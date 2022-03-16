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≡ ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43783
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 09:54
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Три миллиона человек покинули Украину. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В ЮНИСЕФ заявили, что каждую минуту страну покидают 55 детей.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15840
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 09:54
#1
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Беженцы с ближнего востока реально похожи на беженцев.
Беженцы с Украины выглядят совсем по другому - одеты красиво, опрятно. Если учитывать, что переворот устроило активное меньшинство из-за желания попасть в Европу - наверное они уже все там.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15840
Re: ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 10:03
#2
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Цитата:
Только вдумайтесь – с начала войны ежедневно беженцами становятся в среднем более 75 тысяч детей. Каждый день. Ещё более шокирующая цифра: каждую минуту страну покидают 55 детей"

Так хотели в прекрасную Европу. Наконец то выпал шанс. И на тебе - все вдруг в шоке. Там что, настолько все плохо в той Европе. В развитые страны дети попали, не к людоедам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16250
ООН: Украину покинули три миллиона беженцев
Отправлено: 16.03.22 - 10:10
#3
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будущие французы,итальянцы,немцы,фрау,герры,сэры...
поляками,литовцами... вряд ли кто захочет.
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