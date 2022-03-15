"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут". Читать новость
Фантастически интересно наблюдать за тем, как мозг людей, подвергавшийся пропаганде долгие годы, сопротивляется реальности… Даже когда ему редактора и ведущие всех федеральных каналов сообщили, что их обманывали, сколько их обманывали и как именно.
Цепляются за вбросы: «Сидели с мобильными и ждали эфира». Ну мы же еще не изобрели технологий записи прямого эфира. У нас же только радио волны, без магнитных лет и жестких дисков. Проще усомниться в технологическом прогрессе цивилизации, чем поверить людям, которые им врали, в том, что они вам врали.
Естественно эту новость сразу распространили все мировые СМИ, что, как не такой поступок, отражает антивоенные настроения в обществе? Выше уровня уже и быть не может.
Артем Марусич: отражает антивоенные настроения в обществе?
Вы Майдан в 2013-2014-м не видели? Там всё с точностью до наоборот, так называемое "общество" - праворадикальное меньшинство свергло легитимную и выбранную большинством власть. Где же тогда были все эти антивоенные настроения?
Итак, что известно про эту даму с плакатиком? Девичья фамилия Лупонос. Уроженка Львовщины. Вышла замуж за оператора Первого канала Овсянникова. В России живёт и работает с 2012 года. На Первый канал устроил муж.
elektron: Да тут и так всё видно, чего уж ждать то!
Вообще ничего не видно, то, что мне интересно, даже еще не произошло.
Интересны результаты реальных экспериментов. К примеру, взять группу людей, кто перестал поддерживать войну и разобраться, что привело к изменению их позиции? Сколько лет они до этого слушали пропаганду, по сколько часов в день? Посмотреть, отличается ли принятие реальности у тех, кто смотрел только Андрееву и тех, кто смотрел часовые шоу, что конкретно, позволило им предположить, что они живут во власти пропаганды? Плакат на первом канале? Разговор с родственником? Разговор с авторитетом? Получением информации о действии пропаганды? Получением информации о реальном положении дел, которая показалось логически верной?
Не поняла. Моё видео от Пивоварова (https://www.youtube.com/watch?v=SmX9792vgsA) удалили, хотя там была только информация, что происходит в РФ на данное время, ничего противоречащего Правилам, а видео Серому и Марусичу, значит, можно помещать на форуме7
Артем Марусич: К примеру, взять группу людей, кто перестал поддерживать войну и разобраться, что привело к изменению их позиции? Сколько лет они до этого слушали пропаганду, по сколько часов в день? Посмотреть, отличается ли принятие реальности у тех, кто смотрел только Андрееву и тех, кто смотрел часовые шоу, что конкретно, позволило им предположить, что они живут во власти пропаганды?
Ну я например Российское ТВ вообще уже более 10-ти лет не смотрю. Военную операцию лично не поддерживаю, пацифист - но стреляю метко. А также понимаю, что просто не было другого выбора. Даже если отмести в сторону Майдан и заживо сожжённых во дворце профсоюзов в Одессе, только за свободное и мирное выражение своих идей, да и по большому счёту Донбасса 8-мь лет. Остаётся ещё одна сторона. Зачем "мирной" Украине военные азы США и Англии, со стремлением вступить в НАТО? Предположим в НАТО бы не вступили. Но строительство военных баз обеспечивало бы автоматически защиту как минимум со стороны США и НАТО от возможного военного вмешательства России. Что давало бы повод и дальше безнаказанно бомбит, до полного уничтожения Донбасс. Если вы не в курсе военных баз США и Англии, то вот раз и и вот два (специально для вас из украинских источников). А эти базы могли быть уже в короткие сроки выстроены. Так вот вопрос ещё раз, зачем "мирной" Украине военные базы альянца?
Из более менее сделанных для широкой публики, а не для продвинутых студентов крупных мегаполисов. Хорошо смонтировано и удобосмотримо на Дожде. Хотя конечно ваш материал точная лекция, а видео от дождя популярная программа.
Артем Марусич: Интересны результаты реальных экспериментов. К примеру, взять группу
Ви правильно сделали, что поменяли профессию. Журналист обязан иметь здоровый цинизм. А если его нет, то прошу пана, водить большую машину с мощным мотором и большим же ящиком для вещей и товаров. Цитата:
Артем Марусич: Получением информации о действии пропаганды?
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