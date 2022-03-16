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Россия объявила о выходе из Совета Европы
Россия объявила о выходе из Совета Европы
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43791
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 14:57
Цитата:
ИМХО, но Вам правда стоит чуть отдохнуть, проанализировать, переосмыслить. Хотя бы то, о чем мы здесь вели беседу. А то мне кажется эмоции таки преобладают.
Артем Марусич:
я не вижу
я не вижу
ИМХО, но Вам правда стоит чуть отдохнуть, проанализировать, переосмыслить. Хотя бы то, о чем мы здесь вели беседу. А то мне кажется эмоции таки преобладают.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:00
Цитата:
Россия уничтожит нацизм, взращенный Соединенными Штатами Америки, и такие, как Вы ничего с этим не поделаете)))))) Я не знаю, кто такой путлер))) А по поводу уничтожения 40 000 000 украинцев - ну хватит уже позориться)))) Операция и продвигается медленно потому, что России не нужны жертвы среди мирных жителей и лишние смерти среди ВСУ. Россия - это не США, которые сносят всё на своем пути, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей.
Артем Марусич:
То есть, Россия хочет уничтожить государство?
То есть, Россия хочет уничтожить государство?
Россия уничтожит нацизм, взращенный Соединенными Штатами Америки, и такие, как Вы ничего с этим не поделаете)))))) Я не знаю, кто такой путлер))) А по поводу уничтожения 40 000 000 украинцев - ну хватит уже позориться)))) Операция и продвигается медленно потому, что России не нужны жертвы среди мирных жителей и лишние смерти среди ВСУ. Россия - это не США, которые сносят всё на своем пути, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:00
Цитата:
Это не демократично, это военное преступление, но по составу коалиций вы можете посмотреть, сколько стран решили воевать. Как это оценили другие страны, кто не поддержал войну, вы можете посмотреть по их реакции.
Почему РФ не разорвала все дип отношения с теми с кем была не согласна (вы же только рф доверяете) - ну наверное тоже сочла проблему реальной и хоть и не поддержала войну или в каких то случаях решила поддержать военным методом другую сторону, но вот до такой степени была не согласной.
Почему сейчас весь мир за исключением четырех стран не поддержал РФ, я постарался вам показать.
гражданин СССР:
Обсуждали, обсуждали, обсуждали - не разрешили уничтожать страны. А США наплевали на решение ООН и уничтожили)) И это "демократично". Это не военное преступление)))
Обсуждали, обсуждали, обсуждали - не разрешили уничтожать страны. А США наплевали на решение ООН и уничтожили)) И это "демократично". Это не военное преступление)))
Это не демократично, это военное преступление, но по составу коалиций вы можете посмотреть, сколько стран решили воевать. Как это оценили другие страны, кто не поддержал войну, вы можете посмотреть по их реакции.
Почему РФ не разорвала все дип отношения с теми с кем была не согласна (вы же только рф доверяете) - ну наверное тоже сочла проблему реальной и хоть и не поддержала войну или в каких то случаях решила поддержать военным методом другую сторону, но вот до такой степени была не согласной.
Почему сейчас весь мир за исключением четырех стран не поддержал РФ, я постарался вам показать.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:04
Цитата:
Весь Мир - это США, Канада и оккупированная Штатами Европа?? Да не смешите Вы людей своими госдеповскими штампами))) Смешно выглядите. В одном только Китае населения больше, чем в этом вашем "Весьмире")))))
Артем Марусич:
Почему сейчас весь мир
Почему сейчас весь мир
Весь Мир - это США, Канада и оккупированная Штатами Европа?? Да не смешите Вы людей своими госдеповскими штампами))) Смешно выглядите. В одном только Китае населения больше, чем в этом вашем "Весьмире")))))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2871
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:09
Цитата:
Нет, там немного нацистов, но они все во властных структурах, куда влезли правдами и неправдами. И внедряют свои идеи в законодательные акты страны. Кто героизировал Бандеру и его подельников не на бытовом, а на государственном уровне?
Почему не героизируют легендарного Ковпака и 6 млн. украинцев, погибших от рук фашистов?
Если ещё учесть силовые подразделения нацистского толка (Азов", «Айдар», «Донбасс», «Днепр», «Торнадо»), то не так уж это мало и безобидно
Денацификация и означает свержение правительства нацистской направленности, а не вылавливание отдельных нацистов в народе
Артем Марусич:
Кого? Там много нацистов? Сколько? Кто то считал?
