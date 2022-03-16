В Госдуме подчеркнули, что при выходе из организации Россия «будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека». Письмо главы МИД России Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручено генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой. Читать новость
Ну да, права человека в этом мордере - лишнее. Особенно право на жизнь наверное смущает, приходится пытаться скрывать убийства, придумывать всякое. А теперь можно смело отменять мораторий на смертную казнь и всех в расход. Полит зеки, которые думали, что им сидеть до смерти путлера, вдруг осознали, что сидеть им возможно до собственной казни.
Гитлер убивал антифашистов сотнями, интересно, путлер до тысяч дойдет? И методы какие будут? Гестапо вешало, расстреливало, обезглавливало, но в РФ возможно придумают более прогрессивные методы.
Наврятли. Даже если сравнить жертвы среди населения Украины, то за 8 лет убито на Донбассе около 16000 мирных жителей, а в ходе спецоперации около 600. Поправьте если это не так, только с пруфами из надежных источников. Телегу не предлагать.
Теперь следующий российский шаг: - объявить те страны, которые помогают вооружением и военной техникой Украине - участниками боевых действии и пособниками нацизма и милитаризма - и предупредить эти страны о нанесении по их военным базам и складам вооружения, превентивного тактического ядерного удара в случае дальнейшей военной помощи Украине, невзирая на участие в блоке НАТО.
Ещё один шаг: подать в международные суды иски о: -
- незаконном изъятии российских денежных средств и золотовалютного запаса хранящих в международных финансовых учреждениях;
- незаконной конфискации и увода оборудовании и основных средств российского бизнеса как за рубежом так и внутри страны с выплатой упущенной материальной выгоды.
- незаконного отстранения российских спортсменов и артистов от запланированных турниров и концертов с возмещением материальных затрат.
- не верить заявлениям Зеленского о прекращении попыток вступить в НАТО, как отвлекающего маневра наподобия заявлении правящей верхушки Украины 2014 года, о невступлении в ЕС.
maxsaf: Даже если сравнить жертвы среди населения Украины, то за 8 лет убито на Донбассе около 16000 мирных жителей
А Вы то откуда эти цифры берёте? Где "пруфы" про 16 000 убитых гражданских на Донбассе? С российского телевизора?
/По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 30 июня 2021 года жертвами конфликта в Украине стали от 13 200 до 13 400 человек (из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 повстанцев)/. Из них погибли 2082 человека в 2014 году
В 2020-2021 года в ЛДНР по данным уполномоченных по правам человека в этих регионах погибло 8 и 5 гражданских лиц соответственно.
Следует отметить, в Совет безопасности ООН за 8 лет 11 раз вносились проекты резолюций о введении на Донбасс миротворческого контингента (голубые каски) ООН, чтобы прекратить военный столкновения между повстанцами и Вооружёнными Силами Украины на линии их соприкосновения. Однако все 11 проектов резолюций заблокированы Российской Федерацией. В результате чего военные столкновения продолжались. Абсолютное большинство жертв военного конфликта на Донбассе приходится на первые несколько лет 2014-2015 годы.
Причины сепаратизма на Донбассе и финансировавшие его Вам известны? Кто сбил малайзийский Боинг? Не видите причин, почему Россия препятствовала введению миротворческих сил ООН? Не считаете, что России такой "Донбасс" был нужен с в целях, понятных с 24 февраля 2024 года, то есть уничтожения украинского государства как такового и его расчленения на новые многочисленные псевдореспублики типа созданных на Донбассе?
maxsaf: Наврятли. Даже если сравнить жертвы среди населения Украины, то за 8 лет убито на Донбассе около 16000 мирных жителей, а в ходе спецоперации около 600. Поправьте если это не так, только с пруфами из надежных источников. Телегу не предлагать.
Вики говорит: от 13 200 до 13 400 погибших из них 3 375 гражданских лиц за 8 лет.
Тут 700 за 20 дней. Так если обе войны посчитать, то путлер давно тысячи забрал. Я же имею виду именно грядущие казни по решению суда.
НГ переходит в разряд "жёлтой газетенки" с нотками разжигания межнациональной розни. Печатаете свидетельства не очевидцев, а типа "хайли-лайкли". Если так продолжится далее, я исключу себя из ваших пользователей. Обидно будет покидать проект "Нужные деньги", в котором постоянно участвую на протяжении многих лет, но это поправимо, есть и другие ресурсы. Это моё мнение. Извините б
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать