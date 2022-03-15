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≡ Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43783
Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 18:17
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В этом году жителей областного центра порадуют традиционными мероприятиями ко дню весеннего равноденствия. Об этом сообщили в отделе культуры и развитие языков, физической культуры и спорта акимата города Костаная
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16250
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 18:17
#1
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ой, ковид оказывается опасен только в Новый год, Рождество и Масленицу.
Наурызу все нипочем.
Юрты, шашлык, водка, все будет в центре. как обычно.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
808
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 21:12
#2
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Будет конкурс туйешешу?
Возобновление традиций согласно Рухнамы!?
Пора!
Пора возвращаться к традициям предков!
:-o
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2854
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 21:41
#3
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Цитата:
alex_60:
Наурызу все нипочем.


Зачем вы говорите ЛИШНЕЕ: вы как будто ПОДСТРЕКАЕТЕ и НАТРАВЛИВАЕТЕ на якобы проведение одного национального праздника на якобы непроведение другого национального праздника в силу каких то и кем то выдуманных СПЕЦИАЛЬНЫХ ограничении.

Нехорошо это , с вашей стороны и с высоты вашего возраста.

Вы же прекрасно знаете, что: - в то время были ограничения; в настоящее время - БОЛЬШИНСТВО, если не ВСЕ ограничения СНЯТЫ, официально.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8343
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 22:50
#4
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Цитата:
Призовой фонд 175 000 тенге: 1 место – 100 000 тенге, 2 место – 75 000 тенге, 3 место – 50 000 тенге.

Что-то с математикой не складывается прЫзовой фонд)
;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8343
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 22:57
#5
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Цитата:
ACROS:
- в то время были ограничения;

ну Масленица была всего неделю назад... ограничений фактически уже не было. Могли бы как и прежде в центре провести. Ан нет, не оказалось почему-то.

Цитата:
- Конкурс «Бес саусақ - бір баурсақ» на лучшее приготовление баурсаков (10 казанов)

Интересно, что в баурсаке конкурсного? Была бы начинка... мясная, рыбная, творожная, сладкая... а то воздух ;-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2854
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 23:20
#6
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Цитата:
yudjin:
а то воздух


Не скажите: бауырсак, бауырсаку - рознь, хотя что может быть проще: прожаренное тесто и внутри голимый воздух.

Я точно это знаю - у каждой хозяйки разные бауырсаки получаются: - и по соли, и по степени прожарки, и по пропитанности маслом и даже по цвету.

В придорожных кафешках, я брезгую покупать пирожки, беляши ( чьё там мясо- неизвестно) и прочий фастфуд: всегда прошу хозяйку прожарит пару лепёшек бауырсаков.
Чай и бауырсак - и обеда не надо.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8343
Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 23:25
#7
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Цитата:
ACROS:
Я точно это знаю - у каждой хозяйки разные бауырсаки

таки да, но и на каждый найдется свой почитатель, свои любитель... в рамках конкурса оценивать нечего.
Вот раньше конкурс плова проводился...там вариантов много было... видать реально кризис в стране... воздух в тесте оценивать будут)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16250
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 16.03.22 - 08:55
#8
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Цитата:
yudjin:
3 место – 50 000 тенге. Что-то с математикой не складывается прЫзовой фонд)


третье место кто-то уже прикарманил.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16250
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 16.03.22 - 09:01
#9
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//«Армысың, әз Наурыз!»//

гугл переводчик так это переводит-
Твоя армия, маленький март.
обычно и привычнее -НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
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