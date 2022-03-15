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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43782
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1867
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:01
#75
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Цитата:
Артем Марусич:
Даже когда ему редактора и ведущие всех федеральных каналов сообщили, что их обманывали, сколько их обманывали и как именно.

Пока что эта выходка свидетельствует лишь о плохой работе службы безопасности, которая допустила хулиганство в прямом эфире. Но никак не является доказательством опровержения того, что вещают на канале.
Цитата:
Артем Марусич:
Естественно эту новость сразу распространили все мировые СМИ, что, как не такой поступок, отражает антивоенные настроения в обществе? Выше уровня уже и быть не может.

То есть, если сейчас в эфире канала NBC какой-нибудь сумасшедший дебил устроит подобную выходку, написав, что канал NBC обманывает своих зрителей, то все американцы тут же поверят этому дурачку и будут рвать на себе волосы, признавая, что были лохозаврами и покупались, как идиоты, на ложь и пропаганду?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8916
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:03
#76
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Цитата:
Артем Марусич:
Ну либо назовите, какие СМИ (кроме российских) вы еще смотрите?

Исключительно немецкие, за плохим знанием английского. Ютуб исключительно музыка, доку и тоже на немецком. Редко на Новый Год, что то русское включаю. ;-) На русском в инете читаю маил.ру и лента.ру, грешен :lol: Вот они наверное злыдни - рассадники пропаганды, да? :lol:
Вы кстати так и не ответили- зачем "мирной" Украине военные базы США и Англии?

[Исправлено: elektron, 15.03.2022 - 18:06]
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
301
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:11
#77
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Цитата:
elektron:
На русском в инете читаю маил.ру и лента.ру, грешен Вот они наверное злыдни - рассадники пропаганды, да?

Естественно. Прочитайте о захвате и разгроме ленты в какие то там лохматые годы…


Цитата:
Дорогим читателям от дорогой редакции Дорогие читатели! Сегодня, 12 марта, собственник компании «Афиша-Рамблер-SUP» Александр Мамут уволил главного редактора «Ленты.ру» Галину Тимченко. Новым главным редактором назначен Алексей Гореславский — заместитель генерального директора по внешним коммуникациям. К сожалению, это не штатная рокировка, поэтому требуются некоторые пояснения. Мы считаем, что это назначение является прямым давлением на редакцию «Ленты.ру». Увольнение независимого главного редактора и назначение управляемого, в том числе напрямую из кремлевских кабинетов, человека — это уже нарушение закона о СМИ, говорящего о недопустимости цензуры. За последние пару лет пространство свободной журналистики в России драматически уменьшилось. Одни издания напрямую управляются из Кремля, другие — через кураторов, третьи — редакторами, которые боятся потерять работу. Некоторые СМИ закрылись, иные закроются в ближайшие месяцы. Беда не в том, что нам негде работать. Беда в том, что вам, кажется, больше нечего читать. Мы, безусловно, предполагали, что придут и за нами. Мы верим, что это не навсегда. В любом случае вы, дорогие читатели, должны об этом знать. Надеемся, что до скорых встреч.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
301
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:17
#78
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Вам очень, очень очень очень сильно придется постараться, для того, что бы найти достоверную информацию на русском языке. Ее точно не будет в до сих пор официально работающих российских СМИ, так как все независимые СМИ сейчас полностью разгромлены. Их целенаправленно уничтожали последнии 20 лет.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1867
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:18
#79
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Цитата:
Артем Марусич:
Ну либо назовите, какие СМИ (кроме российских) вы еще смотрите?

Причем здесь принадлежность СМИ? Можно смотреть и слушать конкретных людей. Например, Карена Шахназарова, фильмы которого я уважаю или преподавателя МГУ, обучившего 100500 специалистов или слушать ведущих экономистов, докторов исторических наук, профессиональных политологов. Не слушать же обиженного водителя грузовика из САСШ, который даже про ближайший Техас ничего сказать не может, а рассуждает о далёкой мифической украине, не зная всех тонкостей исторических процессов? Или может быть надо слушать звёзд Ютуба, совсем не имеющих образования, но получающих кучу лайков за всякие глупости?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8343
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:19
#80
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Новость... для Марусича и всяких вчкушек.
Суд Алмалинского района казахстанского города Алма-Аты приговорил двух граждан республики к пяти годам тюрьмы за антироссийские посты в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает РИА Новости.

Отмечается, что двух казахстанцев наказали за размещение в социальных сетях публикаций, направленных на «разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности». В суде отметили, что подсудимые призывали применять физическую силу по отношению к русским, указывая при этом на «неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности». Один из осужденных также призывал к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя, «предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами Республики Казахстан».
В пресс-службе суда добавили, что подсудимые не признали свою вину, но не стали отрицать авторство соответствующих постов в соцсетях.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
301
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:19
#81
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Главное! Если вдруг вы проснетесь, не вздумайте писать антивоенные лозунги в вк, однокласниках, маил ру, на яндексе и после этого оказаться на территории РФ. Есть не нулевой шанс после этого пополнить ряды политзеков.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8916
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:21
#82
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Цитата:
Артем Марусич:
ам очень, очень очень очень сильно придется постараться, для того, что бы найти достоверную информацию на русском языке. Ее точно не будет в до сих пор официально работающих российских СМИ

Ну откуда такое предвзятое отношение? Кстати на немецком N24 Doku показывали разоблачение фейков. Я же не утверждаю свою правоту, как это вы делаете. Я лишь вам видение своей точки зрения излагаю. А на вопрос вы так и не ответили? :-x Одни упрёки в пропаганде. И никаких фактов обратного.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1867
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:22
#83
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Цитата:
Артем Марусич:
Ее точно не будет в до сих пор официально работающих российских СМИ, так как все независимые СМИ сейчас полностью разгромлены.

Уже писали, что независимых СМИ не бывает, а бывают альтернативные. Но САСШ и украина точно так же поступили у себя с альтернативными СМИ. Значит ли это, что американцы и украинцы теперь никогда не узнают правды?
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
301
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:23
#84
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Цитата:
yudjin:
РИА Новости

Ого! Вот так новости. А еще их Китай поддержит и будет содержать…

Совесть я на страх не променяю. Так как потом и совести не будет и страх не исчезнет. Должен же быть хоть кто то, кто не боится репрессий?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8916
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:24
#85
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Цитата:
Артем Марусич:
Главное!

Вы мой пост за номером 57 походу совсем не читали?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8916
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:26
#86
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Цитата:
Маркс:
Значит ли это, что американцы и украинцы теперь никогда не узнают правды?

Это вопрос в никуда, там так до сих пор не поняли, для чего Украине военные базы стран НАТО.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1788
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 23:27
#87
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Цитата:
ACROS:
Немедленно уволить Эрнеста

А кто это - Эрнест?!И почему его надо уволить?!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8916
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:28
#88
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Цитата:
Артем Марусич:
Должен же быть хоть кто то, кто не боится репрессий?

Это вы про Солженицина? :lol:
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1867
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 23:29
#89
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Цитата:
Артем Марусич:
Если вдруг вы проснетесь, не вздумайте писать антивоенные лозунги в вк, однокласниках, маил ру, на яндексе и после этого оказаться на территории РФ.

А вы когда утром выйдете из грузовика и увидите афроамериканца, не забудьте опуститься на одно колено, чтобы потом не быть обвиненный в нетолерантности и не почувствовать на себе травлю со стороны правильной части общества.
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