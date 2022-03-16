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≡ Новые области появятся в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43791
Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:13
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Президент Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Алматинскую область на два региона. Центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской - Капшагай.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24486
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:13
#1
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Капчагай, хотят перенаименовать в
г.Конаев, а кто это?... :lol: ;-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
214
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:57
#2
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Цитата:
drakon:

Это "юмор" такой или историю учить не пробовали?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
152
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:57
#3
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Динмухаме́д Ахме́дович (Минлиахмедович) Куна́ев (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Ахмедұлы Қонаев. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана (1960—62 гг. и 1964—86 гг.), член Политбюро ЦК КПСС (1971—87 гг.), трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976 и 1982 гг.). Автор более 100 научных трудов. Академик АН Казахской ССР (1952).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2865
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:57
#4
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Цитата:
drakon:
.Конаев, а кто это


Дракон, вы же старый и коренной житель Казахстана: - должны знать что это : - казахское написание фамилии Кунаева Д.А.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
214
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:59
#5
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Среди чиновничества безработица?
Можно ещё Кустанайскую область поделить. Возродить Тургайскую. Для тысячи-другой чиновников "работа" найдётся... Аркалык, опять же, снова возродится...
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
152
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:00
#6
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В своё время области объединяли, теперь разъединяют. Тогда Тургайская, Семипалатинская и Кокчетавские области исчезли. Развитие идёт по спирали.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24486
Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:08
#7
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Цитата:
Skeptic:
историю учить не пробовали?

Уже, мне - поздно... :lol: ;-)
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
614
Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:09
#8
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Цитата:
В своё время области объединяли, теперь разъединяют. Тогда Тургайская, Семипалатинская и Кокчетавские области исчезли.
Источник:

Вспомнил про "паровозик" :-)
После присоединения Аркалыкской области к Кустанайской, был в командировке в Аркалыке.
На нас как на врагов народа смотрели, мало того что отобрали статус областного центра так еще и "паровозик" забрали от детской железной дороги.
Я был не в курсе, приехал домой и навел справки, действительно его забрали и перевезли в Кустанай.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12125
Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:15
#9
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Цитата:
Skeptic:
Можно ещё Кустанайскую область поделить. Возродить Тургайскую. Для тысячи-другой чиновников "работа" найдётся... Аркалык, опять же, снова возродится

Аааааааа так легко? Я то думаю че Аркалык возродится не может,думал может потомучто руда кончается нет а оказывается потомучто Аркалык не областной центр)))

А так нет, тургай нельзя отделять
Надо чтобы тут был тургайский фактор в Костанае чтобы некоторым как кость в горле
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5145
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:42
#10
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кто-то же эти мысли на ухо шепчет, забыли что надо экономить народные деньги, оптимизацию зачем проводили, видимо завелись лишние барбосы....
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15083
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:54
#11
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Цитата:
drakon:
Капчагай, хотят перенаименовать в г.Конаев,

Откуда информация?
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