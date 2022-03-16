Отправлено: - 15:00

гражданин СССР:

Обсуждали, обсуждали, обсуждали - не разрешили уничтожать страны. А США наплевали на решение ООН и уничтожили)) И это "демократично". Это не военное преступление)))

Цитата:Это не демократично, это военное преступление, но по составу коалиций вы можете посмотреть, сколько стран решили воевать. Как это оценили другие страны, кто не поддержал войну, вы можете посмотреть по их реакции.Почему РФ не разорвала все дип отношения с теми с кем была не согласна (вы же только рф доверяете) - ну наверное тоже сочла проблему реальной и хоть и не поддержала войну или в каких то случаях решила поддержать военным методом другую сторону, но вот до такой степени была не согласной.Почему сейчас весь мир за исключением четырех стран не поддержал РФ, я постарался вам показать.