Отправлено: - 13:24

Артем Марусич:

в каком месте я писал про бомбежки Югославии и Ирака с санкции ООН, но вы так и не показали

1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран. 2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались) 3. Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке. Это крупнейший теракт по кол-ву жертв. Иран, Сирия, Афган, везде было что то реальное, все обсуждалось в ООН, в страны выезжали эксперты.

Цитата:Цитата:Не то, чтобы было прямо написано...