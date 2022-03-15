Отправлено: - 13:00

Уже не хватает слов и эпитетов, чтобы выразить всю тупость, скопившуюся в акимате города Костаная. Источник:

Цитата:Браво!Если бы тупость была полезным ископаемым, то это было бы крупнейшим месторождением!Причем явно возобновляемого ресурса с хорошей концентрацией