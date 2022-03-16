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≡ Россия объявила о выходе из Совета Европы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43784
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
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В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
918
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:54
#1
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Вэлком в СССР,ГУЛАГия возвращается. Ох Володя,Володя..
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
318
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 10:59
#2
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Ну да, права человека в этом мордере - лишнее. Особенно право на жизнь наверное смущает, приходится пытаться скрывать убийства, придумывать всякое. А теперь можно смело отменять мораторий на смертную казнь и всех в расход. Полит зеки, которые думали, что им сидеть до смерти путлера, вдруг осознали, что сидеть им возможно до собственной казни.

Гитлер убивал антифашистов сотнями, интересно, путлер до тысяч дойдет? И методы какие будут? Гестапо вешало, расстреливало, обезглавливало, но в РФ возможно придумают более прогрессивные методы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15854
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 11:04
#3
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Цитата:
Артем Марусич:
интересно, путлер до тысяч дойдет?

Наврятли. Даже если сравнить жертвы среди населения Украины, то за 8 лет убито на Донбассе около 16000 мирных жителей, а в ходе спецоперации около 600. Поправьте если это не так, только с пруфами из надежных источников. Телегу не предлагать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15854
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 11:07
#4
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Цитата:
Сабыр:
Вэлком в СССР,ГУЛАГия возвращается. Ох Володя,Володя..

Помог тот совет по правам человека джазмену из Киргизии?
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
918
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 11:08
#5
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Цитата:
Артем Марусич:
сидеть до смерти путлера

Да,руки полностью развязаны. Что хочешь то и твори. А робкое стадо теперь вообще бесправное.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
918
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 11:09
#6
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Цитата:
maxsaf:
джазмену из Киргизии?

А когда КЗ стал членом данной организации? Или в Европу мы когда переехали?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2864
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 11:10
#7
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Гулять, так гулять:

Теперь следующий российский шаг: - объявить те страны, которые помогают вооружением и военной техникой Украине - участниками боевых действии и пособниками нацизма и милитаризма - и предупредить эти страны о нанесении по их военным базам и складам вооружения, превентивного тактического ядерного удара в случае дальнейшей военной помощи Украине, невзирая на участие в блоке НАТО.

Ещё один шаг: подать в международные суды иски о: -

- незаконном изъятии российских денежных средств и золотовалютного запаса хранящих в международных финансовых учреждениях;

- незаконной конфискации и увода оборудовании и основных средств российского бизнеса как за рубежом так и внутри страны с выплатой упущенной материальной выгоды.

- незаконного отстранения российских спортсменов и артистов от запланированных турниров и концертов с возмещением материальных затрат.

- не верить заявлениям Зеленского о прекращении попыток вступить в НАТО, как отвлекающего маневра наподобия заявлении правящей верхушки Украины 2014 года, о невступлении в ЕС.

[Исправлено: ACROS, 16.03.2022 - 11:12]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
386
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 11:22
#8
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Цитата:
Артем Марусич:
путлер

исходя из этого, хорошо, что Вы сейчас не журналист) когда рулят эмоции, о трезвых рассуждениях речи быть не может априори
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
318
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 11:36
#9
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Цитата:
maxsaf:
Даже если сравнить жертвы среди населения Украины, то за 8 лет убито на Донбассе около 16000 мирных жителей


А Вы то откуда эти цифры берёте? Где "пруфы" про 16 000 убитых гражданских на Донбассе? С российского телевизора?

/По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года жертвами конфликта в Украине стали от 13 200 до 13 400 человек (из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 повстанцев)/.
Из них погибли 2082 человека в 2014 году

В 2020-2021 года в ЛДНР по данным уполномоченных по правам человека в этих регионах погибло 8 и 5 гражданских лиц соответственно.

Следует отметить, в Совет безопасности ООН за 8 лет 11 раз вносились проекты резолюций о введении на Донбасс миротворческого контингента (голубые каски) ООН, чтобы прекратить военный столкновения между повстанцами и Вооружёнными Силами Украины на линии их соприкосновения. Однако все 11 проектов резолюций заблокированы Российской Федерацией. В результате чего военные столкновения продолжались. Абсолютное большинство жертв военного конфликта на Донбассе приходится на первые несколько лет 2014-2015 годы.

Причины сепаратизма на Донбассе и финансировавшие его Вам известны? Кто сбил малайзийский Боинг? Не видите причин, почему Россия препятствовала введению миротворческих сил ООН? Не считаете, что России такой "Донбасс" был нужен с в целях, понятных с 24 февраля 2024 года, то есть уничтожения украинского государства как такового и его расчленения на новые многочисленные псевдореспублики типа созданных на Донбассе?

[Исправлено: Mr_negotive, 16.03.2022 - 11:37]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
760
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:12
#10
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В России при производстве водки необходимо подмешивать противозачаточные.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
318
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:17
#11
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Цитата:
maxsaf:
Наврятли. Даже если сравнить жертвы среди населения Украины, то за 8 лет убито на Донбассе около 16000 мирных жителей, а в ходе спецоперации около 600. Поправьте если это не так, только с пруфами из надежных источников. Телегу не предлагать.

Вики говорит:
от 13 200 до 13 400 погибших из них 3 375 гражданских лиц за 8 лет.

Тут 700 за 20 дней. Так если обе войны посчитать, то путлер давно тысячи забрал. Я же имею виду именно грядущие казни по решению суда.
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П
* Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
154
Re: Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:18
#12
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НГ переходит в разряд "жёлтой газетенки" с нотками разжигания межнациональной розни. Печатаете свидетельства не очевидцев, а типа "хайли-лайкли". Если так продолжится далее, я исключу себя из ваших пользователей. Обидно будет покидать проект "Нужные деньги", в котором постоянно участвую на протяжении многих лет, но это поправимо, есть и другие ресурсы. Это моё мнение. Извините б
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16258
Россия объявила о выходе из Совета Европы
Отправлено: 16.03.22 - 12:21
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
при производстве водки необходимо подмешивать противозачаточные.


проверено на себе?
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