Отправлено: - 21:41

Артем Марусич:

К примеру, взять группу людей, кто перестал поддерживать войну и разобраться, что привело к изменению их позиции? Сколько лет они до этого слушали пропаганду, по сколько часов в день? Посмотреть, отличается ли принятие реальности у тех, кто смотрел только Андрееву и тех, кто смотрел часовые шоу, что конкретно, позволило им предположить, что они живут во власти пропаганды?

Цитата:Ну я например Российское ТВ вообще уже более 10-ти лет не смотрю. Военную операцию лично не поддерживаю, пацифист - но стреляю метко. А также понимаю, что просто не было другого выбора. Даже если отмести в сторону Майдан и заживо сожжённых во дворце профсоюзов в Одессе, только за свободное и мирное выражение своих идей, да и по большому счёту Донбасса 8-мь лет. Остаётся ещё одна сторона. Зачем "мирной" Украине военные азы США и Англии, со стремлением вступить в НАТО? Предположим в НАТО бы не вступили. Но строительство военных баз обеспечивало бы автоматически защиту как минимум со стороны США и НАТО от возможного военного вмешательства России. Что давало бы повод и дальше безнаказанно бомбит, до полного уничтожения Донбасс. Если вы не в курсе военных баз США и Англии, то(специально для вас из украинских источников). А эти базы могли быть уже в короткие сроки выстроены. Так вот вопрос ещё раз, зачем "мирной" Украине военные базы альянца?