не прошли по итогу выборов
Но таноми сидя в костанае и никогда не бывавшая на Украине яро знает что там все во власти нацики
Цитата:
Артем Марусич:
Так нацистов то там нет, а если есть, то скажите сколько?

Все 40 млн украинцев нацики!!
Иначе как объяснить что Россия бомбит не президентский дворец не здание рады а обычные дома жителей
Больницы и роддомы
Россия и ее солдаты точно знают что все украинцы видимо нацисты
Особенно ярые нацики русские из Харькова,волновахи,и Мариуполя))
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
341
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:35
#76
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Цитата:
таноми52: Денацификация и означает свержение правительства нацистской направленности, а не вылавливание отдельных нацистов в народе

Вот только украинцы считают, что они свою власть выбрали, а не она влезла. То есть, для того, что бы они ее опять не избрали, вам придется убить лишний процент. А вторжение российских войск, подняло рейтинг Зеленского, весь народ сплотился и рейтинг поднялся с 35, до 93. То есть вам придется вырезать 87% населения.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
864
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:35
#77
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Лавров – на вопрос «Почему ситуацию с Украиной нельзя было решить мирным путем?»: Потому что миром Запад не хотел решать эту ситуацию. Это совсем не про Украину. Верней не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок. США подмяли под себя всю Европу. США при Байдене поставили себе задачу подчинить себе Европу и добились беспрекословного ее следования в русле американского курса. Нынешний кризис – это судьбоносный момент. Это эпохальный момент в современной истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок. Ложнопонятное чувство собственного бесконечного превосходства довлеет и в ситуации, которую мы с вами рассматриваем. Построение мира, в котором Запад будет безнаказанно и беспрекословно всем руководить. Есть много рассуждений, что на Россию сейчас навалились, потому что она последнее препятствие, которое нужно преодолеть, прежде, чем заняться Китаем. Это по-простому сказано, но в этом есть серьезная правда. Почему нельзя было миром решить? Мы предлагали это решать миром долгие годы.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
864
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:39
#78
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Ведущий украинского телеканала призвал к геноциду русских. Фахрудин Шарафмал в эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и подчеркнул, что придерживается его доктрины. Кроме оскорблений, журналист также высказал прямые угрозы убивать россиян и их семьи: «Нам нужна победа. И если для этого нам придётся вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает. Слава нации! И надеемся, что такой нации, как Россия и русские, никогда больше не останется на этой земле».
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
341
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:40
#79
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Цитата:
alex_60:
Зазеркалье

От уж вы правы! Прям просто в точку. Думаю, нам нужен форум для наших дискуссий с таким названием.

Извините друзья, я тут много часов от вас отстреливался как мог, но надо и работу чуть поработать. Займусь машиной.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
864
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:41
#80
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Группировка украинских силовиков на западе ЛНР рассечена и уничтожается. Отдельно окружена группировка в Северодонецке/Лисичанске, отдельно в Рубежном. Подразделения Народной Милиции уже вошли в Рубежное и ведут освободительный бой. Одновременно спасают гражданских. У неонацистов значительные потери и те, кто не сложит оружие, очевидно будет финализирован.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16270
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 16:38
#81
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интересна сама хронология.
1. Россия заявила о выходе из Совета Европы.
2. через день в Совете Европы голосуют за исключение России из совета европы.

как можно голосовать за исключение , если России там уже нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16270
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 16:40
#82
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да,в угол загнали нацистов,
главного идеолога азова сегодня того в Мариуполе..
все идет своим чередом.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4570
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 16:51
#83
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Цитата:
Артем Марусич:
Так нацистов то там нет, а если есть, то скажите сколько?

----А это кто тогда ?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
400
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 16:53
#84
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Цитата:
alex_60:
как можно голосовать за исключение , если России там уже нет?

пишут, что фактически они там все равно до конца года будут, процедура выхода долгая)
А голосовали, чтоб самолюбие потешить)
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