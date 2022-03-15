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≡ Коней на переправе - МЕНЯЕМ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43781
Коней на переправе - МЕНЯЕМ
Отправлено: 15.03.22 - 09:55
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Местная газета: В Костанае разыграли конкурсы на текущее содержание дорог и парковых зон. Дети несите ремень, кто-то опять в одну фразу засунул слова: Костанай, розыгрыш, конкурс и дороги. Уже не хватает слов и эпитетов, чтобы выразить всю тупость, скопившуюся в акимате города Костаная.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
246
Re: Коней на переправе - МЕНЯЕМ
Отправлено: 15.03.22 - 09:55
#1
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согласен с автором. Идиотских решений плодят в акиматах множество. Но чинуши пешком редко ходят. А вот прогулялись бы , то может и попали в городскую травматологию и задумались бы о своей работе. Если у них есть чем думать.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
234
Re: Коней на переправе - МЕНЯЕМ
Отправлено: 15.03.22 - 10:06
#2
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Вся проблема из-за календарного финансирования... По идее чтобы решить эту проблему можно заключать договора на 2 года. А в середине 2-го года проводить конкурс на следующие 2 года. Но я так понимаю текущие правила составления бюджета этого не позволяют, ну либо .....
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12173
Re: Коней на переправе - МЕНЯЕМ
Отправлено: 15.03.22 - 13:00
#3
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Цитата:
Уже не хватает слов и эпитетов, чтобы выразить всю тупость, скопившуюся в акимате города Костаная. Источник:

Браво!
Если бы тупость была полезным ископаемым, то это было бы крупнейшим месторождением! :lol:
Причем явно возобновляемого ресурса с хорошей концентрацией :lol: :lol:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
768
Re: Коней на переправе - МЕНЯЕМ
Отправлено: 15.03.22 - 14:10
#4
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Тротуары в центре требуют замены. Все старое, в крошках.
Вообще бардак, нужны идеи от народа, чтобы они исполняли
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1214
Re: Коней на переправе - МЕНЯЕМ
Отправлено: 15.03.22 - 14:51
#5
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ЖКХ это жесть. С явным постоянством сажают руководителей. Часто скандалы , хищения. Но особо ничего не меняется. Создаётся впечатление что более высокие руководители не контролируют, не помогают в нормальном функционировании этого ведомства. Сами брыкаются как могут.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8332
Коней на переправе - МЕНЯЕМ
Отправлено: 15.03.22 - 14:58
#6
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Цитата:
olegggon:
Создаётся впечатление что более высокие руководители не контролируют, не помогают в нормальном функционировании этого ведомства. Сами брыкаются как могут.

Как раз таки наоборот, создается впечатление, что всё, что творит жкх с напутствия, согласия, покрывательства вышестоящего начальства. ЖКХ - это не только Живите Как Хотите. Это и Жилищно-Коррупционное Хозяйство.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2846
Re: Коней на переправе - МЕНЯЕМ
Отправлено: 15.03.22 - 18:42
#7
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Цитата://дегенератам-тупость,//

Сильно сказано.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
800
Re: Коней на переправе - МЕНЯЕМ
Отправлено: 15.03.22 - 21:50
#8
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Ну ведь смотреть больно, как человек надрывается, раскрывая заговоры и митижы.
При старом прижиме, быть бы ему инквизитором, почётным членом обчества.
Не то, что ныне. Всего лишь гражданский, прости господи, активист.
Как грицца, не богу-свечка, и ни друг, и ни враг-а так...
:lol:
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