Кого? Там много нацистов? Сколько? Кто то считал?
Нет, там немного нацистов, но они все во властных структурах, куда влезли правдами и неправдами. И внедряют свои идеи в законодательные акты страны. Кто героизировал Бандеру и его подельников не на бытовом, а на государственном уровне?
Почему не героизируют легендарного Ковпака и 6 млн. украинцев, погибших от рук фашистов?
Если ещё учесть силовые подразделения нацистского толка (Азов", «Айдар», «Донбасс», «Днепр», «Торнадо»), то не так уж это мало и безобидно
Денацификация и означает свержение правительства нацистской направленности, а не вылавливание отдельных нацистов в народе
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:09
Цитата:
Я не знаю сколько вам лет, но если вы протяните дольше чем путлер, и застанете мир без пропаганды - как вы удивитесь. Я даже завидую вам, как хорошо и комфортно жить в вашем мире, где нет войны, Харьков и Мариуполь целы, потерь среди гражданских нет, армия медленно идет, потому что не хочет цивильных потерь. Замечательный мир.
Такой же был в Германии. Там последний выпуск пропагандистской газеты вышел 30 апреля 1945-го, в день смерти гитлера, они там до последнего писали об успехах немецкой армии, как она успешно подавляет восстания дезертиров, и что служение гитлеру, это как служение богу. Представляете? Они с 1939 по 1945 всей страной думали, что воюют за правое дело и вот вот победят.
[Исправлено: Артем Марусич, 16.03.2022 - 15:10]
гражданин СССР:
и такие, как Вы ничего с этим не поделаете
и такие, как Вы ничего с этим не поделаете
Я не знаю сколько вам лет, но если вы протяните дольше чем путлер, и застанете мир без пропаганды - как вы удивитесь. Я даже завидую вам, как хорошо и комфортно жить в вашем мире, где нет войны, Харьков и Мариуполь целы, потерь среди гражданских нет, армия медленно идет, потому что не хочет цивильных потерь. Замечательный мир.
Такой же был в Германии. Там последний выпуск пропагандистской газеты вышел 30 апреля 1945-го, в день смерти гитлера, они там до последнего писали об успехах немецкой армии, как она успешно подавляет восстания дезертиров, и что служение гитлеру, это как служение богу. Представляете? Они с 1939 по 1945 всей страной думали, что воюют за правое дело и вот вот победят.
[Исправлено: Артем Марусич, 16.03.2022 - 15:10]
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:13
Цитата:
Вы не поверите, но вот некста, украинский телеграм-канал точь-в-точь по описанию))
Артем Марусич:
вот вот победят
вот вот победят
Вы не поверите, но вот некста, украинский телеграм-канал точь-в-точь по описанию))
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:14
Цитата:
Это как я и написал, весь мир. Против проголосовали пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия.
Все страны диктатуры в трех из которых диктаторы держится исключительно благодаря силам РФ.
гражданин СССР:
Весь Мир - это США, Канада и оккупированная Штатами Европа?? Да не смешите Вы людей своими госдеповскими штампами))) Смешно выглядите. В одном только Китае населения больше, чем в этом вашем "Весьмире")))))
Весь Мир - это США, Канада и оккупированная Штатами Европа?? Да не смешите Вы людей своими госдеповскими штампами))) Смешно выглядите. В одном только Китае населения больше, чем в этом вашем "Весьмире")))))
Это как я и написал, весь мир. Против проголосовали пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея и Сирия.
Все страны диктатуры в трех из которых диктаторы держится исключительно благодаря силам РФ.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:15
Цитата:
Я не знаю кто такой путлер, возможно это плод вашего больного воображения. А в Харькове, Мариуполе, Киеве и других городах Украины скоро будет настоящий мир, МИР свободных людей, говорящих на своем родном языке, без нацистов, воров и госдеповских консультантов.
