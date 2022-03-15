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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43784
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4568
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 06:50
#120
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Цитата:
maxsaf:
Он пишет через запятую. Замените ее на "и", мож хоть так понятней станет. Полигон и Байконур

___ Я то все понял , но написано для так называемого*журналиста*---- неграмотно .
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
318
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 07:53
#121
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Цитата:
dvb:
А этот клоун действительно в НГ работал?

Переход на личности, говорит о том, что аргументы у вас кончились или есть другая причина?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16257
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 09:16
#122
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. Суд назначил Лупонос 30 тысяч рублей административного штрафа.
на пока не за плакат и вторжение в эфир,
это еще будет рассматриваться судом, а за видеообращение
//признали виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП —
организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия.
так квалифицировали содержание видеообращения,
которое появилось в Сети уже после задержания //
всемирная слава нашла своего хероя.
у нас тут херои тоже видосики распространяют.
им все нипочем.

[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 09:18]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
386
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 09:40
#123
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Цитата:
Артем Марусич:
обратится за помощью к иностранным разведкам

давайте еще в НАТО попросимся, что уж там
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2870
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 11:29
#124
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Цитата:
Артем Марусич:
Лучше не карту смотрите, а глобус, чтоб оценить расстояние от РФ до США, а то по


Стесняюсь спросить, "расстояние от РФ до США" - что имеется ввиду?
Что США так далеко от РФ, что подлётного времени их ракет России хватит подготовиться и сбить? Поэтому её и надо окружить, как можно ближе и как можно большим количеством, военными базами и потом ОДНОВРЕМЕННО со всех баз бахнуть по этому агрессору (тогда вероятность ответного удара приблизится к 0) ?
Все "аргументы" детский лепет, на уровне ученика, не скажу средней, но не выше старшей школы.


Цитата:
Артем Марусич:
Очень надеюсь, наше КНБ поймет, ... обратится за помощью к иностранным разведкам, для стороннего контроля проводимого исследования.


Пытаюсь понять сей опус: КНБ проводит исследование влияния российской пропаганды на население РК и угрозе от РФ, а иностранные разведки должны произвести "сторонний КОНТРОЛЬ" этого исследования???
Вот это да!
Тут кто-то вещал об угрозе независимости и суверенитету РК...
Но тут Вы правы, они уже "проданы" подобными Вам


Цитата:
Серый волк
Детям пропагандонов точно гордиться будет нечем. Все эти поповы, соловьёвы, киселевы, симоньяны, скабеевы, толстые и прочие мерзости постараются забыть, а некоторым потомкам захочется сменить фамилию. Героиню сегодняшней темы тоже дети будут вспоминать с гордостью за то что не побоялась и вписала себя в историю


Прям какое-то камлание, только бубна не хватает.
Соловьёвы, Киселёвы и пр. качественно делают свою работу, если вызывают такую ненависть у врагов!
Россия не должна проигрывать информационную войну!

[Исправлено: таноми52, 16.03.2022 - 11:32]

[Исправлено: таноми52, 16.03.2022 - 11:34]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2864
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 11:34
#125
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Цитата:
Маркс:
в реальности накачивает ее оружием и наемниками?


Просто бизнес, ничего личного. Просто так Украине НИКТО и НИЧЕГО бесплатно не даёт. За ВСЁ надо будет платить.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
386
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 11:36
#126
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Цитата:
ACROS:
Просто бизнес, ничего личного

в точку! джаст бизнес, nothing personal
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2864
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 11:41
#127
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Цитата:
alex_60:
Суд назначил Лупонос 30 тысяч


Всё таки она смелая женщина: - знала на что идёт6 - у обоих с мужем хорошо оплачиваемая работа, наличие двух детей.
Она примерно, как Б.Ельцин в 1986 году выступившей против правящей коммунистической верхушки, хотя был от плоти и крови полностью продуктом этой системы.

Наверное, была какая то веская причина побудившая её это сделать: - может случайная смерть её родных проживающих в Украине, от пуль и бомб российской армии.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
386
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 11:43
#128
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Цитата:
ACROS:
была какая то веская причина

скорее приличная сумма, позволяющая не работать после))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16257
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 11:46
#129
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Цитата:
ACROS:
Всё таки она смелая женщина:


ну наверное вы знаете то чего не знают остальные.
незнающие остальные склоняются как видите к тому
что здесь замешаны денежные знаки.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1057
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:00
#130
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Место её рождения и взросления тоже наводит на некоторые мысли вкупе с дензнаками.
Наверное, комплекс причин.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2864
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:12
#131
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Цитата:
alex_60:
замешаны денежные знаки


Не думаю: - с мужем чёрт с ним, но двое детей и наверняка она знала что новые статьи предусматривают штрафы и 15 -летний срок. А, 15 лет тюрьмы - это медленная и мучительная смерть для женщины.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15079
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:17
#132
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Цитата:
таноми52:
Что США так далеко от РФ,

Минимальное расстояние между США и РФ - 4 км.
Самая восточная точка России находится на острове Ратманова (прежнее название Большой Диомид). От нее до принадлежащего Америке острова малый Диомид (другое название - остров Крузенштерна)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16257
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:18
#133
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Цитата:
ACROS:
наверняка она знала что новые статьи предусматривают штрафы и 15 -летний срок. А


может и не знала.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15079
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 12:20
#134
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Цитата:
ACROS:
и наверняка она знала что новые статьи предусматривают штрафы и 15 -летний срок.

Да вы хоть статью ту почитайте. 15 лет в случае тяжких последствий. Какие здесь последствия? Да и вообще эта статья не подойдет никаким боком. Хулиганка - максимум, ещё один штраф и возможно иск от Первого канала.
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