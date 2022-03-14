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Георгий ГОВОРОВ:

Лично я ничего не имею против присвоения имени Байтурсынова аэропорту. Я также не буду против, если ему присвоят другое имя известной казастанской личности. Если у вас кто-то на примете, можете обратиться с инициативой в ономастическую комиссию. Касательно мнения коллектива аэропорта, я вполне могу поверить, что они проголосовали за это решение. Не знаю - их это личный позыв или нет. Если их заставили или вовсе не спросили, то они всегда могут сами обратиться в редакцию.

Цитата:Говоров, а у вас есть собственное мнение или нет? То есть, по вашему, называйте аэропорт как хотите, мне все равно. Что там думали работяги из аэропорта, мне тоже параллельно, мне сказали вот это в акимате - я его и озвучил. Очень жаль, что вас взяли в газету, такого беспринципного и недалекого. Репортеришко..