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≡ ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43784
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 09:54
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Три миллиона человек покинули Украину. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В ЮНИСЕФ заявили, что каждую минуту страну покидают 55 детей.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
318
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:33
#15
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Цитата:
maxsaf:
А как же 40 миллионов во второй мировой?

Да, точно, вы правы, там умирали быстрее, я считал не мировые конфликты. Естественно, когда бомбили кучи стран, в том числе атомными бомбами, люди умирали быстрее.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16257
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:34
#16
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Цитата:
Артем Марусич:
Впервые мы видим как работает современное оружие при таких огромных армиях


вы ничего не видите,кроме публичной ненависти..
как вы тут обьявили.
современное оружие еще никаким боком не применялось.
если бы применялось,все бы за день закончилось.
так же как и "огромная армия". нет там этого.
ладно вы в страхе и пугаете самого себя чтобы бояться
еще сильнее,другие то адекватнее чем вы,
так что успокойтесь уже.
третий день вашего "вторжения " идет на форум.
пропаганда сшанатовская здесь не прокатывает,
вы этого до сих пор не увидели?

[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 11:36]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15854
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:34
#17
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Цитата:
Артем Марусич:
Гуманитарный кризис будет у всех

Не-а. Он будет там где теряют людей. А где народ прибывает - все будет очень хорошо. Ну может чуть чуть качнет в начале. Люди - самый ценный ресурс, особенно дети и молодежь, которые легко интегрируются и адаптируются.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
211
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:35
#18
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"МВД Израиля отменило безвизовый режим с Украиной и отказалось принимать беженцев"
Есть там всё-таки адекватные государства.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
386
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:38
#19
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Цитата:
Skeptic:
отказалось принимать

вроде ж лимит в 5 тыс. (часть уже использована) человек установили?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
211
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:38
#20
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Цитата:
Артем Марусич:
Они такие же люди

Есть беженцы и есть "беженцы"...
Здесь слово "беженцы" надо писать в кавычках. Им пообещали красивую жизнь в Европе, если они изобразят из себя "пострадавших" от русского "нашествия" и поговорят на камеру о своих "страданиях". А потом, как обычно, обманули. Ни тебе квартир, ни хорошего питания, ни (самое, как оказалось, для них главное) языка - никто с ними не разговаривает на украинском, как они требуют от принимающей стороны...
Печалька...
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
318
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:38
#21
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Цитата:
maxsaf:
Я думаю с такими скоростями Канада успеет и школы открывать и жилье строить

Вы смеетесь, а мир в принципе так и живет, пытается отправлять еду и лекарства туда, где они нужны сейчас, так как произвести на месте, просто невозможно и думает, где и как размещать беженцев, государства принимают решения, спонсировать семьи, готовые принять беженцев и думают о том, где из размещать в дальнейшем.
Профайл
Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
318
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:44
#22
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Цитата:
alex_60:
"огромная армия". нет там этого.

Хорошо, а сколько по вашему в вооруженных силах Украины солдат? И какую армию в мире вы считаете огромной?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2870
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:46
#23
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Три миллиона человек покинули Украину. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Источник:

Это, вообще-то, реальные цифры?
Как их принимают? Просто открыли "ворота" и валите толпами?
Нужно же время и кадры для приёма этой публики, когда успели всех принять?
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1870
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:48
#24
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Цитата:
Артем Марусич:
Это самая смертоносная война за всю историю человечества, даже по информации от МО РФ, так быстро людей раньше не убивали.

Уже даже непонятно, как реагировать на этот идиотизм. Их что-ли там всех заражают деменцией? Хочется просто погладить по голове и дать конфетку.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
318
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:49
#25
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Если верить википедии, то в Украине с резервом больше ляма, в РФ меньше 4 - это огромные армии. Даже если там есть погрешности, хоть пополам разделите, это огромные армии.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
211
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:49
#26
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Цитата:
lavprof:
вроде ж лимит в 5 тыс.

Про лимит не слышал.
Разрешили въезд только тем, у кого есть родственники с израильским гражданством и эти родственники пройдут все усложнённые сейчас бюрократические процедуры по оформлению приглашения.
...
Я про адекватность написал, потому что вся Европа знает правду. Просто Израиль её ещё и помнит. И не хочет помогать потомкам тех, кто их убивал тогда и кто готов убивать сейчас.
Европа действует по вопреки своей памяти. Тупо против России.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
211
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:51
#27
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По состоянию на 14 марта, согласно данным ООН, из Украины выехали более пяти миллионов человек.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
318
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:52
#28
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Цитата:
таноми52:
Это, вообще-то, реальные цифры? Как их принимают? Просто открыли "ворота" и валите толпами? Нужно же время и кадры для приёма этой публики, когда успели всех принять?

Посмотрите репортажи с границы или со Львова, просто стоит море людей, приходит поезд, в него битком набиваются люди, потом сутками живут в палаточных лагерях до границы, потом после. Мужчин от 18 до 60 не выпускают, так как мобилизация. Едут только женщины дети и старики, остальные на войну.

[Исправлено: Артем Марусич, 16.03.2022 - 11:53]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
386
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 11:55
#29
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Цитата:
Skeptic:
Тупо против России

а ведь многие и всю ситуацию воспринимают именно так - они тупо против России, или же тупо против Путина, и всё остальное их не интересует. Опять же 100% есть и те, кто просто тупо против Украины.
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