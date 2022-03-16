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Только вдумайтесь – с начала войны ежедневно беженцами становятся в среднем более 75 тысяч детей. Каждый день. Ещё более шокирующая цифра: каждую минуту страну покидают 55 детей"

Цитата:Так хотели в прекрасную Европу. Наконец то выпал шанс. И на тебе - все вдруг в шоке. Там что, настолько все плохо в той Европе. В развитые страны дети попали, не к людоедам.