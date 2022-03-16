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Россия объявила о выходе из Совета Европы
Россия объявила о выходе из Совета Европы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43784
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:25
Цитата:
о,уже неплохо.
Сабыр:
Ох Володя,Володя..
Ох Володя,Володя..
о,уже неплохо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 142
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:26
Попы дерутся, у холопов чубы трещат. Это присказка. Ну а любые "зеркальные" меры России исторически направлены против собственных недовольных граждан. История учит, что отсуствие парового клапана ведет к срыванию крышки. Вот с какими итогами это правительство и президент подойдут к выборам 2024 года: инфляция через 2 года составит около 40 процентов, тотальные репрессии, вероятно вернут смертную казнь, безработица вырастет на 5-10 миллионов человек, высокая ненависть к русским за границей, отсутствие международного спорта, свободы слова. И всё это при президенте, которому пойдет восьмой десяток, и при котором 10 лет стагнации экономики.
Еще непонятно, как закончится война против Украины, но уже понятно, что Путин думал перейти вброд, а влез в болото.
[Исправлено: Muad Dib, 16.03.2022 - 12:28]
Еще непонятно, как закончится война против Украины, но уже понятно, что Путин думал перейти вброд, а влез в болото.
[Исправлено: Muad Dib, 16.03.2022 - 12:28]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15081
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:28
Цитата:
Это ты, значит, и водочку хочешь выпить и чтобы без последствй?
ПолиграфЪ Боярышников:
В России при производстве водки необходимо подмешивать противозачаточные.
В России при производстве водки необходимо подмешивать противозачаточные.
Это ты, значит, и водочку хочешь выпить и чтобы без последствй?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 996
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:30
Цитата:
Где и когда?
Цитата:
Какое именно сообщение НГ соответствует вашему заявлению?
Цитата:
Нам тоже будет очень жаль, если вы примете такое решение.
Поедатель:
Печатаете свидетельства не очевидцев, а типа "хайли-лайкли".
Печатаете свидетельства не очевидцев, а типа "хайли-лайкли".
Где и когда?
Цитата:
Поедатель:
НГ переходит в разряд "жёлтой газетенки" с нотками разжигания межнациональной розни.
НГ переходит в разряд "жёлтой газетенки" с нотками разжигания межнациональной розни.
Какое именно сообщение НГ соответствует вашему заявлению?
Цитата:
Поедатель:
Обидно будет покидать проект "Нужные деньги", в котором постоянно участвую на протяжении многих лет, но это поправимо, есть и другие ресурсы.
Обидно будет покидать проект "Нужные деньги", в котором постоянно участвую на протяжении многих лет, но это поправимо, есть и другие ресурсы.
Нам тоже будет очень жаль, если вы примете такое решение.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:33
Цитата:
нет.
наложены персональные санкции на Байдена,Блинкена,Псаки и еще на 600 человек.
у них истерика,начинают крутиться, оправдываться-
ой ,а у нас счетов в России нет, и ехать мы не собирались туда.
но обидно же блин, наложены санкции, внесены в блек лист.
заранее- Канада или Австралия -накладываем санкции на Путина,Шойгу,Лаврова.....
ну мы конечно знаем, что их счетов у нас нет,как и недвижимости,
и ехать они к нам не собирались,но нам сказали- надо.
да, Микронезия тоже наложила... не знаю правда что и куда.
ACROS:
Теперь следующий российский шаг:
Теперь следующий российский шаг:
нет.
наложены персональные санкции на Байдена,Блинкена,Псаки и еще на 600 человек.
у них истерика,начинают крутиться, оправдываться-
ой ,а у нас счетов в России нет, и ехать мы не собирались туда.
но обидно же блин, наложены санкции, внесены в блек лист.
заранее- Канада или Австралия -накладываем санкции на Путина,Шойгу,Лаврова.....
ну мы конечно знаем, что их счетов у нас нет,как и недвижимости,
и ехать они к нам не собирались,но нам сказали- надо.
да, Микронезия тоже наложила... не знаю правда что и куда.
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:49
Цитата:
Именно это слово, это не эмоции, это принцип. И я легко могу позволить себе его придерживаться, потому, что я не работаю журналистом. А был бы журналистом, то все равно сдавал бы материал именно так, а там пусть редактор редактирует если считает нужным. Я честный человек, по этому называю вещи своими именами (да, честным быть всегда не выгодно и много критики, но чтож).
lavprof:
исходя из этого, хорошо, что Вы сейчас не журналист) когда рулят эмоции
исходя из этого, хорошо, что Вы сейчас не журналист) когда рулят эмоции
Именно это слово, это не эмоции, это принцип. И я легко могу позволить себе его придерживаться, потому, что я не работаю журналистом. А был бы журналистом, то все равно сдавал бы материал именно так, а там пусть редактор редактирует если считает нужным. Я честный человек, по этому называю вещи своими именами (да, честным быть всегда не выгодно и много критики, но чтож).
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:01
Цитата:
нет, вы постоянно врете.
как с теми же бомбежками Югославии,Ирака и тд
с санкции ООН.
а аргументы ваши-постоянные видосики с ютуба.
ну и обзыванья тех кто вам не по душе.
Артем Марусич:
Я честный человек,
Я честный человек,
нет, вы постоянно врете.
как с теми же бомбежками Югославии,Ирака и тд
с санкции ООН.
а аргументы ваши-постоянные видосики с ютуба.
