Артем Марусич: Впервые мы видим как работает современное оружие при таких огромных армиях
вы ничего не видите,кроме публичной ненависти.. как вы тут обьявили. современное оружие еще никаким боком не применялось. если бы применялось,все бы за день закончилось. так же как и "огромная армия". нет там этого. ладно вы в страхе и пугаете самого себя чтобы бояться еще сильнее,другие то адекватнее чем вы, так что успокойтесь уже. третий день вашего "вторжения " идет на форум. пропаганда сшанатовская здесь не прокатывает, вы этого до сих пор не увидели?
Не-а. Он будет там где теряют людей. А где народ прибывает - все будет очень хорошо. Ну может чуть чуть качнет в начале. Люди - самый ценный ресурс, особенно дети и молодежь, которые легко интегрируются и адаптируются.
Есть беженцы и есть "беженцы"... Здесь слово "беженцы" надо писать в кавычках. Им пообещали красивую жизнь в Европе, если они изобразят из себя "пострадавших" от русского "нашествия" и поговорят на камеру о своих "страданиях". А потом, как обычно, обманули. Ни тебе квартир, ни хорошего питания, ни (самое, как оказалось, для них главное) языка - никто с ними не разговаривает на украинском, как они требуют от принимающей стороны... Печалька...
maxsaf: Я думаю с такими скоростями Канада успеет и школы открывать и жилье строить
Вы смеетесь, а мир в принципе так и живет, пытается отправлять еду и лекарства туда, где они нужны сейчас, так как произвести на месте, просто невозможно и думает, где и как размещать беженцев, государства принимают решения, спонсировать семьи, готовые принять беженцев и думают о том, где из размещать в дальнейшем.
Про лимит не слышал. Разрешили въезд только тем, у кого есть родственники с израильским гражданством и эти родственники пройдут все усложнённые сейчас бюрократические процедуры по оформлению приглашения. ... Я про адекватность написал, потому что вся Европа знает правду. Просто Израиль её ещё и помнит. И не хочет помогать потомкам тех, кто их убивал тогда и кто готов убивать сейчас. Европа действует по вопреки своей памяти. Тупо против России.
таноми52: Это, вообще-то, реальные цифры? Как их принимают? Просто открыли "ворота" и валите толпами? Нужно же время и кадры для приёма этой публики, когда успели всех принять?
Посмотрите репортажи с границы или со Львова, просто стоит море людей, приходит поезд, в него битком набиваются люди, потом сутками живут в палаточных лагерях до границы, потом после. Мужчин от 18 до 60 не выпускают, так как мобилизация. Едут только женщины дети и старики, остальные на войну.
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