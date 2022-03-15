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Артем Марусич:

найти достоверную информацию на русском языке. Ее точно не будет в до сих пор официально работающих российских СМИ, так как все независимые СМИ сейчас полностью разгромлены

[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 23:18]

[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 23:19]

Цитата:Ну не все Артём. Оставили парочку на развод.Совсем не будет оффтопом ссылка на материал Новой газеты прямо несколько часов назад созданный. Толковый материал. Впрочем как всегда у Новой. Независимым и честным журналистам нельзя делать плохо. Доверие читателя очень тяжело завоевать и очень легко потерять. Впрочем газета под прессингом конечно, даже несмотря на нобелевку.А с дикарями, жертвами телевизора, спорить бесполезно.Существа неоперабельны. Некоторым время поможет, некоторым только Альцгеймер, и то, не путём лечения, а путём замещения. Это когда бабушки смотрят мыльную оперу, три тысячи хх серию, но как зовут главных героев и что было в прошлой серии уже не помнятУдачи на дорогах и ни гвоздя ни жезла как у нас говорят в кабинах тысяч грузовиков и точно так говорят в кабинах украинских грузовиков.Если журналистика успела затянуть, а это бывает, то может быть в свободное время получится поискать русскоязычные издания, и писать фрилансом. Либо блоги, конечно множество есть из кабин грузовиков. И уже давно отточенные сюжетно линии с своей четкой аудиторией. В этом отношении в СМИ печатном даже проще. Выше Таноми приводила Пивоварова и его редакцию. Яркий пример ухода журналиста, вынужденного, от этих репрессий в сети.Но это рамки и вся его деятельность рамки и каноны построения материала. Где очень много нельзя уже по той причине, что нарушит каноны создания материала и может отрицательно повлиять на смотрибельность.В этом современная журналистика проигрывает начисто временам свободы ВЗГЛЯДА, и далее уже выросших Парфёнова, Митковой итд, когда можно было делать от души не оглядываясь на каноны построения материалов всегда и везде. Сейчас же более актуально найти ключевой материал и на нем сделать. В подаче и ярком преподнесении как хочется уже не поиграть. Аудитории стали четче и сильно нисшевые и для них делается продукт в котором нельзя ошибаться и отходить...