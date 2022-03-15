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"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43782
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:30
Цитата:
Я еще раз повторю. Вера в то, что правды нет и все лгут - это основная дырка, через которую проникает пропаганда. В таком случае, вы не будете пытаться ее найти. Но я вас уверяю, правда есть. Если вы выпили чай - то вы его выпили. Если вы об этом сообщите, приложив доказательства, вы и будете независимым источником правдивой информации.
Если вы будете пытаться узнать правду (которая есть) - вы сможете ее найти. Прочтите руководство по факт чекингу, попробуйте применить методы к тому, что вы смотрите сейчас и к ресурсам журналистов, которые делают расследования.
Маркс:
Уже писали, что независимых СМИ не бывает, а бывают альтернативные.
Уже писали, что независимых СМИ не бывает, а бывают альтернативные.
Я еще раз повторю. Вера в то, что правды нет и все лгут - это основная дырка, через которую проникает пропаганда. В таком случае, вы не будете пытаться ее найти. Но я вас уверяю, правда есть. Если вы выпили чай - то вы его выпили. Если вы об этом сообщите, приложив доказательства, вы и будете независимым источником правдивой информации.
Если вы будете пытаться узнать правду (которая есть) - вы сможете ее найти. Прочтите руководство по факт чекингу, попробуйте применить методы к тому, что вы смотрите сейчас и к ресурсам журналистов, которые делают расследования.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2854
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:30
Цитата:
Ну если это так, как вы пишите: - то за это и в МИРНОЕ время необходимо привлекать у уголовной ответственности, согласно действующему законодательству; - к военным действия в Украине это не имеет НИКАКОГО отношения.
Тут, очевидно что осужденные имели отношение к незарегистрированной партии, признанной в Казахстане террористической организацией, что и явилось отягчающим фактором при вынесении приговора.
yudjin:
двух казахстанцев наказали
двух казахстанцев наказали
Ну если это так, как вы пишите: - то за это и в МИРНОЕ время необходимо привлекать у уголовной ответственности, согласно действующему законодательству; - к военным действия в Украине это не имеет НИКАКОГО отношения.
Тут, очевидно что осужденные имели отношение к незарегистрированной партии, признанной в Казахстане террористической организацией, что и явилось отягчающим фактором при вынесении приговора.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8916
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:36
Цитата:
Я не знаю какой пропаганде вас подвергали. Но рассудить логически не сложно. Ещё раз повторюсь. С построением военных баз США и Англии на территории Украины у последних появится беспрецедентный шанс додолбить Донбасс (я надеюсь вы в курсе того, что там последние 8-мь лет происходит?, если нет. То погуглите - минские соглашения). Не вижу дальнейшего смысла продолжать беседу, когда нет даже подковы информации, о том, что происходит.
Артем Марусич:
это основная дырка, через которую проникает пропаганда.
это основная дырка, через которую проникает пропаганда.
Я не знаю какой пропаганде вас подвергали. Но рассудить логически не сложно. Ещё раз повторюсь. С построением военных баз США и Англии на территории Украины у последних появится беспрецедентный шанс додолбить Донбасс (я надеюсь вы в курсе того, что там последние 8-мь лет происходит?, если нет. То погуглите - минские соглашения). Не вижу дальнейшего смысла продолжать беседу, когда нет даже подковы информации, о том, что происходит.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:36
Цитата:
Цитата:
Ну да, перескажите мне, рассказ вашей пропаганды о моей жизни. Я над ним уже поржал в дни протеста.
elektron: Вы мой пост за номером 57 походу совсем не читали?Я на него ответил пару страниц назад.
Цитата:
Маркс:
А вы когда утром выйдете из грузовика и увидите афроамериканца, не забудьте опуститься на одно колено, чтобы потом не быть обвиненный в нетолерантности и не почувствовать на себе травлю со стороны правильной части общества.
А вы когда утром выйдете из грузовика и увидите афроамериканца, не забудьте опуститься на одно колено, чтобы потом не быть обвиненный в нетолерантности и не почувствовать на себе травлю со стороны правильной части общества.
Ну да, перескажите мне, рассказ вашей пропаганды о моей жизни. Я над ним уже поржал в дни протеста.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:37
Извините, взял хороший груз, надо выезжать!
P.S. Кто в друг проснется, не пишите об этом в российских соц сетях, это реально опасно.
P.S. Кто в друг проснется, не пишите об этом в российских соц сетях, это реально опасно.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8343
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:39
Цитата:
ну это не только я пишу, вот
ОРДА.КЗ подробнее написала.
Надеюсь, это только начало. Подсказка... комментаторы на НУР.кз, тенгриньюс могут завалить суд подобными делами.. но у нас службы слепы или поддерживают?
