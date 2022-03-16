Отправлено: - 15:15

Skeptic:

Можно ещё Кустанайскую область поделить. Возродить Тургайскую. Для тысячи-другой чиновников "работа" найдётся... Аркалык, опять же, снова возродится

Цитата:Аааааааа так легко? Я то думаю че Аркалык возродится не может,думал может потомучто руда кончается нет а оказывается потомучто Аркалык не областной центр)))А так нет, тургай нельзя отделятьНадо чтобы тут был тургайский фактор в Костанае чтобы некоторым как кость в горле