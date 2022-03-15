Отправлено: - 23:01

Артем Марусич:

Даже когда ему редактора и ведущие всех федеральных каналов сообщили, что их обманывали, сколько их обманывали и как именно.

Артем Марусич:

Естественно эту новость сразу распространили все мировые СМИ, что, как не такой поступок, отражает антивоенные настроения в обществе? Выше уровня уже и быть не может.



Цитата:Пока что эта выходка свидетельствует лишь о плохой работе службы безопасности, которая допустила хулиганство в прямом эфире. Но никак не является доказательством опровержения того, что вещают на канале.Цитата:То есть, если сейчас в эфире канала NBC какой-нибудь сумасшедший дебил устроит подобную выходку, написав, что канал NBC обманывает своих зрителей, то все американцы тут же поверят этому дурачку и будут рвать на себе волосы, признавая, что были лохозаврами и покупались, как идиоты, на ложь и пропаганду?