Отправлено: - 11:33

maxsaf:

А как же 40 миллионов во второй мировой?

Цитата:Да, точно, вы правы, там умирали быстрее, я считал не мировые конфликты. Естественно, когда бомбили кучи стран, в том числе атомными бомбами, люди умирали быстрее.