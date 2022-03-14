Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
Решение согласовал маслихат Костанайской области.Сессия состоялась сегодня, 14 марта. Руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ сообщил, что с инициативой выступили сотрудники аэропорта. После одобрения ее депутатами окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия. Читать новость
Наконец, то!! Браво!! Мне как то неудобно было, его предложить, обвинили бы в непотизме, кумовстве, землячество и так далее: - а, когда заграница предлагает, это уже ДРУГОЕ !! Байтурсыновы, Алтынсарины, Валихановы - им и так уже воздали выше крыши, как будто нет других, наших современников: - Иманбек, Димаш, Нуртас, Скриптонит и прочие "легенды" современности.
сайлау курманов: пусть эти дармоеды делом займутся
Они не дармоеды: - депутатство в областном маслихате - это общественная работа, которая государством НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Они каждый работают у себя, на своей основной работе и неплохо работают, раз их выдвинули в аслихаты. И они не вольны в своих решениях, потому что НЕ НАРОД их избирал, а партии их НАЗНАЧИЛИ, согласно Закону.
Да что мелочится: район можно назвать- есть же Б.Майлинский, Алтынсаринский, Амангельдинский, или же канувшие в лету - Орджоникидзевский, Тарановский, Ленинский, Урицкий и так далее. Иманбекский, или Скриптонитский - звучит, же, не хуже нынешних. Ведь, когда то "Битлы", "Роллинги" тоже были пионерами-бунтарями в рок-музык; и их официальная, традиционная, консервативная музыка, тоже не принимала в свои ряды, зато теперь, это - классика, и они все - респектабельные члены общества и даже имеют титулы сэров и пэров.
ACROS: Да что мелочится: район можно назвать- есть же Б.Майлинский, Алтынсаринский, Амангельдинский, или же канувшие в лету - Орджоникидзевский, Тарановский, Ленинский, Урицкий и так далее. Иманбекский, или Скриптонитский - звучит, же, не хуже нынешних.
Районы надо оставить для отличившихся сотрудников антикора. Реально не жалко
dvb: а как лично вы относитесь к словам этих ономастов и культурологов?
Лично я ничего не имею против присвоения имени Байтурсынова аэропорту. Я также не буду против, если ему присвоят другое имя известной казастанской личности. Если у вас кто-то на примете, можете обратиться с инициативой в ономастическую комиссию. Касательно мнения коллектива аэропорта, я вполне могу поверить, что они проголосовали за это решение. Не знаю - их это личный позыв или нет. Если их заставили или вовсе не спросили, то они всегда могут сами обратиться в редакцию.
Георгий ГОВОРОВ: Касательно мнения коллектива аэропорта, я вполне могу поверить, что они проголосовали за это решение.
И я охотно верю! Ещё я верю, что по ночам в пустом Эуежае марсиане тарелки ремонтируют! И это именно они, марсиане тихонько подсказали работничкам этого воистину международноогородного аэропота что хорошо бы назвать именем Байтурсынова, так как они являются его большими поклонниками.
Кстати не хотите опрос сделать в газете? Как вы считаете какой аэропорт является рабочим, домашним, доступным и удобным аэропортом кустанайцев (костанайцев)? А - Костанайский Б - Челябинский В - Екатеринбургский
Просто я ответы среди пользователей форума могу предвидеть. А вот читателей бумаги интересно
Мне вот такой вопрос интересуют. Не кажется ли Калмакову и иже с ним странным, давать ИМЯ выдающегося казахстанца, такое же, как одна из ЦЕНТРАЛЬНЫХ улиц города, которая просто упирается в АКИМАТ города и при этом на этой улице останки перебитых уличных фонарей, извините, заср..ны голубями, увешаны соплями проводов и большая часть совершенно не работает. Вот глядя на это складывается впечатление о руководстве города, о жкх, о культуре, об отношении к выдающимся именам...Показательно, не правда ли?
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