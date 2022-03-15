Отправлено: - 23:44

yudjin:

ряд других предприятий

Цитата:Его,отца невестки депутата Мажлиса, свата старшей дочери президента, тестя сына старшей дочери и внука президента, ( устал писать титулы)арестовали, когда в Казахстане, ВДРУГ закончился Ковид( случайно или специально подготовили это Постановление сан.врача): - в связи с этим вопрос:- что будет с или кому или на КОГО перепишут фарм.завод по розливу антиковидной вакцины в Караганде ( там же немалые бюджетные бабки крутятся) ??