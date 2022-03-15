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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43783
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4568
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 06:50
#120
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Цитата:
maxsaf:
Он пишет через запятую. Замените ее на "и", мож хоть так понятней станет. Полигон и Байконур

___ Я то все понял , но написано для так называемого*журналиста*---- неграмотно .
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
306
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 07:53
#121
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Цитата:
dvb:
А этот клоун действительно в НГ работал?

Переход на личности, говорит о том, что аргументы у вас кончились или есть другая причина?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16250
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 09:16
#122
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. Суд назначил Лупонос 30 тысяч рублей административного штрафа.
на пока не за плакат и вторжение в эфир,
это еще будет рассматриваться судом, а за видеообращение
//признали виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП —
организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия.
так квалифицировали содержание видеообращения,
которое появилось в Сети уже после задержания //
всемирная слава нашла своего хероя.
у нас тут херои тоже видосики распространяют.
им все нипочем.

[Исправлено: alex_60, 16.03.2022 - 09:18]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
381
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 16.03.22 - 09:40
#123
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Цитата:
Артем Марусич:
обратится за помощью к иностранным разведкам

давайте еще в НАТО попросимся, что уж там
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