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"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43784
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4568
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 06:50
Цитата:
___ Я то все понял , но написано для так называемого*журналиста*---- неграмотно .
maxsaf:
Он пишет через запятую. Замените ее на "и", мож хоть так понятней станет. Полигон и Байконур
Он пишет через запятую. Замените ее на "и", мож хоть так понятней станет. Полигон и Байконур
___ Я то все понял , но написано для так называемого*журналиста*---- неграмотно .
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 318
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 07:53
Цитата:
Переход на личности, говорит о том, что аргументы у вас кончились или есть другая причина?
dvb:
А этот клоун действительно в НГ работал?
А этот клоун действительно в НГ работал?
Переход на личности, говорит о том, что аргументы у вас кончились или есть другая причина?
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 09:16
. Суд назначил Лупонос 30 тысяч рублей административного штрафа.
на пока не за плакат и вторжение в эфир,
это еще будет рассматриваться судом, а за видеообращение
//признали виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП —
организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия.
так квалифицировали содержание видеообращения,
которое появилось в Сети уже после задержания //
всемирная слава нашла своего хероя.
у нас тут херои тоже видосики распространяют.
им все нипочем.
[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 09:18]
на пока не за плакат и вторжение в эфир,
это еще будет рассматриваться судом, а за видеообращение
//признали виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП —
организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия.
так квалифицировали содержание видеообращения,
которое появилось в Сети уже после задержания //
всемирная слава нашла своего хероя.
у нас тут херои тоже видосики распространяют.
им все нипочем.
[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 09:18]
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 09:40
Цитата:
давайте еще в НАТО попросимся, что уж там
Артем Марусич:
обратится за помощью к иностранным разведкам
обратится за помощью к иностранным разведкам
давайте еще в НАТО попросимся, что уж там
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2870
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 11:29
Цитата:
Стесняюсь спросить, "расстояние от РФ до США" - что имеется ввиду?
Что США так далеко от РФ, что подлётного времени их ракет России хватит подготовиться и сбить? Поэтому её и надо окружить, как можно ближе и как можно большим количеством, военными базами и потом ОДНОВРЕМЕННО со всех баз бахнуть по этому агрессору (тогда вероятность ответного удара приблизится к 0) ?
Все "аргументы" детский лепет, на уровне ученика, не скажу средней, но не выше старшей школы.
Цитата:
Пытаюсь понять сей опус: КНБ проводит исследование влияния российской пропаганды на население РК и угрозе от РФ, а иностранные разведки должны произвести "сторонний КОНТРОЛЬ" этого исследования???
Вот это да!
Тут кто-то вещал об угрозе независимости и суверенитету РК...
Но тут Вы правы, они уже "проданы" подобными Вам
Цитата:
Прям какое-то камлание, только бубна не хватает.
Соловьёвы, Киселёвы и пр. качественно делают свою работу, если вызывают такую ненависть у врагов!
Россия не должна проигрывать информационную войну!
[Исправлено: таноми52, 16.03.2022 - 11:32]
[Исправлено: таноми52, 16.03.2022 - 11:34]
Артем Марусич:
Лучше не карту смотрите, а глобус, чтоб оценить расстояние от РФ до США, а то по
Лучше не карту смотрите, а глобус, чтоб оценить расстояние от РФ до США, а то по
Стесняюсь спросить, "расстояние от РФ до США" - что имеется ввиду?
Что США так далеко от РФ, что подлётного времени их ракет России хватит подготовиться и сбить? Поэтому её и надо окружить, как можно ближе и как можно большим количеством, военными базами и потом ОДНОВРЕМЕННО со всех баз бахнуть по этому агрессору (тогда вероятность ответного удара приблизится к 0) ?
Все "аргументы" детский лепет, на уровне ученика, не скажу средней, но не выше старшей школы.
Цитата:
Артем Марусич:
Очень надеюсь, наше КНБ поймет, ... обратится за помощью к иностранным разведкам, для стороннего контроля проводимого исследования.
Очень надеюсь, наше КНБ поймет, ... обратится за помощью к иностранным разведкам, для стороннего контроля проводимого исследования.
Пытаюсь понять сей опус: КНБ проводит исследование влияния российской пропаганды на население РК и угрозе от РФ, а иностранные разведки должны произвести "сторонний КОНТРОЛЬ" этого исследования???
Вот это да!
Тут кто-то вещал об угрозе независимости и суверенитету РК...
Но тут Вы правы, они уже "проданы" подобными Вам
Цитата:
Серый волк
Детям пропагандонов точно гордиться будет нечем. Все эти поповы, соловьёвы, киселевы, симоньяны, скабеевы, толстые и прочие мерзости постараются забыть, а некоторым потомкам захочется сменить фамилию. Героиню сегодняшней темы тоже дети будут вспоминать с гордостью за то что не побоялась и вписала себя в историю
Детям пропагандонов точно гордиться будет нечем. Все эти поповы, соловьёвы, киселевы, симоньяны, скабеевы, толстые и прочие мерзости постараются забыть, а некоторым потомкам захочется сменить фамилию. Героиню сегодняшней темы тоже дети будут вспоминать с гордостью за то что не побоялась и вписала себя в историю
Прям какое-то камлание, только бубна не хватает.
