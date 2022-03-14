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≡ Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43782
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
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Решение согласовал маслихат Костанайской области.Сессия состоялась сегодня, 14 марта. Руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ сообщил, что с инициативой выступили сотрудники аэропорта. После одобрения ее депутатами окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12179
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 16.03.22 - 02:57
#30
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Не, ономасты не по этим делам.
Вы видели когда-нибудь ономаста способного лампочку поменять, не говоря уже о плафоне?

Вся их горящая война с пламенными речами, горящими глазами, прижиманием и подниманием конечностей только для ономастизма как такового!
Лампочку? Не, знаете мы пошли, это не мы, мы не мы и не должны. :lol:

Вообще чудовищный аул на фото. И это между областным и городским акунамататами! Мало того что разбито явно давно и почти всё. Может быть они не знают что к этим парковым светильникам всё подземными коммнуикациями подводится?
Но вот написал... если они возьмутся закапывать... они же все деревья там погубят. Даже те, которые чёрте-где в стороне.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
309
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 16.03.22 - 03:42
#31
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Лично я ничего не имею против присвоения имени Байтурсынова аэропорту. Я также не буду против, если ему присвоят другое имя известной казастанской личности. Если у вас кто-то на примете, можете обратиться с инициативой в ономастическую комиссию. Касательно мнения коллектива аэропорта, я вполне могу поверить, что они проголосовали за это решение. Не знаю - их это личный позыв или нет. Если их заставили или вовсе не спросили, то они всегда могут сами обратиться в редакцию.

Говоров, а у вас есть собственное мнение или нет? То есть, по вашему, называйте аэропорт как хотите, мне все равно. Что там думали работяги из аэропорта, мне тоже параллельно, мне сказали вот это в акимате - я его и озвучил. Очень жаль, что вас взяли в газету, такого беспринципного и недалекого. Репортеришко..
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