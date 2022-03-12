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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43784
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4568
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 18:51
#225
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А чего же ты так коряво от ответа ушёл?!

---Вот тут согласен на 146% - но уж извернется .
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1057
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 21:01
#226
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Всё очень просто.
Раньше только США делали всё, что им выгодно. Не останавливаясь перед применением силы против других государств.
Теперь то же самое начала делать и Россия.
Вот США в истерике и спустили с цепи свору всех своих подконтрольных СМИ. Которые пытаются своей бешеной злобой остановить Россию.
Не понимают пока, что это бесполезно
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16257
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 16.03.22 - 09:39
#227
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Заголовок статьи -О языке ненависти.
цитаты из статьи
///Граждане, в первую очередь журналисты, в полной мере
используют гарантированную нашей Конституцией свободу
выражения своего мнения. Однако, отстаивая свои убеждения,
многие в запальчивости переходят грань,
за которой начинается язык ненависти.///
///"Публично выраженная ненависть к кому-либо,
особенно в СМИ и социальных сетях, - это, как ни смотри,
пропаганда, пусть косвенный, незначительный, но призыв. К чему? Что за этим может последовать на практике? Высказывая свое мнение, об этом нужно думать в первую очередь.//

и тут же
Цитата:
Артем Марусич:
Я публично выражаю ненависть к тем, кто сегодня считает


такие дела.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1800
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 16.03.22 - 11:03
#228
Комментарий удален модератором.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1057
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 16.03.22 - 11:57
#229
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Вы тут удивляетесь с некоторых неадекватов.
Мол, "Как можно людям мозги загадить?! Мы же объективные!"
Наслаждайтесь:

В США мужчина превысил скорость и обвинил в этом Путина
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