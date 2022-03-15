"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут". Читать новость
Артем Марусич: найти достоверную информацию на русском языке. Ее точно не будет в до сих пор официально работающих российских СМИ, так как все независимые СМИ сейчас полностью разгромлены
Ну не все Артём. Оставили парочку на развод. Совсем не будет оффтопом ссылка на материал Новой газеты прямо несколько часов назад созданный. Толковый материал. Впрочем как всегда у Новой. Независимым и честным журналистам нельзя делать плохо. Доверие читателя очень тяжело завоевать и очень легко потерять. Впрочем газета под прессингом конечно, даже несмотря на нобелевку.
А с дикарями, жертвами телевизора, спорить бесполезно. Существа неоперабельны. Некоторым время поможет, некоторым только Альцгеймер, и то, не путём лечения, а путём замещения. Это когда бабушки смотрят мыльную оперу, три тысячи хх серию, но как зовут главных героев и что было в прошлой серии уже не помнят
Удачи на дорогах и ни гвоздя ни жезла как у нас говорят в кабинах тысяч грузовиков и точно так говорят в кабинах украинских грузовиков.
Если журналистика успела затянуть, а это бывает, то может быть в свободное время получится поискать русскоязычные издания, и писать фрилансом. Либо блоги, конечно множество есть из кабин грузовиков. И уже давно отточенные сюжетно линии с своей четкой аудиторией. В этом отношении в СМИ печатном даже проще. Выше Таноми приводила Пивоварова и его редакцию. Яркий пример ухода журналиста, вынужденного, от этих репрессий в сети. Но это рамки и вся его деятельность рамки и каноны построения материала. Где очень много нельзя уже по той причине, что нарушит каноны создания материала и может отрицательно повлиять на смотрибельность. В этом современная журналистика проигрывает начисто временам свободы ВЗГЛЯДА, и далее уже выросших Парфёнова, Митковой итд, когда можно было делать от души не оглядываясь на каноны построения материалов всегда и везде. Сейчас же более актуально найти ключевой материал и на нем сделать. В подаче и ярком преподнесении как хочется уже не поиграть. Аудитории стали четче и сильно нисшевые и для них делается продукт в котором нельзя ошибаться и отходить...
мда... да ладно, в ютубе украинский блогер по it (почти 500к подписчиков) вдруг! решил высказаться по ситуации, что происходит вообще и кто кому врет. Непонятно только заставили или купили, ибо it-шник не может так плохо с информацией работать. Но я вообще к чему - в комментах у него, да и в нексте в телеграме отстаивают что это русская ракета, более того ВСУ ее сбили. Вот так-то, ВСУ там на страже стоят с ПВО, ракеты российские, запущенные с позиций ВСУ в сторону Донецка, сбивают. Непонятно только где берут солдаты РФ ракеты точка У: то ли воруют, то ли отбирают (непонятно каким образом, ведь успешно все атаки отражаются доблестными воинами ВСУ), то ли аккуратно подкрадываются и с их же пушек и стреляют, а после быстро-быстро убегают. Кстати, чуть не забыл. Про нацизм.Там в эфире телеканала "24" журналист цитировал Эйхмана, и что "пойдет лично первым вырезать русских", в том числе детей, так как ВСУ по конвенции нельзя трогать детей. Это так, для расширения кругозора, раз мы обсуждаем здесь СМИ и собственно честных, объективных и нет журналистов.
maxsaf: И как вы собираетесь нести правду в массы, ежели вам страшно?
Человек предупреждает. Ему точно не грозит там. А у местных РФ,РК защита весьма призрачная. Точнее совсем никакой. Так что присоединяюсь. Не пишите ничего лишнего про действия военных. Особенно если спорите с провокаторами и прочей социальной мерзостью. И не выкладывайте на странички, особенно в ВК то, что может быть расценено.
Про военные базы: откройте карту мира и посмотрите сколько метров от РФ до США, посмотрите сколько миллиметров между тер.водами РФ и нейтральными. Это не повод бомбить другие страны.
Я могу вам больше сказать, это те, кто знают Казахстан и слушают российскую пропаганду, слыша «Мы», считают это обращение к себе, а когда они слышат «Они», знающие Казахстан люди, думаю, что это весь остальной мир кроме Казахстана и РФ.
