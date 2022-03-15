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≡ Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43784
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 15.03.22 - 12:42
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за ажиотажа с сахаром. На заседании правительства премьер попросил министра сельского хозяйства рассказать о ситуации с обеспечением основными продовольственными товарами на рынках.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8553
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 00:41
#15
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Цитата:
Маркс:
Когда все стабильно, капиталисту плохо. Нужны постоянные колебания рынка, только тогда появляется та разница, которая идёт в карман жулику

Мне не нужны колебания что бы заработать,я и так накину на розницу своих 20% и буду спокойно торговать,а вот то что твориться сейчас это как раз таки и вредит стабильному бизнесу.
Посудите сами,каждый день привозят товар по новой цене.
То есть я покупаю товар за 100тнг накручиваю свои 20% и продаю его за 120,пока я продаю его за 120 этот же товар через несколько дней привозят уже мне по 120 ,то есть всё что я заработал вынужден отдать на закуп новой партии,а ведь магазин всё это время работал,налоги ,коммуналку,з\п всё равно платить надо,так в чём выгода?

[Исправлено: Добринцофф, 16.03.2022 - 00:56]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15854
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 00:58
#16
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Цитата:
Добринцофф:
,так в чём выгода?

Выгода вернется когда цена начнет падать, вы все еще продаете по 140 а закуп уже по 100))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8553
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 01:05
#17
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Цитата:
maxsaf:
Выгода вернется когда цена начнет падать, вы все еще продаете по 140 а закуп уже по 100))

Ага,несколько дней назад бананы доходили до 920тнг оптом,сегодня цена упала до 648 и что делать тем кто закупился по 920?
То же самое с сахаром сейчас его нет и соответственно цена 550-600тнг,ну и приходиться брать что бы просто он был в магазине,а через пару дней завезут подешевле и что делать с остатками по 600?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15854
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 01:10
#18
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Цитата:
Добринцофф:

Цена растет - плохо. Падает - плохо ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2864
Re: Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за...
Отправлено: 16.03.22 - 11:19
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
спрашивается соль то зачем?


"....спички, соль, патроны - всегда в запасе..." - к/ф "Ворошиловский стрелок".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2864
Re: Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за...
Отправлено: 16.03.22 - 11:25
#20
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Цитата:
Маркс:
Когда все стабильно, капиталисту плохо.


Неверно: - стабильность , плановость - вот эти постулаты бизнеса.
Когда по итогам дня подсчитываешь свою выручку и планируешь что то( с учётом будущих прибылей и расходов ) на следующий день и не только на следующий день, а на месяц, год, наперёд - вот когда капиталисту ХОРОШО и не только ему но и всем.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2864
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 11:27
#21
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Цитата:
maxsaf:
растет - плохо. Падает - плохо ))


Ещё раз - СТАБИЛЬНОСТЬ нужна.

Тут поневоле на ум приходит расхожее и начинаешь понимать в чём его смысл: - "...лишь бы не было ВОЙНЫ..."

[Исправлено: ACROS, 16.03.2022 - 11:30]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16257
Re: Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за...
Отправлено: 16.03.22 - 11:39
#22
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кому там на самогонку.
в small по 350 говорят есть в наличии.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1870
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 11:55
#23
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Цитата:
ACROS:
Неверно: - стабильность , плановость - вот эти постулаты бизнеса.

Вы путаете конкуренцию и плановую экономику. Капитализм не может быть плановым, для этого нужно договариваться, а это в принципе невозможно. Любые договоренности в капиталистическом мире будут подвержены остракизму. Для этого существуют антимонопольные законы. Капитализм это постоянное раскачивание лодки, это спекуляции, игры на бирже, надувание финансовых пузырей, различные валютные махинации. Какая может быть стабильность, если всех постоянно сотрясают кризисы, инфляция, банкротства?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2864
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 12:04
#24
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Цитата:
Маркс:
Вы путаете конкуренцию и плановую экономику.


Вы занимаетесь каким либо бизнесом, пусть даже микро??
Теория и практика - как говорят в оккупированной Одессе - это две большие разницы.

[Исправлено: ACROS, 16.03.2022 - 12:06]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2864
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 12:08
#25
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Цитата:
Добринцофф:
до 920тнг оптом,сегодня цена упала до 648


Наличные доллары в ОIL продают по 800 тенге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16257
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 12:11
#26
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Цитата:
ACROS:
как говорят в оккупированной Одессе


вы какой год имеете ввиду- 41,42 или 43?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16257
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 16.03.22 - 12:16
#27
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Цитата:
ACROS:
Наличные доллары в ОIL продают по 800 тенге.



продавать и продать- две большие разницы.
как говорят на Дерибасовской.
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