Отправлено: - 23:36

elektron: Вы мой пост за номером 57 походу совсем не читали?

Маркс:

А вы когда утром выйдете из грузовика и увидите афроамериканца, не забудьте опуститься на одно колено, чтобы потом не быть обвиненный в нетолерантности и не почувствовать на себе травлю со стороны правильной части общества.

Цитата:Я на него ответил пару страниц назад.Цитата:Ну да, перескажите мне, рассказ вашей пропаганды о моей жизни. Я над ним уже поржал в дни протеста.