ACROS:
Ну если это так, как вы пишите:
Ну если это так, как вы пишите:
ну это не только я пишу, вот
Надеюсь, это только начало. Подсказка... комментаторы на НУР.кз, тенгриньюс могут завалить суд подобными делами.. но у нас службы слепы или поддерживают?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8916
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:40
Цитата:
Не мне наверное? Только про пропаганду и капец ленты.ру нашёл. Про военные базы ни слова.
Кстати, специально для вас в 57-ом комете оставил ссылки с Украинских сайтов, дабы не сочли за пропаганду.
[Исправлено: elektron, 15.03.2022 - 18:55]
Артем Марусич:
Я на него ответил пару страниц назад.
Я на него ответил пару страниц назад.
Не мне наверное? Только про пропаганду и капец ленты.ру нашёл. Про военные базы ни слова.
Кстати, специально для вас в 57-ом комете оставил ссылки с Украинских сайтов, дабы не сочли за пропаганду.
[Исправлено: elektron, 15.03.2022 - 18:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 808
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:47
Цитата:
И правды -нет!
И пЫва-немае!
Правда, в дырке, дырка в утке, утка, в яйце. Или все, наоборот?
И теперь, внимание, вопрос!
У кого та дырка, в которой правда!?
Покажите мине этого пэрсонажа!
Цитата:
Груз- Стингеры и Байрактары, для поддержания демократии, на ВнаКраине? Надо бы быстрее, а вдруг не успеешь, и демократия на вней протухнет ранее доставленного груза.
Надо успеть.
Цитата:
Пешу здесь, вдрук, это не так опасно, как где.
Итак, проснусь завтра, после того как засну. Ибо просыпаться не засыпая, считаю моветоном.
Вукампранэ!?
Артем Марусич:
Я еще раз повторю. Вера в то, что правды нет и все лгут - это основная дырка, через которую проникает пропаганда.
Я еще раз повторю. Вера в то, что правды нет и все лгут - это основная дырка, через которую проникает пропаганда.
И правды -нет!
И пЫва-немае!
Правда, в дырке, дырка в утке, утка, в яйце. Или все, наоборот?
И теперь, внимание, вопрос!
У кого та дырка, в которой правда!?
Покажите мине этого пэрсонажа!
Цитата:
Артем Марусич:
Извините, взял хороший груз, надо выезжать
Извините, взял хороший груз, надо выезжать
Груз- Стингеры и Байрактары, для поддержания демократии, на ВнаКраине? Надо бы быстрее, а вдруг не успеешь, и демократия на вней протухнет ранее доставленного груза.
Надо успеть.
Цитата:
Артем Марусич:
Кто в друг проснется, не пишите об этом в российских соц сетях, это реально опасно.
Кто в друг проснется, не пишите об этом в российских соц сетях, это реально опасно.
Пешу здесь, вдрук, это не так опасно, как где.
Итак, проснусь завтра, после того как засну. Ибо просыпаться не засыпая, считаю моветоном.
Вукампранэ!?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1868
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:53
Цитата:
Вот тут-то, чтобы не было дырки, на арену экспертизы выходит здравый смысл и логика. И в качестве упражнения попытайтесь объяснить логически, зачем весь западный мир, выступая с плакатиками против войны на украине, в реальности накачивает ее оружием и наемниками?
Артем Марусич:
Вера в то, что правды нет и все лгут - это основная дырка, через которую проникает пропаганда.
Вера в то, что правды нет и все лгут - это основная дырка, через которую проникает пропаганда.
Вот тут-то, чтобы не было дырки, на арену экспертизы выходит здравый смысл и логика. И в качестве упражнения попытайтесь объяснить логически, зачем весь западный мир, выступая с плакатиками против войны на украине, в реальности накачивает ее оружием и наемниками?
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:53
Комментарий проходит проверку.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:56
Комментарий проходит проверку.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 00:02
Комментарий проходит проверку.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 00:30
Комментарий проходит проверку.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 00:45
Цитата:
Так а че тогда вы от нас хотите?))
Артем Марусич:
Вам очень, очень очень очень сильно придется постараться, для того, что бы найти достоверную информацию на русском языке.
Вам очень, очень очень очень сильно придется постараться, для того, что бы найти достоверную информацию на русском языке.
Так а че тогда вы от нас хотите?))
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 16.03.22 - 00:46
Цитата:
Вы порвали мой шаблон в клочья
Маркс:
И в качестве упражнения попытайтесь объяснить логически, зачем весь западный мир, выступая с плакатиками против войны на украине, в реальности накачивает ее оружием и наемниками?
И в качестве упражнения попытайтесь объяснить логически, зачем весь западный мир, выступая с плакатиками против войны на украине, в реальности накачивает ее оружием и наемниками?
Вы порвали мой шаблон в клочья
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