Отправлено: - 00:41

Маркс:

Когда все стабильно, капиталисту плохо. Нужны постоянные колебания рынка, только тогда появляется та разница, которая идёт в карман жулику

[Исправлено: Добринцофф, 16.03.2022 - 00:56]

Цитата:Мне не нужны колебания что бы заработать,я и так накину на розницу своих 20% и буду спокойно торговать,а вот то что твориться сейчас это как раз таки и вредит стабильному бизнесу.Посудите сами,каждый день привозят товар по новой цене.То есть я покупаю товар за 100тнг накручиваю свои 20% и продаю его за 120,пока я продаю его за 120 этот же товар через несколько дней привозят уже мне по 120 ,то есть всё что я заработал вынужден отдать на закуп новой партии,а ведь магазин всё это время работал,налоги ,коммуналку,з\п всё равно платить надо,так в чём выгода?