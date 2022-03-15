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≡ Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43782
Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы
Отправлено: 15.03.22 - 21:57
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Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой. О его задержании сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8343
Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы
Отправлено: 15.03.22 - 23:08
#15
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Цитата:
ACROS:
а многозначительно представляют их по особому

а с улицами наоборот... имя, которое многим ничего не говорит, подчеркивают должностью...например, академик, генерал...
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8343
Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы
Отправлено: 15.03.22 - 23:14
#16
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Пишут:
Боранбаев — один из богатейших бизнесменов Казахстана. Франчайзи сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в России, Белоруссии и Казахстане. Ему принадлежат компания по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш», ТОО «Компания по управлению активами «Алмалы», ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт» и ряд других предприятий.

Эт чё минералка сарыагаш тоже пропадет?
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Неравнодушный гражданин
* Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
114
Re: Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы
Отправлено: 15.03.22 - 23:29
#17
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Цитата:
yudjin:
Ему принадлежат компания по розливу минеральной воды «Алекс-Сарыагаш»,

Не думаю, что бренд сгинет.. ляжет под другого...
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