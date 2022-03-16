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≡ Россия объявила о выходе из Совета Европы
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43784
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
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В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
393
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:24
#30
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Цитата:
Артем Марусич:
в каком месте я писал про бомбежки Югославии и Ирака с санкции ООН, но вы так и не показали


Цитата:
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран. 2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались) 3. Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке. Это крупнейший теракт по кол-ву жертв. Иран, Сирия, Афган, везде было что то реальное, все обсуждалось в ООН, в страны выезжали эксперты.

Не то, чтобы было прямо написано...
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
393
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:26
#31
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про размахивающего пробиркой Колина Пауэлла писать будем?)
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
393
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:42
#32
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Цитата:
viktorian85:
К сожалению украинские войска и нацисты прячутся за мирными жителями. Полно видело где мирные жители умоляют со слезами не размещать украинскую военную технику дворах.. Поэтому города освобождать сложно

увы, чтобы это увидеть, нужно смотреть совсем другие источники, а там еще и проблема с верой и осознанием того, что оказывается не "рашисты" и "путлер" такие плохие, а те, кто должен народ Украины защищать. Весь мир знает, что Азов и им подобные - нацики. Точнее не весь, есть исключение в виде тех, кто считает их героями.
А вот независимое мнение человека, что против войны
Роджер Уотерс о нацистах в Украине
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
327
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:44
#33
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Цитата:
lavprof:

3. ТРИ человека не умеющих читать в одном месте за день или пару дней и каждый из них, знает о предыдущих. Я просто заскриню ваш пост с двумя моими цитатами и буду показывать людям и спрашивать, я реально сошел с ума или что вообще происходит? Безумие заразно и передается через сайт НГ?

Или это флешмоб такой, вы хотите заставить меня усомниться в моем здравомыслии?

[Исправлено: Артем Марусич, 16.03.2022 - 13:47]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
393
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:51
#34
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Цитата:
Артем Марусич:
не умеющих читать

тогда надеюсь, что и Вы внимательно прочитаете, что написал, а не процитировал я)
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
327
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:52
#35
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Я и так уже неделю общаюсь с жертвами пропаганды отрицающими реальность, но чтоб как оказалось три разных человека читали то, чего не написано и выдумывали одно и тоже (независимо?) друг от друга! Извините, но у меня реально мозг закипел, я с вашего позволения отойду и проанализирую происходящее.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
393
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:58
#36
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Цитата:
Артем Марусич:
реально мозг закипел

от 2х предложений? Что не прямо написано, и будем ли про Колина с пробиркой вспоминать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15856
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 14:01
#37
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Цитата:
Артем Марусич:
Вики говорит: от 13 200 до 13 400 погибших из них 3 375 гражданских лиц за 8 лет.

Цитата:
Mr_negotive:
/По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года жертвами конфликта в Украине стали от 13 200 до 13 400 человек (из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 повстанцев)/. Из них погибли 2082 человека в 2014 году

При любом раскладе количество погибших в ЛНР и ДНР пока больше, чем за время спецоперации. А значит возмездие еще не наступило. И я специально назвал завышенное число чтобы вы начали доказывать что я не прав, предоставляя пруфы. Так вот - меня более чем устраивают ваши пруфы, а главное что и вы с ними согласны - это же ваши пруфы, не мои. И повторюсь, согласно вашим же пруфам возмездие еще не наступило. Так что еще дней 40 спецоперации как минимум.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
327
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 14:07
#38
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Цитата:
maxsaf:
И повторюсь, согласно вашим же пруфам возмездие еще не наступило. Так что еще дней 40 спецоперации как минимум.

Какое возмездие, обе войны устроила Россия, их нужно плюсовать, а не вычитать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15856
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 14:08
#39
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Цитата:
Артем Марусич:
Какое возмездие, обе войны устроила Россия, их нужно плюсовать, а не вычитать.

Хахаха, то есть в ЛНР и ДНР сами себя мочили, да?))
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
327
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 14:10
#40
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Цитата:
lavprof:
от 2х предложений? Что не прямо написано, и будем ли про Колина с пробиркой вспоминать?

Пробирки Колина оказались фейком. Как это относится к тому, что происходит сейчас?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15081
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 14:12
#41
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Цитата:
Артем Марусич:
Он меня спрашивает, почему володю еще в 2014 году не свергли?

Один "Володя" ничего не решает. Только глупец может считать что такая огромная страна в руках одного человека.
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