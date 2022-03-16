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Новые области появятся в Казахстане
Новые области появятся в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43791
Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:13
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Алматинскую область на два региона. Центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской - Капшагай.
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Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:13
Капчагай, хотят перенаименовать в
г.Конаев, а кто это?...
г.Конаев, а кто это?...
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:57
Цитата:
Это "юмор" такой или историю учить не пробовали?
drakon:
Это "юмор" такой или историю учить не пробовали?
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 152
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:57
Динмухаме́д Ахме́дович (Минлиахмедович) Куна́ев (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Ахмедұлы Қонаев. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана (1960—62 гг. и 1964—86 гг.), член Политбюро ЦК КПСС (1971—87 гг.), трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976 и 1982 гг.). Автор более 100 научных трудов. Академик АН Казахской ССР (1952).
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2865
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:57
Цитата:
Дракон, вы же старый и коренной житель Казахстана: - должны знать что это : - казахское написание фамилии Кунаева Д.А.
drakon:
.Конаев, а кто это
.Конаев, а кто это
Дракон, вы же старый и коренной житель Казахстана: - должны знать что это : - казахское написание фамилии Кунаева Д.А.
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 14:59
Среди чиновничества безработица?
Можно ещё Кустанайскую область поделить. Возродить Тургайскую. Для тысячи-другой чиновников "работа" найдётся... Аркалык, опять же, снова возродится...
Можно ещё Кустанайскую область поделить. Возродить Тургайскую. Для тысячи-другой чиновников "работа" найдётся... Аркалык, опять же, снова возродится...
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 152
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:00
В своё время области объединяли, теперь разъединяют. Тогда Тургайская, Семипалатинская и Кокчетавские области исчезли. Развитие идёт по спирали.
Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:08
Цитата:
Уже, мне - поздно...
Skeptic:
историю учить не пробовали?
историю учить не пробовали?
Уже, мне - поздно...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.04.12
- Сообщений:
- 614
Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:09
Цитата:
Вспомнил про "паровозик"
После присоединения Аркалыкской области к Кустанайской, был в командировке в Аркалыке.
На нас как на врагов народа смотрели, мало того что отобрали статус областного центра так еще и "паровозик" забрали от детской железной дороги.
Я был не в курсе, приехал домой и навел справки, действительно его забрали и перевезли в Кустанай.
В своё время области объединяли, теперь разъединяют. Тогда Тургайская, Семипалатинская и Кокчетавские области исчезли.
Источник:
Источник:
Вспомнил про "паровозик"
После присоединения Аркалыкской области к Кустанайской, был в командировке в Аркалыке.
На нас как на врагов народа смотрели, мало того что отобрали статус областного центра так еще и "паровозик" забрали от детской железной дороги.
Я был не в курсе, приехал домой и навел справки, действительно его забрали и перевезли в Кустанай.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12125
Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:15
Цитата:
Аааааааа так легко? Я то думаю че Аркалык возродится не может,думал может потомучто руда кончается нет а оказывается потомучто Аркалык не областной центр)))
А так нет, тургай нельзя отделять
Надо чтобы тут был тургайский фактор в Костанае чтобы некоторым как кость в горле
Skeptic:
Можно ещё Кустанайскую область поделить. Возродить Тургайскую. Для тысячи-другой чиновников "работа" найдётся... Аркалык, опять же, снова возродится
Можно ещё Кустанайскую область поделить. Возродить Тургайскую. Для тысячи-другой чиновников "работа" найдётся... Аркалык, опять же, снова возродится
Аааааааа так легко? Я то думаю че Аркалык возродится не может,думал может потомучто руда кончается нет а оказывается потомучто Аркалык не областной центр)))
А так нет, тургай нельзя отделять
Надо чтобы тут был тургайский фактор в Костанае чтобы некоторым как кость в горле
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5145
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:42
кто-то же эти мысли на ухо шепчет, забыли что надо экономить народные деньги, оптимизацию зачем проводили, видимо завелись лишние барбосы....
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15083
Re: Новые области появятся в Казахстане
Отправлено: 16.03.22 - 15:54
Цитата:
Откуда информация?
drakon:
Капчагай, хотят перенаименовать в г.Конаев,
Капчагай, хотят перенаименовать в г.Конаев,
Откуда информация?
-
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