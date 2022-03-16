Отправлено: - 12:00

таноми52:

Нужно же время и кадры для приёма этой публики, когда успели всех принять?

Цитата:На границу с Украиной приехали волонтеры со всего мира, студенты берут отпуска и едут на границу, стараются накормить всех, работает красный крест.На ютубе:train from lvivukraine border polandrefugee camp ukraine