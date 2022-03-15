Отправлено: - 11:29

Артем Марусич:

Лучше не карту смотрите, а глобус, чтоб оценить расстояние от РФ до США, а то по

Артем Марусич:

Очень надеюсь, наше КНБ поймет, ... обратится за помощью к иностранным разведкам, для стороннего контроля проводимого исследования.

Серый волк

Детям пропагандонов точно гордиться будет нечем. Все эти поповы, соловьёвы, киселевы, симоньяны, скабеевы, толстые и прочие мерзости постараются забыть, а некоторым потомкам захочется сменить фамилию. Героиню сегодняшней темы тоже дети будут вспоминать с гордостью за то что не побоялась и вписала себя в историю

[Исправлено: таноми52, 16.03.2022 - 11:32]

[Исправлено: таноми52, 16.03.2022 - 11:34]

Цитата:Стесняюсь спросить, "расстояние от РФ до США" - что имеется ввиду?Что США так далеко от РФ, что подлётного времени их ракет России хватит подготовиться и сбить? Поэтому её и надо окружить, как можно ближе и как можно большим количеством, военными базами и потом ОДНОВРЕМЕННО со всех баз бахнуть по этому агрессору (тогда вероятность ответного удара приблизится к 0) ?Все "аргументы" детский лепет, на уровне ученика, не скажу средней, но не выше старшей школы.Цитата:Пытаюсь понять сей опус: КНБ проводит исследование влияния российской пропаганды на население РК и угрозе от РФ, а иностранные разведки должны произвести "сторонний КОНТРОЛЬ" этого исследования???Вот это да!Тут кто-то вещал об угрозе независимости и суверенитету РК...Но тут Вы правы, они уже "проданы" подобными ВамЦитата:Прям какое-то камлание, только бубна не хватает.Соловьёвы, Киселёвы и пр. качественно делают свою работу, если вызывают такую ненависть у врагов!Россия не должна проигрывать информационную войну!