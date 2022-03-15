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Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43783
Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 18:17
В этом году жителей областного центра порадуют традиционными мероприятиями ко дню весеннего равноденствия. Об этом сообщили в отделе культуры и развитие языков, физической культуры и спорта акимата города Костаная
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Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 18:17
ой, ковид оказывается опасен только в Новый год, Рождество и Масленицу.
Наурызу все нипочем.
Юрты, шашлык, водка, все будет в центре. как обычно.
Наурызу все нипочем.
Юрты, шашлык, водка, все будет в центре. как обычно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 808
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 21:12
Будет конкурс туйешешу?
Возобновление традиций согласно Рухнамы!?
Пора!
Пора возвращаться к традициям предков!
Возобновление традиций согласно Рухнамы!?
Пора!
Пора возвращаться к традициям предков!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2854
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 21:41
Цитата:
Зачем вы говорите ЛИШНЕЕ: вы как будто ПОДСТРЕКАЕТЕ и НАТРАВЛИВАЕТЕ на якобы проведение одного национального праздника на якобы непроведение другого национального праздника в силу каких то и кем то выдуманных СПЕЦИАЛЬНЫХ ограничении.
Нехорошо это , с вашей стороны и с высоты вашего возраста.
Вы же прекрасно знаете, что: - в то время были ограничения; в настоящее время - БОЛЬШИНСТВО, если не ВСЕ ограничения СНЯТЫ, официально.
alex_60:
Наурызу все нипочем.
Наурызу все нипочем.
Зачем вы говорите ЛИШНЕЕ: вы как будто ПОДСТРЕКАЕТЕ и НАТРАВЛИВАЕТЕ на якобы проведение одного национального праздника на якобы непроведение другого национального праздника в силу каких то и кем то выдуманных СПЕЦИАЛЬНЫХ ограничении.
Нехорошо это , с вашей стороны и с высоты вашего возраста.
Вы же прекрасно знаете, что: - в то время были ограничения; в настоящее время - БОЛЬШИНСТВО, если не ВСЕ ограничения СНЯТЫ, официально.
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 22:50
Цитата:
Что-то с математикой не складывается прЫзовой фонд)
Призовой фонд 175 000 тенге: 1 место – 100 000 тенге, 2 место – 75 000 тенге, 3 место – 50 000 тенге.
Что-то с математикой не складывается прЫзовой фонд)
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 22:57
Цитата:
ну Масленица была всего неделю назад... ограничений фактически уже не было. Могли бы как и прежде в центре провести. Ан нет, не оказалось почему-то.
Цитата:
Интересно, что в баурсаке конкурсного? Была бы начинка... мясная, рыбная, творожная, сладкая... а то воздух
ACROS:
- в то время были ограничения;
- в то время были ограничения;
ну Масленица была всего неделю назад... ограничений фактически уже не было. Могли бы как и прежде в центре провести. Ан нет, не оказалось почему-то.
Цитата:
- Конкурс «Бес саусақ - бір баурсақ» на лучшее приготовление баурсаков (10 казанов)
Интересно, что в баурсаке конкурсного? Была бы начинка... мясная, рыбная, творожная, сладкая... а то воздух
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2854
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 23:20
Цитата:
Не скажите: бауырсак, бауырсаку - рознь, хотя что может быть проще: прожаренное тесто и внутри голимый воздух.
Я точно это знаю - у каждой хозяйки разные бауырсаки получаются: - и по соли, и по степени прожарки, и по пропитанности маслом и даже по цвету.
В придорожных кафешках, я брезгую покупать пирожки, беляши ( чьё там мясо- неизвестно) и прочий фастфуд: всегда прошу хозяйку прожарит пару лепёшек бауырсаков.
Чай и бауырсак - и обеда не надо.
yudjin:
а то воздух
а то воздух
Не скажите: бауырсак, бауырсаку - рознь, хотя что может быть проще: прожаренное тесто и внутри голимый воздух.
Я точно это знаю - у каждой хозяйки разные бауырсаки получаются: - и по соли, и по степени прожарки, и по пропитанности маслом и даже по цвету.
В придорожных кафешках, я брезгую покупать пирожки, беляши ( чьё там мясо- неизвестно) и прочий фастфуд: всегда прошу хозяйку прожарит пару лепёшек бауырсаков.
Чай и бауырсак - и обеда не надо.
Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 23:25
Цитата:
таки да, но и на каждый найдется свой почитатель, свои любитель... в рамках конкурса оценивать нечего.
Вот раньше конкурс плова проводился...там вариантов много было... видать реально кризис в стране... воздух в тесте оценивать будут)
ACROS:
Я точно это знаю - у каждой хозяйки разные бауырсаки
Я точно это знаю - у каждой хозяйки разные бауырсаки
таки да, но и на каждый найдется свой почитатель, свои любитель... в рамках конкурса оценивать нечего.
Вот раньше конкурс плова проводился...там вариантов много было... видать реально кризис в стране... воздух в тесте оценивать будут)
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 16.03.22 - 08:55
Цитата:
третье место кто-то уже прикарманил.
yudjin:
3 место – 50 000 тенге. Что-то с математикой не складывается прЫзовой фонд)
3 место – 50 000 тенге. Что-то с математикой не складывается прЫзовой фонд)
третье место кто-то уже прикарманил.
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 16.03.22 - 09:01
//«Армысың, әз Наурыз!»//
гугл переводчик так это переводит-
Твоя армия, маленький март.
обычно и привычнее -НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
гугл переводчик так это переводит-
Твоя армия, маленький март.
обычно и привычнее -НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
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