Соловьёвы, Киселёвы и пр. качественно делают свою работу, если вызывают такую ненависть у врагов!
Россия не должна проигрывать информационную войну!
[Исправлено: таноми52, 16.03.2022 - 11:32]
[Исправлено: таноми52, 16.03.2022 - 11:34]
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 11:34
Цитата:
Просто бизнес, ничего личного. Просто так Украине НИКТО и НИЧЕГО бесплатно не даёт. За ВСЁ надо будет платить.
Маркс:
в реальности накачивает ее оружием и наемниками?
в реальности накачивает ее оружием и наемниками?
Просто бизнес, ничего личного. Просто так Украине НИКТО и НИЧЕГО бесплатно не даёт. За ВСЁ надо будет платить.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 11:36
Цитата:
в точку! джаст бизнес, nothing personal
ACROS:
Просто бизнес, ничего личного
Просто бизнес, ничего личного
в точку! джаст бизнес, nothing personal
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 11:41
Цитата:
Всё таки она смелая женщина: - знала на что идёт6 - у обоих с мужем хорошо оплачиваемая работа, наличие двух детей.
Она примерно, как Б.Ельцин в 1986 году выступившей против правящей коммунистической верхушки, хотя был от плоти и крови полностью продуктом этой системы.
Наверное, была какая то веская причина побудившая её это сделать: - может случайная смерть её родных проживающих в Украине, от пуль и бомб российской армии.
alex_60:
Суд назначил Лупонос 30 тысяч
Суд назначил Лупонос 30 тысяч
Всё таки она смелая женщина: - знала на что идёт6 - у обоих с мужем хорошо оплачиваемая работа, наличие двух детей.
Она примерно, как Б.Ельцин в 1986 году выступившей против правящей коммунистической верхушки, хотя был от плоти и крови полностью продуктом этой системы.
Наверное, была какая то веская причина побудившая её это сделать: - может случайная смерть её родных проживающих в Украине, от пуль и бомб российской армии.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 11:43
Цитата:
скорее приличная сумма, позволяющая не работать после))
ACROS:
была какая то веская причина
была какая то веская причина
скорее приличная сумма, позволяющая не работать после))
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 11:46
Цитата:
ну наверное вы знаете то чего не знают остальные.
незнающие остальные склоняются как видите к тому
что здесь замешаны денежные знаки.
ACROS:
Всё таки она смелая женщина:
Всё таки она смелая женщина:
ну наверное вы знаете то чего не знают остальные.
незнающие остальные склоняются как видите к тому
что здесь замешаны денежные знаки.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1057
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:00
Место её рождения и взросления тоже наводит на некоторые мысли вкупе с дензнаками.
Наверное, комплекс причин.
Наверное, комплекс причин.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:12
Цитата:
Не думаю: - с мужем чёрт с ним, но двое детей и наверняка она знала что новые статьи предусматривают штрафы и 15 -летний срок. А, 15 лет тюрьмы - это медленная и мучительная смерть для женщины.
alex_60:
замешаны денежные знаки
замешаны денежные знаки
Не думаю: - с мужем чёрт с ним, но двое детей и наверняка она знала что новые статьи предусматривают штрафы и 15 -летний срок. А, 15 лет тюрьмы - это медленная и мучительная смерть для женщины.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:17
Цитата:
Минимальное расстояние между США и РФ - 4 км.
Самая восточная точка России находится на острове Ратманова (прежнее название Большой Диомид). От нее до принадлежащего Америке острова малый Диомид (другое название - остров Крузенштерна)
таноми52:
Что США так далеко от РФ,
Что США так далеко от РФ,
Минимальное расстояние между США и РФ - 4 км.
Самая восточная точка России находится на острове Ратманова (прежнее название Большой Диомид). От нее до принадлежащего Америке острова малый Диомид (другое название - остров Крузенштерна)
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:18
Цитата:
может и не знала.
ACROS:
наверняка она знала что новые статьи предусматривают штрафы и 15 -летний срок. А
наверняка она знала что новые статьи предусматривают штрафы и 15 -летний срок. А
может и не знала.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:20
Цитата:
Да вы хоть статью ту почитайте. 15 лет в случае тяжких последствий. Какие здесь последствия? Да и вообще эта статья не подойдет никаким боком. Хулиганка - максимум, ещё один штраф и возможно иск от Первого канала.
ACROS:
и наверняка она знала что новые статьи предусматривают штрафы и 15 -летний срок.
и наверняка она знала что новые статьи предусматривают штрафы и 15 -летний срок.
Да вы хоть статью ту почитайте. 15 лет в случае тяжких последствий. Какие здесь последствия? Да и вообще эта статья не подойдет никаким боком. Хулиганка - максимум, ещё один штраф и возможно иск от Первого канала.
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