Артем Марусич:
если вы протяните дольше чем путлер
если вы протяните дольше чем путлер
Я не знаю кто такой путлер, возможно это плод вашего больного воображения. А в Харькове, Мариуполе, Киеве и других городах Украины скоро будет настоящий мир, МИР свободных людей, говорящих на своем родном языке, без нацистов, воров и госдеповских консультантов.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:17
Цитата:
Цыплят по осени считают)))
Артем Марусич:
Это как я и написал, весь мир. Против проголосовали пять стран
Это как я и написал, весь мир. Против проголосовали пять стран
Цыплят по осени считают)))
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:21
Цитата:
Я думаю, что в этом случае что-то объяснять не имеет смысла. Для некоторых 2х2=напильник))) Они настолько оторваны от реальности, будто на Луне живут)))
таноми52:
Денацификация и означает свержение правительства нацистской направленности, а не вылавливание отдельных нацистов в народе
Денацификация и означает свержение правительства нацистской направленности, а не вылавливание отдельных нацистов в народе
Я думаю, что в этом случае что-то объяснять не имеет смысла. Для некоторых 2х2=напильник))) Они настолько оторваны от реальности, будто на Луне живут)))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16267
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:23
Цитата:
так вы не ответили как вас называть,соответственно.
чтобы вы не побежали жаловаться?
я конечно имею в этом направлении свои мысли,
но до вашего уровня ни опущусь.
жду.
и да ,как вы сами сказали, вы параллельно
еще сидите где то , и там распускаете оскорбления
в сто раз больше чем здесь.
так понимаю все ваши "аргументы и
видосики оттуда.
[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 15:34]
Артем Марусич:
путлер,
путлер,
так вы не ответили как вас называть,соответственно.
чтобы вы не побежали жаловаться?
я конечно имею в этом направлении свои мысли,
но до вашего уровня ни опущусь.
жду.
и да ,как вы сами сказали, вы параллельно
еще сидите где то , и там распускаете оскорбления
в сто раз больше чем здесь.
так понимаю все ваши "аргументы и
видосики оттуда.
[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 15:34]
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:23
Цитата:
Так нацистов то там нет, а если есть, то скажите сколько? Ведь мир то не знает есть ли они там. Их больше или меньше чем в других странах? В процентах или в Единицах?
У вас есть друзья из Украины? У меня есть, они не знают украинский и отлично жили до тех пор, как российская армия не приехала к ним на танках.
гражданин СССР:
А в Харькове, Мариуполе, Киеве и других городах Украины скоро будет настоящий мир, МИР свободных людей, говорящих на своем родном языке, без нацистов, воров и госдеповских консультантов.
А в Харькове, Мариуполе, Киеве и других городах Украины скоро будет настоящий мир, МИР свободных людей, говорящих на своем родном языке, без нацистов, воров и госдеповских консультантов.
Так нацистов то там нет, а если есть, то скажите сколько? Ведь мир то не знает есть ли они там. Их больше или меньше чем в других странах? В процентах или в Единицах?
У вас есть друзья из Украины? У меня есть, они не знают украинский и отлично жили до тех пор, как российская армия не приехала к ним на танках.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:26
Цитата:
Можете обращаться ко мне: Ваше Величество
alex_60:
так вы не ответили как вас называть
так вы не ответили как вас называть
Можете обращаться ко мне: Ваше Величество
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16267
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 15:27
Цитата:
дальше.
а то то вспомнилось
//Льюис Кэролл. Зазеркалье
«Начала она довольно робко:— Ваше величество, я подошла к вам с надеждой…Королева хмыкнула и, пытаясь завернуться в шаль,
проворчала:— Если хотите, можете называть это на-деждой.
Но я до сих пор называла это несколько иначе
Алиса, подумав, что разговор никогда не следует начинать с пререканий, улыбнулась и сказала:— Если Вашему величеству угодно,
о надежде я больше не буду говорить.
— А что? Что-нибудь не в порядке? — забеспокоилась Королева и стала осматривать свой наряд. —
Я этой на-деждой, как вы изволите выражаться,
уже два часа только и занимаюсь.////
[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 15:33]
Артем Марусич:
Ваше Величество
Ваше Величество
дальше.
а то то вспомнилось
//Льюис Кэролл. Зазеркалье
«Начала она довольно робко:— Ваше величество, я подошла к вам с надеждой…Королева хмыкнула и, пытаясь завернуться в шаль,
проворчала:— Если хотите, можете называть это на-деждой.
Но я до сих пор называла это несколько иначе
Алиса, подумав, что разговор никогда не следует начинать с пререканий, улыбнулась и сказала:— Если Вашему величеству угодно,
о надежде я больше не буду говорить.
— А что? Что-нибудь не в порядке? — забеспокоилась Королева и стала осматривать свой наряд. —
Я этой на-деждой, как вы изволите выражаться,
уже два часа только и занимаюсь.////
[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 15:33]
-
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