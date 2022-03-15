Re: «Мы разные и это нас объединяет» - первый «постковидный»...

Отправлено: - 23:22

Бесит немного одно.. неужели нельзя дать себе псевдоним не на англицком языке, а на нашем, простом.. сызмальства уже кипим по американской культуре.. вживаемся в нее.. патриотического уже ничего не остается... печалька однако...