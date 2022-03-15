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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43782
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
301
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:30
#90
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Цитата:
Маркс:
Уже писали, что независимых СМИ не бывает, а бывают альтернативные.

Я еще раз повторю. Вера в то, что правды нет и все лгут - это основная дырка, через которую проникает пропаганда. В таком случае, вы не будете пытаться ее найти. Но я вас уверяю, правда есть. Если вы выпили чай - то вы его выпили. Если вы об этом сообщите, приложив доказательства, вы и будете независимым источником правдивой информации.

Если вы будете пытаться узнать правду (которая есть) - вы сможете ее найти. Прочтите руководство по факт чекингу, попробуйте применить методы к тому, что вы смотрите сейчас и к ресурсам журналистов, которые делают расследования.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2854
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:30
#91
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Цитата:
yudjin:
двух казахстанцев наказали


Ну если это так, как вы пишите: - то за это и в МИРНОЕ время необходимо привлекать у уголовной ответственности, согласно действующему законодательству; - к военным действия в Украине это не имеет НИКАКОГО отношения.

Тут, очевидно что осужденные имели отношение к незарегистрированной партии, признанной в Казахстане террористической организацией, что и явилось отягчающим фактором при вынесении приговора.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8916
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:36
#92
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Цитата:
Артем Марусич:
это основная дырка, через которую проникает пропаганда.

Я не знаю какой пропаганде вас подвергали. Но рассудить логически не сложно. Ещё раз повторюсь. С построением военных баз США и Англии на территории Украины у последних появится беспрецедентный шанс додолбить Донбасс (я надеюсь вы в курсе того, что там последние 8-мь лет происходит?, если нет. То погуглите - минские соглашения). Не вижу дальнейшего смысла продолжать беседу, когда нет даже подковы информации, о том, что происходит.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
301
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:36
#93
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Цитата:
elektron: Вы мой пост за номером 57 походу совсем не читали?
Я на него ответил пару страниц назад.

Цитата:
Маркс:
А вы когда утром выйдете из грузовика и увидите афроамериканца, не забудьте опуститься на одно колено, чтобы потом не быть обвиненный в нетолерантности и не почувствовать на себе травлю со стороны правильной части общества.


Ну да, перескажите мне, рассказ вашей пропаганды о моей жизни. Я над ним уже поржал в дни протеста.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
301
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:37
#94
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Извините, взял хороший груз, надо выезжать!
P.S. Кто в друг проснется, не пишите об этом в российских соц сетях, это реально опасно.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8343
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:39
#95
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Цитата:
ACROS:
Ну если это так, как вы пишите:

ну это не только я пишу, вот ОРДА.КЗ подробнее написала.

Надеюсь, это только начало. Подсказка... комментаторы на НУР.кз, тенгриньюс могут завалить суд подобными делами.. но у нас службы слепы или поддерживают?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8916
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:40
#96
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Цитата:
Артем Марусич:
Я на него ответил пару страниц назад.

Не мне наверное? :-x Только про пропаганду и капец ленты.ру нашёл. 8-) Про военные базы ни слова.
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Страница 7 из 7«1...567
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