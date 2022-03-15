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≡ Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43781
Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы
Отправлено: 15.03.22 - 21:57
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Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой. О его задержании сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
800
Re: Олигарх Кайрат Боранбаев задержан в Алматы
Отправлено: 15.03.22 - 21:57
#1
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Я этого уже совсем ничего не понимаю...
Такими темпами всех олигархов скоро пересажают!
А и кто тогда будет делать деньги!?
:-o
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