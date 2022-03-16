В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой. Читать новость
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран. 2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались) 3. Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке. Это крупнейший теракт по кол-ву жертв. Иран, Сирия, Афган, везде было что то реальное, все обсуждалось в ООН, в страны выезжали эксперты.
viktorian85: К сожалению украинские войска и нацисты прячутся за мирными жителями. Полно видело где мирные жители умоляют со слезами не размещать украинскую военную технику дворах.. Поэтому города освобождать сложно
увы, чтобы это увидеть, нужно смотреть совсем другие источники, а там еще и проблема с верой и осознанием того, что оказывается не "рашисты" и "путлер" такие плохие, а те, кто должен народ Украины защищать. Весь мир знает, что Азов и им подобные - нацики. Точнее не весь, есть исключение в виде тех, кто считает их героями. А вот независимое мнение человека, что против войны Роджер Уотерс о нацистах в Украине
3. ТРИ человека не умеющих читать в одном месте за день или пару дней и каждый из них, знает о предыдущих. Я просто заскриню ваш пост с двумя моими цитатами и буду показывать людям и спрашивать, я реально сошел с ума или что вообще происходит? Безумие заразно и передается через сайт НГ?
Или это флешмоб такой, вы хотите заставить меня усомниться в моем здравомыслии?
Я и так уже неделю общаюсь с жертвами пропаганды отрицающими реальность, но чтоб как оказалось три разных человека читали то, чего не написано и выдумывали одно и тоже (независимо?) друг от друга! Извините, но у меня реально мозг закипел, я с вашего позволения отойду и проанализирую происходящее.
Артем Марусич: Вики говорит: от 13 200 до 13 400 погибших из них 3 375 гражданских лиц за 8 лет.
Цитата:
Mr_negotive: /По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года жертвами конфликта в Украине стали от 13 200 до 13 400 человек (из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 повстанцев)/. Из них погибли 2082 человека в 2014 году
При любом раскладе количество погибших в ЛНР и ДНР пока больше, чем за время спецоперации. А значит возмездие еще не наступило. И я специально назвал завышенное число чтобы вы начали доказывать что я не прав, предоставляя пруфы. Так вот - меня более чем устраивают ваши пруфы, а главное что и вы с ними согласны - это же ваши пруфы, не мои. И повторюсь, согласно вашим же пруфам возмездие еще не наступило. Так что еще дней 40 спецоперации как минимум.
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