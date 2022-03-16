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≡ Россия объявила о выходе из Совета Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43784
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
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В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16265
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:25
#15
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Цитата:
Сабыр:
Ох Володя,Володя..


о,уже неплохо.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
142
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:26
#16
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Попы дерутся, у холопов чубы трещат. Это присказка. Ну а любые "зеркальные" меры России исторически направлены против собственных недовольных граждан. История учит, что отсуствие парового клапана ведет к срыванию крышки. Вот с какими итогами это правительство и президент подойдут к выборам 2024 года: инфляция через 2 года составит около 40 процентов, тотальные репрессии, вероятно вернут смертную казнь, безработица вырастет на 5-10 миллионов человек, высокая ненависть к русским за границей, отсутствие международного спорта, свободы слова. И всё это при президенте, которому пойдет восьмой десяток, и при котором 10 лет стагнации экономики.
Еще непонятно, как закончится война против Украины, но уже понятно, что Путин думал перейти вброд, а влез в болото.

[Исправлено: Muad Dib, 16.03.2022 - 12:28]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15081
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:28
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В России при производстве водки необходимо подмешивать противозачаточные.

Это ты, значит, и водочку хочешь выпить и чтобы без последствй?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
996
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:30
#18
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Цитата:
Поедатель:
Печатаете свидетельства не очевидцев, а типа "хайли-лайкли".

Где и когда?
Цитата:
Поедатель:
НГ переходит в разряд "жёлтой газетенки" с нотками разжигания межнациональной розни.

Какое именно сообщение НГ соответствует вашему заявлению?
Цитата:
Поедатель:
Обидно будет покидать проект "Нужные деньги", в котором постоянно участвую на протяжении многих лет, но это поправимо, есть и другие ресурсы.

Нам тоже будет очень жаль, если вы примете такое решение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16265
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:33
#19
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Цитата:
ACROS:
Теперь следующий российский шаг:


нет.
наложены персональные санкции на Байдена,Блинкена,Псаки и еще на 600 человек.
у них истерика,начинают крутиться, оправдываться-
ой ,а у нас счетов в России нет, и ехать мы не собирались туда.
но обидно же блин, наложены санкции, внесены в блек лист.
заранее- Канада или Австралия -накладываем санкции на Путина,Шойгу,Лаврова.....
ну мы конечно знаем, что их счетов у нас нет,как и недвижимости,
и ехать они к нам не собирались,но нам сказали- надо.
да, Микронезия тоже наложила... не знаю правда что и куда.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
327
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:49
#20
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Цитата:
lavprof:
исходя из этого, хорошо, что Вы сейчас не журналист) когда рулят эмоции

Именно это слово, это не эмоции, это принцип. И я легко могу позволить себе его придерживаться, потому, что я не работаю журналистом. А был бы журналистом, то все равно сдавал бы материал именно так, а там пусть редактор редактирует если считает нужным. Я честный человек, по этому называю вещи своими именами (да, честным быть всегда не выгодно и много критики, но чтож).
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16265
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:01
#21
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Цитата:
Артем Марусич:
Я честный человек,


нет, вы постоянно врете.
как с теми же бомбежками Югославии,Ирака и тд
с санкции ООН.
а аргументы ваши-постоянные видосики с ютуба.
ну и обзыванья тех кто вам не по душе.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
393
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:06
#22
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Цитата:
Артем Марусич:
по этому называю вещи своими именами

точнее это Ваше мнение, надеюсь личное) хотя с учетом того, что "путлера" вряд ли придумали Вы, получается что нет, не совсем личное) а принципы смотрю позволяют закрывать Вам глаза на всё, что не соответствует Вашему видению ситуации)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16265
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:06
#23
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между тем.
//Власти Китая уже приняли решение о том,
чтобы направить экономическую помощь России
на фоне спецоперации на Украине.
Об этом заявили источники газеты The Guardian из США,
знакомые с ходом переговоров американской и китайской делегаций в Риме.//

вот еще
//Еще один источник The Guardian подчеркнул, что в Пекине всерьез настроены
на сотрудничество с Москвой, поскольку такая инициатива якобы исходит
от председателя КНР Си Цзиньпина.
По его словам, Си и президента России Владимира Путина
«объединяет мнение о США как о деспоте»,
и оба лидера якобы настроены
«положить конец периоду глобального доминирования США».///
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
327
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:07
#24
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Цитата:
alex_60:
как с теми же бомбежками Югославии,Ирака и тд с санкции ООН.

Я уже спрашивал у вас, почему вы не умеете читать, процитировал свой текст и просил вас показать, в каком месте я писал про бомбежки Югославии и Ирака с санкции ООН, но вы так и не показали. Вот вы прямо сейчас врете, второй раз подряд о том же самом, но не указываете, о чем вру я, по мимо придуманной вами моей фразе о бомбежке Югославии и Ирака с санкции ООН.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16265
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:10
#25
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Цитата:
Артем Марусич:
Я уже спрашивал у вас


вы путаете, вы спрашивали не у меня.
это был другой человек.
поэтому по определению я не вру.
вот почему я помню это а вы нет?

[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 13:11]
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
327
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:15
#26
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Цитата:
alex_60:
а аргументы ваши-постоянные видосики с ютуба.

Ну надо же текст чем то разбавлять. Давайте картинками, вот город моего друга, о встрече с которым я год назад писал в НГ:


Две недели в осаде. Людей хоронят прямо на месте. Он меня спрашивает, почему володю еще в 2014 году не свергли? А я не знаю, что ему ответить. Потому, что люди не понимают ничего до сих пор…

[Исправлено: Артем Марусич, 16.03.2022 - 13:20]
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
327
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:18
#27
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Цитата:
alex_60:
вы путаете, вы спрашивали не у меня. это был другой человек. поэтому по определению я не вру. вот почему я помню это а вы нет?

А, то есть уже два человека не смогли прочитать написаный мной текст и поспешили обвинить меня в том, чего я не писал. Извините, не думал, что два разных человека, не смогли прочитать один и тот же текст и выдумать одно и то же обвинение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16265
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:19
#28
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Цитата:
Артем Марусич:
картинками, вот город моего друга,


верить таким картинкам сейчас-себя не уважать.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
346
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 13:23
#29
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Цитата:
Артем Марусич:
Две недели в осаде. Людей хоронят прямо на месте.

К сожалению украинские войска и нацисты прячутся за мирными жителями. Полно видело где мирные жители умоляют со слезами не размещать украинскую военную технику дворах.. Поэтому города освобождать сложно
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