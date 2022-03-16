Отправлено: - 11:36

maxsaf:

Даже если сравнить жертвы среди населения Украины, то за 8 лет убито на Донбассе около 16000 мирных жителей

[Исправлено: Mr_negotive, 16.03.2022 - 11:37]

Цитата:А Вы то откуда эти цифры берёте? Где "пруфы" про 16 000 убитых гражданских на Донбассе? С российского телевизора?/По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года жертвами конфликта в Украине стали от 13 200 до 13 400 человек (из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 повстанцев)/.В 2020-2021 года в ЛДНР по данным уполномоченных по правам человека в этих регионах погибло 8 и 5 гражданских лиц соответственно.Следует отметить, в Совет безопасности ООН за 8 лет 11 раз вносились проекты резолюций о введении на Донбасс миротворческого контингента (голубые каски) ООН, чтобы прекратить военный столкновения между повстанцами и Вооружёнными Силами Украины на линии их соприкосновения. Однако все 11 проектов резолюций заблокированы Российской Федерацией. В результате чего военные столкновения продолжались. Абсолютное большинство жертв военного конфликта на Донбассе приходится на первые несколько лет 2014-2015 годы.Причины сепаратизма на Донбассе и финансировавшие его Вам известны? Кто сбил малайзийский Боинг? Не видите причин, почему Россия препятствовала введению миротворческих сил ООН? Не считаете, что России такой "Донбасс" был нужен с в целях, понятных с 24 февраля 2024 года, то есть уничтожения украинского государства как такового и его расчленения на новые многочисленные псевдореспублики типа созданных на Донбассе?