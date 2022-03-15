"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут". Читать новость
Маркс: Уже писали, что независимых СМИ не бывает, а бывают альтернативные.
Я еще раз повторю. Вера в то, что правды нет и все лгут - это основная дырка, через которую проникает пропаганда. В таком случае, вы не будете пытаться ее найти. Но я вас уверяю, правда есть. Если вы выпили чай - то вы его выпили. Если вы об этом сообщите, приложив доказательства, вы и будете независимым источником правдивой информации.
Если вы будете пытаться узнать правду (которая есть) - вы сможете ее найти. Прочтите руководство по факт чекингу, попробуйте применить методы к тому, что вы смотрите сейчас и к ресурсам журналистов, которые делают расследования.
Ну если это так, как вы пишите: - то за это и в МИРНОЕ время необходимо привлекать у уголовной ответственности, согласно действующему законодательству; - к военным действия в Украине это не имеет НИКАКОГО отношения.
Тут, очевидно что осужденные имели отношение к незарегистрированной партии, признанной в Казахстане террористической организацией, что и явилось отягчающим фактором при вынесении приговора.
Артем Марусич: это основная дырка, через которую проникает пропаганда.
Я не знаю какой пропаганде вас подвергали. Но рассудить логически не сложно. Ещё раз повторюсь. С построением военных баз США и Англии на территории Украины у последних появится беспрецедентный шанс додолбить Донбасс (я надеюсь вы в курсе того, что там последние 8-мь лет происходит?, если нет. То погуглите - минские соглашения). Не вижу дальнейшего смысла продолжать беседу, когда нет даже подковы информации, о том, что происходит.
elektron: Вы мой пост за номером 57 походу совсем не читали?
Я на него ответил пару страниц назад.
Цитата:
Маркс: А вы когда утром выйдете из грузовика и увидите афроамериканца, не забудьте опуститься на одно колено, чтобы потом не быть обвиненный в нетолерантности и не почувствовать на себе травлю со стороны правильной части общества.
Ну да, перескажите мне, рассказ вашей пропаганды о моей жизни. Я над ним уже поржал в дни протеста.
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