ну и обзыванья тех кто вам не по душе.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 393
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:06
Цитата:
точнее это Ваше мнение, надеюсь личное) хотя с учетом того, что "путлера" вряд ли придумали Вы, получается что нет, не совсем личное) а принципы смотрю позволяют закрывать Вам глаза на всё, что не соответствует Вашему видению ситуации)
Артем Марусич:
по этому называю вещи своими именами
по этому называю вещи своими именами
точнее это Ваше мнение, надеюсь личное) хотя с учетом того, что "путлера" вряд ли придумали Вы, получается что нет, не совсем личное) а принципы смотрю позволяют закрывать Вам глаза на всё, что не соответствует Вашему видению ситуации)
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:06
между тем.
//Власти Китая уже приняли решение о том,
чтобы направить экономическую помощь России
на фоне спецоперации на Украине.
Об этом заявили источники газеты The Guardian из США,
знакомые с ходом переговоров американской и китайской делегаций в Риме.//
вот еще
//Еще один источник The Guardian подчеркнул, что в Пекине всерьез настроены
на сотрудничество с Москвой, поскольку такая инициатива якобы исходит
от председателя КНР Си Цзиньпина.
По его словам, Си и президента России Владимира Путина
«объединяет мнение о США как о деспоте»,
и оба лидера якобы настроены
«положить конец периоду глобального доминирования США».///
//Власти Китая уже приняли решение о том,
чтобы направить экономическую помощь России
на фоне спецоперации на Украине.
Об этом заявили источники газеты The Guardian из США,
знакомые с ходом переговоров американской и китайской делегаций в Риме.//
вот еще
//Еще один источник The Guardian подчеркнул, что в Пекине всерьез настроены
на сотрудничество с Москвой, поскольку такая инициатива якобы исходит
от председателя КНР Си Цзиньпина.
По его словам, Си и президента России Владимира Путина
«объединяет мнение о США как о деспоте»,
и оба лидера якобы настроены
«положить конец периоду глобального доминирования США».///
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:07
Цитата:
Я уже спрашивал у вас, почему вы не умеете читать, процитировал свой текст и просил вас показать, в каком месте я писал про бомбежки Югославии и Ирака с санкции ООН, но вы так и не показали. Вот вы прямо сейчас врете, второй раз подряд о том же самом, но не указываете, о чем вру я, по мимо придуманной вами моей фразе о бомбежке Югославии и Ирака с санкции ООН.
alex_60:
как с теми же бомбежками Югославии,Ирака и тд с санкции ООН.
как с теми же бомбежками Югославии,Ирака и тд с санкции ООН.
Я уже спрашивал у вас, почему вы не умеете читать, процитировал свой текст и просил вас показать, в каком месте я писал про бомбежки Югославии и Ирака с санкции ООН, но вы так и не показали. Вот вы прямо сейчас врете, второй раз подряд о том же самом, но не указываете, о чем вру я, по мимо придуманной вами моей фразе о бомбежке Югославии и Ирака с санкции ООН.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:10
Цитата:
вы путаете, вы спрашивали не у меня.
это был другой человек.
поэтому по определению я не вру.
вот почему я помню это а вы нет?
[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 13:11]
Артем Марусич:
Я уже спрашивал у вас
Я уже спрашивал у вас
вы путаете, вы спрашивали не у меня.
это был другой человек.
поэтому по определению я не вру.
вот почему я помню это а вы нет?
[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 13:11]
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:15
Цитата:
Ну надо же текст чем то разбавлять. Давайте картинками, вот город моего друга, о встрече с которым я год назад писал в НГ:
Две недели в осаде. Людей хоронят прямо на месте. Он меня спрашивает, почему володю еще в 2014 году не свергли? А я не знаю, что ему ответить. Потому, что люди не понимают ничего до сих пор…
[Исправлено: Артем Марусич, 16.03.2022 - 13:20]
alex_60:
а аргументы ваши-постоянные видосики с ютуба.
а аргументы ваши-постоянные видосики с ютуба.
Ну надо же текст чем то разбавлять. Давайте картинками, вот город моего друга, о встрече с которым я год назад писал в НГ:
Две недели в осаде. Людей хоронят прямо на месте. Он меня спрашивает, почему володю еще в 2014 году не свергли? А я не знаю, что ему ответить. Потому, что люди не понимают ничего до сих пор…
[Исправлено: Артем Марусич, 16.03.2022 - 13:20]
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:18
Цитата:
А, то есть уже два человека не смогли прочитать написаный мной текст и поспешили обвинить меня в том, чего я не писал. Извините, не думал, что два разных человека, не смогли прочитать один и тот же текст и выдумать одно и то же обвинение.
alex_60:
вы путаете, вы спрашивали не у меня. это был другой человек. поэтому по определению я не вру. вот почему я помню это а вы нет?
вы путаете, вы спрашивали не у меня. это был другой человек. поэтому по определению я не вру. вот почему я помню это а вы нет?
А, то есть уже два человека не смогли прочитать написаный мной текст и поспешили обвинить меня в том, чего я не писал. Извините, не думал, что два разных человека, не смогли прочитать один и тот же текст и выдумать одно и то же обвинение.
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:19
Цитата:
верить таким картинкам сейчас-себя не уважать.
Артем Марусич:
картинками, вот город моего друга,
картинками, вот город моего друга,
верить таким картинкам сейчас-себя не уважать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 346
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:23
Цитата:
К сожалению украинские войска и нацисты прячутся за мирными жителями. Полно видело где мирные жители умоляют со слезами не размещать украинскую военную технику дворах.. Поэтому города освобождать сложно
Артем Марусич:
Две недели в осаде. Людей хоронят прямо на месте.
Две недели в осаде. Людей хоронят прямо на месте.
К сожалению украинские войска и нацисты прячутся за мирными жителями. Полно видело где мирные жители умоляют со слезами не размещать украинскую военную технику дворах.. Поэтому города освобождать сложно
-
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