Отправлено: - 21:49

таноми52:

Не поняла. Моё видео от Пивоварова (https://www.youtube.com/watch?v=SmX9792vgsA) удалили, хотя там была только информация, что происходит в РФ на данное время, ничего противоречащего Правилам, а видео Серому и Марусичу, значит, можно помещать на форуме7

[Исправлено: alex_60, 15.03.2022 - 21:57]

Цитата:Гоге тоже нельзя видео размещать.потому что про тему У/Р запретили.видео.но как видим......