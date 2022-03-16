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≡ ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43784
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 09:54
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Три миллиона человек покинули Украину. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В ЮНИСЕФ заявили, что каждую минуту страну покидают 55 детей.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
318
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 12:00
#30
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Цитата:
таноми52:
Нужно же время и кадры для приёма этой публики, когда успели всех принять?

На границу с Украиной приехали волонтеры со всего мира, студенты берут отпуска и едут на границу, стараются накормить всех, работает красный крест.


На ютубе:
train from lviv
ukraine border poland
refugee camp ukraine
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
212
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 12:20
#31
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Цитата:
lavprof:
тупо против Украины

Так оно и есть.
Многие уверены, что Путин лично воюет против Украины.
Другие "знают", что Россия напала на Украину.
Третьи надеются, что после зачистки Украины от нацистов всё успокоится и вернётся на свои места.
И мало кто понимает, что на самом деле идёт глобальная война между Россией и США, где и Украина, и, по большому счёту, вся Европа - просто расходный материал и бойцовский ринг...
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