Когда речь шла о размещении военных баз США и НАТО на территории Казахстана, жителям РФ вкладывали мысль о том, что мы прогнулись под запад, нами уже правит Америка и т.д. Плюс у нас как и во всех странах мира есть лаборатории, ученые как и во всех странах мира, имеют контакты с иностранцами, у нас как у части СССР была ядерная программа, все же знают о нашем ядерном полигоне, Байконуре?
Мы для граждан РФ, не знающих, что такое Казахстан, так же за пару дней пропаганды можем стать угрозой. Я не лингвист, но если лингвисты разберут истерию российских СМИ по поводу военных баз на территории Казахстана, то окажется, что идея отсутствия нашего суверенитета уже давно продана. Уверен, что социологи смогут даже сейчас показать, что существенный процент граждан РФ не осознает нашего суверенитета и независимости.
Очень надеюсь, наше КНБ поймет, что пропаганда не разбирает людей по должностям и званиям и оценит реальную угрозу, получит реальную социологию из Казахстана и РФ, а учитывая, опасность влияния пропаганды на наше население - обратится за помощью к иностранным разведкам, для стороннего контроля проводимого исследования. Благо, в текущей ситуации, Казахстану не откажут в помощи при оценке угрозы со стороны РФ.
Серый волк: Ну не все Артём. Оставили парочку на развод.
Не смотря, на кол-во убийств журналистов и Нобелевку, она имеет гос финансирование. При такой цензуре, нужно быть максимально принципиальным. Хотя да, стараются, умирают за правду, отдаю должное, но безусловно верить не могу. Мир знает примеры сошедших с ума нобелевских лауреатов. Звания и регалии не исключают ошибок.
maxsaf: И как вы собираетесь нести правду в массы, ежели вам страшно?
Как и в НГ работал, куда всякие не гражданские после наших статей приходили. Как все независимые журналисты в РФ работали, зная кол-во убитых коллег. Как Гоша сейчас работает. Страшно, но бездействие страшнее (я к сожалению читал историю и знаю статистику).
Артем Марусич: Не смотря, на кол-во убийств журналистов и Нобелевку, она имеет гос финансирование.
Не имеет. Журналистов убито как минимум 5 пять человек именно за журналистскую деятельность. Это только в штате. Цитата:
Артем Марусич: Мир знает примеры сошедших с ума нобелевских лауреатов. Звания
Как видим по теме лучший материал в Новой. Не сходят. Хотя кто-то очень хотел. Несколько десятков крупных расследований опубликовано. Каждый номер читают как ежа острейшего держа... Если в Новой берутся за материал, то он будет лучшим! И это не жареное дерьмецо как в МК. Это за каждой строкой и каждым словом стоит фактчекинг. Иначе бы засудлили и суды бы длились бесконечно, как с гражданином на Н которого нежелательно упоминать.
Новая приндалежит (это публичная инфо и стыдно не знать главную газету) на что-то около 70 с чем-то % коллективу журналистов. Остальное Лебедев и 10% удивительно, Михаил Горбачёв из своей нобелевки поддерживавший и не раз редакцию в трудное время. Главное условие полное невмешательство в дела редакции. Кроме этого Йота но ранее поддерживала
Сейчас краудфандинг. И донаты читателй. Вы можете заказать у них даже кружку с надписью НОВАЯ ГАЗЕТА и она с гордостью будет стоять на зависть коллегам.
Плоховато у вас с информацией. И это ключевое издание, которое войдет в учебники истории даже не одной страны а десятка стран! А уж журналист... даже студент журфака как отче наш должен знать Новую, её коллектив и историю.
[Исправлено: Серый волк, 16.03.2022 - 00:31]
Пройдут годы и дети и внуки журналистов НОВОЙ, ДОЖДЯ, будут гордится своими предками. бесстрашными журналистами. Детям пропагандонов точно гордиться будет нечем. Все эти поповы, соловьёвы, киселевы, симоньяны, скабеевы, толстые и прочие мерзости постараются забыть, а некоторым потомкам захочется сменить фамилию.
Героиню сегодняшней темы тоже дети будут вспоминать с гордостью за то что не побоялась и вписала себя в историю. Хотя возможно сломала карьеру и себе и мужу в этом болоте лжи.
А этот клоун действительно в НГ работал? Хоть убей, не могу вспомнить хоть одной его приличной статьи. Я все же не первый год читаю НГ, может кто-нибудь поможет найти? Или его уровень был как у Говорова нынешнего, писать как у классика про кустанайские события типа О.Бендер попал под лошадь?
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