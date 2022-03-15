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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43781
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2828
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:04
#45
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Цитата:
Гога:
пушкина*


Жаль конечно этого добряка, хороший был человек!

Подробнее здесь:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1863
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:10
#46
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Цитата:
Серый волк:
это Глебыч незабвенный Невзоров

Ну там диагноз давно был поставлен.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
292
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 20:41
#47
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Фантастически интересно наблюдать за тем, как мозг людей, подвергавшийся пропаганде долгие годы, сопротивляется реальности… Даже когда ему редактора и ведущие всех федеральных каналов сообщили, что их обманывали, сколько их обманывали и как именно.

Цепляются за вбросы: «Сидели с мобильными и ждали эфира». Ну мы же еще не изобрели технологий записи прямого эфира. У нас же только радио волны, без магнитных лет и жестких дисков. Проще усомниться в технологическом прогрессе цивилизации, чем поверить людям, которые им врали, в том, что они вам врали.

Естественно эту новость сразу распространили все мировые СМИ, что, как не такой поступок, отражает антивоенные настроения в обществе? Выше уровня уже и быть не может.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
292
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 20:43
#48
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Буду ждать, когда современные психологи и социологи проведут исследования и напишут новые книги о пропаганде. Очень занимательное чтиво будет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8908
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:45
#49
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Цитата:
Артем Марусич:
отражает антивоенные настроения в обществе?

Вы Майдан в 2013-2014-м не видели? Там всё с точностью до наоборот, так называемое "общество" - праворадикальное меньшинство свергло легитимную и выбранную большинством власть. Где же тогда были все эти антивоенные настроения?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8908
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:46
#50
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Цитата:
Артем Марусич:
Буду ждать, когда современные психологи и социологи проведут исследования и напишут новые книги о пропаганде. Очень занимательное чтиво будет.

Да тут и так всё видно, чего уж ждать то! :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1055
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:46
#51
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Итак, что известно про эту даму с плакатиком?
Девичья фамилия Лупонос.
Уроженка Львовщины.
Вышла замуж за оператора Первого канала Овсянникова.
В России живёт и работает с 2012 года. На Первый канал устроил муж.
Профайл
Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
292
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:48
#52
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Цитата:
maxsaf:
Заинтриговала, теперь хочется узнать, кто врет и о чем именно

Российская пропаганда обо всем. Нельзя напасть на мирную страну при поддержке народа, без того, чтоб не перевернуть картину с ног на голову. Люди просто не поддержат.

Вот тут про пропаганду и войну с лимонией и мандаринией:




[Исправлено: Артем Марусич, 15.03.2022 - 20:49]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24483
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:50
#53
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Цитата:
serg kost:
На Первый канал устроил муж.

Уже оба, не работают... :lol: ;-)
Профайл
Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
292
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 21:23
#54
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Цитата:
elektron:
Да тут и так всё видно, чего уж ждать то!

Вообще ничего не видно, то, что мне интересно, даже еще не произошло.

Интересны результаты реальных экспериментов. К примеру, взять группу людей, кто перестал поддерживать войну и разобраться, что привело к изменению их позиции? Сколько лет они до этого слушали пропаганду, по сколько часов в день? Посмотреть, отличается ли принятие реальности у тех, кто смотрел только Андрееву и тех, кто смотрел часовые шоу, что конкретно, позволило им предположить, что они живут во власти пропаганды? Плакат на первом канале? Разговор с родственником? Разговор с авторитетом? Получением информации о действии пропаганды? Получением информации о реальном положении дел, которая показалось логически верной?

Все это в будущем.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
800
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 21:30
#55
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Цитата:
Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию

Остановите Землю, я сойду!
Меня укачивает!
:-o
Цитата:
Она встала за телеведущей Е

Сильно мне напомнило акции эпатажные акции движения Фемен. Кстати, как ни странно, внакраиньскаго. Протестующего против всего и всех. Тока йоны немножко на себя меньше одежки надевают...
:-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2867
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 21:32
#56
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Не поняла. Моё видео от Пивоварова (https://www.youtube.com/watch?v=SmX9792vgsA) удалили, хотя там была только информация, что происходит в РФ на данное время, ничего противоречащего Правилам, а видео Серому и Марусичу, значит, можно помещать на форуме7
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8908
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 21:41
#57
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Цитата:
Артем Марусич:
К примеру, взять группу людей, кто перестал поддерживать войну и разобраться, что привело к изменению их позиции? Сколько лет они до этого слушали пропаганду, по сколько часов в день? Посмотреть, отличается ли принятие реальности у тех, кто смотрел только Андрееву и тех, кто смотрел часовые шоу, что конкретно, позволило им предположить, что они живут во власти пропаганды?

Ну я например Российское ТВ вообще уже более 10-ти лет не смотрю. Военную операцию лично не поддерживаю, пацифист - но стреляю метко. А также понимаю, что просто не было другого выбора. Даже если отмести в сторону Майдан и заживо сожжённых во дворце профсоюзов в Одессе, только за свободное и мирное выражение своих идей, да и по большому счёту Донбасса 8-мь лет. Остаётся ещё одна сторона. Зачем "мирной" Украине военные азы США и Англии, со стремлением вступить в НАТО? Предположим в НАТО бы не вступили. Но строительство военных баз обеспечивало бы автоматически защиту как минимум со стороны США и НАТО от возможного военного вмешательства России. Что давало бы повод и дальше безнаказанно бомбит, до полного уничтожения Донбасс. Если вы не в курсе военных баз США и Англии, то вот раз и и вот два
(специально для вас из украинских источников). А эти базы могли быть уже в короткие сроки выстроены. Так вот вопрос ещё раз, зачем "мирной" Украине военные базы альянца?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12173
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 21:41
#58
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Цитата:
Артем Марусич: Вот тут про пропаганду и войну с лимонией и мандаринией:

Всё верно Артём. Всё верно...
Это элементарные азы того, что на журфаке студни впитывают в самом начале.

Только ужаленные поциенты сбесившегося зомбоящика из этого не поймут ровным счётом НиЧеГо!

Ещё один материал в тему.


Из более менее сделанных для широкой публики, а не для продвинутых студентов крупных мегаполисов. Хорошо смонтировано и удобосмотримо на Дожде. Хотя конечно ваш материал точная лекция, а видео от дождя популярная программа.



[Исправлено: Iney, 15.03.2022 - 22:12]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
800
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 21:43
#59
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Цитата:
Артем Марусич:
Интересны результаты реальных экспериментов. К примеру, взять группу

Ви правильно сделали, что поменяли профессию. Журналист обязан иметь здоровый цинизм. А если его нет, то прошу пана, водить большую машину с мощным мотором и большим же ящиком для вещей и товаров.
Цитата:
Артем Марусич:
Получением информации о действии пропаганды?

Учите букварь, чтобы иметь мнение о пропаганде. :lol:
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