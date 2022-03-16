Отправлено: - 12:30

Поедатель:

Печатаете свидетельства не очевидцев, а типа "хайли-лайкли".

Поедатель:

НГ переходит в разряд "жёлтой газетенки" с нотками разжигания межнациональной розни.

Поедатель:

Обидно будет покидать проект "Нужные деньги", в котором постоянно участвую на протяжении многих лет, но это поправимо, есть и другие ресурсы.

Цитата:Где и когда?Цитата:Какое именно сообщение НГ соответствует вашему заявлению?Цитата:Нам тоже будет очень жаль, если вы примете такое решение.