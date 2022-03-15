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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43781
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16242
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 21:49
#60
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Цитата:
таноми52:
Не поняла. Моё видео от Пивоварова (https://www.youtube.com/watch?v=SmX9792vgsA) удалили, хотя там была только информация, что происходит в РФ на данное время, ничего противоречащего Правилам, а видео Серому и Марусичу, значит, можно помещать на форуме7


Гоге тоже нельзя видео размещать.
потому что про тему У/Р запретили.
видео.
но как видим......

[Исправлено: alex_60, 15.03.2022 - 21:57]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
800
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 21:55
#61
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Цитата:
elektron:
Ну я например Российское ТВ вообще уже более 10-ти лет не смотрю

А оно вас из утюга зомбирует!
:lol:
Цитата:
elektron:
пацифист - но стреляю метко.

Со скольки шагов?
С АКМ или с СВД?
;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15823
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 21:56
#62
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Цитата:
таноми52:
а видео Серому и Марусичу, значит, можно помещать на форуме?

Живем в мире двойных стандартов, а вы до сих пор удивляетесь :-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
800
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 21:59
#63
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Цитата:
maxsaf:
Живем в мире двойных стандартов, а вы до сих пор удивляетесь

Я извиняюсь, но как это один стандарт!?
То есть, 2*2=4, в килограмме 1000 грамм, в сутках 24 часа...
Фи!
Как скучно!
:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16242
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 22:01
#64
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Цитата:
maxsaf:
Живем в мире двойных стандартов, а вы до сих пор удивляетесь


как метко выражена мысль.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8908
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 22:04
#65
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Цитата:
Don Julio:
Со скольки шагов? С АКМ или с СВД?

АКМ, 150-200 метров. Дальше возраст (зрение с успокоительным) не позволяют. ;-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2846
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 22:10
#66
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Цитата:
elektron:
меньшинство свергло легитимную


Насколько я в курсе: во всех революциях, проактивное МЕНЬШИНСТВО и как правило в столицах, всегда свергало ЛЕГИТИМНОЕ правительство военным или мирным путём и свершался государственный переворот или революция, где БОЛЬШИНСТВО всегда выступало сторонним наблюдателем, инертной массой.
Единственное, что мне непонятно до сих пор, почему: - кровавые январские события происшедшие в провинциальном городке Алма-Ата, где и в помине нет ЦЕНТРАЛЬНЫХ органов власти, называют государственным переворотом ??
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